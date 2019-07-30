с чего всё началось

По версии следствия, Миляев … информировал своего знакомого частного предпринимателя, осуществляющего деятельность по вырубке леса на территории Приморского края, о запланированных правоохранительными органами проверках.

Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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