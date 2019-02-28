Начальником ГУ МВД по Санкт-Петербургу назначен Роман ПлугинКоммерсантъ 09:36

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин назначил начальником главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора полиции Романа Плугина. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Роман Плугин родился в 1975 году в Ставрополе.

Происшествия Семь лыжников попали под лавину в КЧР Один горнолыжник погиб и один госпитализирован в результате схода лавины в районе хребта Дукка в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, еще пятерых ищут спасатели.

Происшествия В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом Легкомоторный самолет упал на дачный участок в Коломенском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Коломны.

Общество Производитель показал новые вагоны купе с микроволновками и сейфами Тверской вагоностроительный завод построил для РДЖ новые одноэтажные вагоны-купе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Трансмашхолдинг», куда входит предприятие-изготовитель.

Происшествия У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублей У арестованного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна выявили незаконное имущество на общую сумму более 425 млн рублей.

Происшествия В Самаре директора кладбища уволили после скандала с гробом В Самаре директора Центрального кладбища уволили после того, как жительница области привезла к зданию областного правительства гроб с телом бывшего мужа.

Происшествия Молодой человек зажег файер в зале Басманного суда в Москве В зале заседаний Басманного суда Москвы один из слушателей сразу после оглашения постановления о продлении меры пресечения обвиняемым по делу "Черного блока" зажег файер, здание было задымлено, молодого человека задержали приставы, передает корреспондент РИА Новости из суда.

Энергетика «Нафтогаз» начал процесс взыскания долга с «Газпрома» в Люксембурге «Остальные [средства] взимаем через процесс принудительного исполнения [решения Стокгольмского суда] в нескольких юрисдикциях — Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге», — заявили в «Нафтогазе».

Общество Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Facebook Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении Facebook, так как компания не предоставила информацию о размещении на территории России серверов с данными россиян - пользователей этой соцсети.

Происшествия Опубликовано видео избиения отставного генерала в центре Москвы Избиение бывшего первого заместителя министра промышленности, науки и технологий РФ, генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова во время дорожного конфликта в центре Москвы сняли камеры видеонаблюдения.

Происшествия Суд до 24 апреля арестовал еще одного фигуранта «дела Арашуковых» Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и отправил в СИЗО до 24 апреля очередного фигуранта дела о создании преступного сообщества и хищении газа у ПАО "Газпром" на 30 млрд рублей - заместителя генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замира Борсова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Финансы Греф прогнозирует снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 году Глава Сбербанка Герман Греф ожидает снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 году.

Авто ФАС предложила установить максимальную стоимость автомобильных номеров Федеральная антимонопольная служба предложила установить максимальные тарифы на изготовление регистрационных знаков для автомобилей.

Политика «Правый сектор» намерен сорвать концерты Жванецкого в Киеве и Одессе Бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил о планах сорвать запланированные концерты артиста Михаила Жванецкого в Киеве и Одессе.

Музыка Украина откажется от «Евровидения-2020» в случае победы Лазарева Украина не станет принимать участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2020», если в этом году победу одержит участник от России — певец Сергей Лазарев.

Политика Умер брат 37‐го президента США Ричарда Никсона Младший брат 37-го президента США Ричарда Никсона — Эдвард скончался в 88 лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

Экономика Кудрин: производительность труда в РФ осталась в 80-х Производительность труда в современной России соответствует уровню 80-х годов прошлого века в странах «Большой семёрки».

Финансы Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 год.

Политика Украина подписала с Россией протокол о вылове рыбы в Азовском море Государственное агентство рыбного хозяйства Украины сообщает о подписании по дипломатическим каналам протокола украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которым распределены квоты на вылов рыбы на 2019 год.

Экономика Медведев: неработающие пенсионеры получат первые доплаты до 1 июля Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры получат первые дополнительные выплаты не позднее 1 июля 2019 года.

Общество Родители детей, отравившихся в детсадах, подали в суд на компанию Пригожина и власти Москвы Родители, чьи дети заболели дизентерией в московских детсадах, подали коллективный иск в суд на поставщика питания комбинат «Конкорд» Евгения Пригожина, а также на власти Москвы.

Экономика Цены на хлеб, гречку и молоко взлетят в России Эксперты предрекают очередной рост цен в России. Соответствующее исследование провела компания «ФинЭкспертиза».