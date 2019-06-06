Началось голосование на президентских выборах в КазахстанеRT на русском вчера в 21:10

В большинстве регионов Казахстана открылись избирательные участки для голосования на внеочередных выборах президента страны.

Началось голосование на президентских выборах в Казахстане

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