Футбол

Начало матча финала Кубка Либертадорес перенесено из-за беспорядков
Газета.Ru
15:14

Начало ответного матча финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" перенесено из-за беспорядков, сообщает "Советский спорт".
Газета.Ru15:14

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СМИ: Инфантино пригрозил «Боке» дисквалификацией в случае отказа от игры с «Ривером»

Матч ТВ16:05

Матч «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» отложен на час из-за нападения на автобус с футболистами

Советский спорт15:20

Матч финала Кубка Либертадорес отложен на 2 часа из-за нападения на автобус «Боки Хуниорс»

ТАСС16:18

Нападающий «Боки Хуниорс»: они заставляют нас играть в этом матче

Газета.Ru17:01

Видео: автобус «Бока Хуниорс» во время нападения фанатов «Ривер Плейт»

Чемпионат16:53

Тевес о нападении на автобус: «Нас заставляют играть, но мы не в состоянии»

Sports.ru16:58

Капитан «Бока Хуниорс», несмотря на раненный осколком глаз, сыграет в финале Кубка Либертадорес против «Ривер Плейта»

Спорт-Экспресс16:58
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Футбол

«Барселона» ушла от поражения в матче Примеры с «Атлетико», благодаря голу на 90-й минуте

Обновлено в 17:08
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«Монако» с Головиным в составе обыграл «Кан» в чемпионате Франции

Футболисты "Монако" на выезде обыграли "Кан" в 14-м туре чемпионата Франции.
Обновлено в 16:27
Футбол

Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть СПАЛ в чемпионате Италии

Туринский "Ювентус" одержал победу над СПАЛом в матче 13-го тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:56
Футбол

«Тоттенхэм» нанес «Челси» первое поражение в чемпионате

"Тоттенхэм" нанес "Челси" первое поражение в сезоне, а сам выиграл в тртий раз подряд и поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 30 очков.
Обновлено в 16:24
Футбол

«Енисей» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Красноярский "Енисей" переиграл московское "Динамо" в матче 15-го тура чемпионата России.
Обновлено в 14:42
Футбол

«Шальке» забил пять мячей «Нюрнбергу»

«Шальке» оказался сильнее «Нюрнберга» в матче 12-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 15:03
Футбол

«Бавария» сыграла вничью с «Фортуной», ведя в счете в два мяча

«Бавария» набрала 21 очко и занимает 5-е место в Бундеслиге. На счету «Фортуны» 9 очков и 17-я позиция.
Обновлено в 16:28
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Курбан Бердыев: «„Анжи“ использовал свою единственную возможность»

«Анжи» использовал свою единственную возможность. Команда нанесла 22 удара по воротам, но в створ только один.
Обновлено в 15:35
Футбол

Рамос: «За карьеру сдал кучу тестов и ни разу не принимал допинг»

23 ноября Der Spiegel опубликовал документы Football Leaks, из которых следует, что УЕФА скрыл данные о проваленном допинг-тесте футболиста «Реала» после финала Лиги чемпионов-2016/17.
Обновлено в 17:08
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Софьян Ханни: Новый тренер знает, чего хочет

Новый тренер с первого дня объясняет, какой игры он хочет от Спартака.
Обновлено в 11:39
Футбол

Дмитрий Кириченко: «Удаление и пенальти повлияли на игру „Уфы“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко после матча 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что на игру повлияло удаление.
Обновлено в 12:29
Футбол

Бекао избежал серьезной травмы и сможет сыграть с «Викторией»

Обновлено в 16:07
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«Ротор» отправил Евдокимова в отставку с поста главного тренера

Роберт Евдокимов покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора». Об этом сообщает официальный "твиттер" клуба.
Обновлено в 12:03
Футбол

«Балтика» вдевятером проиграла «Сочи», «Тамбов» одолел «СКА-Хабаровск»

В другом матче ФК «Сочи» на своем поле обыграл «Балтику» (4:1). Гости завершали встречу вдевятером.
Обновлено в 12:29
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ФК «Нижний Новгород» одержал победу над «Томью»

Футбольный клуб «Нижний Новгород» одержал победу над лидером ФНЛ — командой «Томь» из Томска.
Обновлено в 15:04
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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Кубок Либертадорес
Футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран региона. Официальное название с 2013 года - «Кубок Либертадорес Бриджстоун», по титульному спонсору турнира. С 1997 по 2007 год назывался «Кубок Либертадорес Тойота».
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