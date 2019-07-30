Происшествия
Задержан начальник угрозыска УМВД ПриморьяRT на русском 03:47
Начальник уголовного розыска УМВД Приморского края Андрей Миляев задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями, в результате которого он получил 5 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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По версии следствия, Миляев … информировал своего знакомого частного предпринимателя, осуществляющего деятельность по вырубке леса на территории Приморского края, о запланированных правоохранительными органами проверках.
с чего всё началось
Тот, в свою очередь, с 2018 года передал Миляеву в качестве его доли от дохода, полученного от переработки древесины, денежные средства в размере более 5 млн рублей, говорится в сообщении.RT на русском03:47
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