Политика

Началось голосование на президентских выборах в КазахстанеRT на русском вчера в 21:10

В большинстве регионов Казахстана открылись избирательные участки для голосования на внеочередных выборах президента страны.
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Наблюдатель рассказал, как проходит голосование на выборах в Казахстане

РИА Новости00:47

Досрочные выборы президента стартовали в Казахстане

РЕН ТВвчера в 21:07

Началось голосование на президентских выборах в Казахстане

RT на русскомвчера в 21:10

В Казахстане начались внеочередные выборы президента

Коммерсантъвчера в 21:24

Внеочередные выборы президента начались в Казахстане

Известиявчера в 21:02

В Казахстане пройдут выборы президента

ТАССвчера в 17:02

В Казахстане стартовали президентские выборы

Российская газета06 июня в 12:50
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:25, Ашберн
Происшествия

Увеличилось количество пострадавших при столкновении автобусов в Сочи

Обновлено в 04:08
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Обновлено вчера в 15:21
Единоборства

Боксёр Головкин нокаутировал Роллса

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвёртом раунде.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 01:46
Автоспорт

Стюарды аннулировали время Леклера

В случае с Леклером решение было принято несколько иное – стюарды аннулировали результат его круга во второй сессии.
Обновлено вчера в 18:34
Политика

КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июня

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 03:14
Общество

Температура в Москве приближается к рекордной

В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной.
Обновлено в 03:19
Происшествия

В Петербурге задержали байкера, уронившего спутницу под иномарку

Спутница мотоциклиста скончалась от полученных травм. Сам байкер скрылся с места ДТП. Поиски водителя мотоцикла заняли меньше двух часов.
Обновлено вчера в 13:38
Музыка

Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили

Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено вчера в 23:37
Технологии

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Авто

Составлен ТОП-5 заблуждений о работе бензонасосов автомобилей

С помощью бензонасоса топливо поступает из бензобака в двигатель. Его неисправность может привести к проблемам с запуском автомобиля.
Обновлено в 02:02
Футбол

Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0

Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.
Обновлено вчера в 14:46
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено вчера в 07:33
Футбол

Итальянский арбитр обслужит матч сборных России и Кипра

Итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло будет работать на матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу между сборными России и Кипра, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 03:00
Единоборства

Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC

Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.
Обновлено в 02:25
Общество

Более 500 нарушителей удалены с экзаменов с начала периода сдачи ЕГЭ

Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе. 29 мая школьники сдавали математику, 31 мая — химию и историю.
Обновлено в 03:57
Футбол

Мбаппе установил антирекорд в матче с Турцией

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе установил личный антирекорд в матче отбора чемпионата Европы - 2020 против Турции (0:2), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:00
Спорт

Фигуристка Медведева получила в Японии письмо с угрозами

Двукратная чемпионка мира, олимпийская призерка в фигурном катании Евгения Медведева получила анонимную записку с угрозами от одного из болельщиков во время ледового шоу Fantasy on Ice в Японии.
Обновлено вчера в 11:21
Энергетика

Белоруссия вернула 450 тысяч тонн «грязной» нефти в Россию

«Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тысяч тонн загрязненной нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу»,— сказано в сообщении.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия

Адвокат Голунова подала заявление в СКР о преступлениях полицейских

Адвокат Ольга Динзе, которая защищает отправленного под домашний арест по подозрению в сбыте наркотиков журналиста Ивана Голунова, подала заявление в Следственный комитет, в котором сообщила о преступных действиях полиции.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес

Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь

Актер Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь.
Обновлено вчера в 11:56
Шоу-бизнес

Бывшая жена Алибасова рассказала о репетиции похорон продюсера

Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала о репетиции похорон продюсера.
Обновлено в 02:23
Культура

Персональная выставка Кирилла Зданевича впервые пройдет в Москве

Обновлено в 04:01
Общество

15 важных текстов Ивана Голунова

Как Голунов отменил тендер на 2,2 миллиарда рублей на разработку концепции благоустройства Москвы (" Медуза") 6.
Обновлено вчера в 07:20
Единоборства

Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом

Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне.
Обновлено в 00:03
Политика

Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве»

Депутаты парламента Молдавии на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством».
Обновлено вчера в 20:44
Гаджеты

Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю

В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Энергетика

В Беларуси подешевел бензин и дизельное топливо

Подешевел на одну копейку (в белоруской валюте) бензин марки АИ-95-К5-Евро и дизельное топливо ДТ-К5.
Обновлено в 02:45
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