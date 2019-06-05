Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизменеВедомости вчера в 11:17
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
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Начальника арестованного ученого Кудрявцева отправили в СИЗО по делу о госизмене
Медиазонавчера в 10:50
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