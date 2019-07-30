Происшествия

Начальника уголовного розыска задержали в ПриморьеГазета.Ru вчера в 23:09

Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Светлана Петренко
По версии следствия, Миляев … информировал своего знакомого частного предпринимателя, осуществляющего деятельность по вырубке леса на территории Приморского края, о запланированных правоохранительными органами проверках.
— Светлана ПетренкоРИА Новости 03:18
с чего всё началось
Тот, в свою очередь, с 2018 года передал Миляеву в качестве его доли от дохода, полученного от переработки древесины, денежные средства в размере более 5 млн рублей, говорится в сообщении
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