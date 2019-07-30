Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в ПриморьеГазета.Ru вчера в 23:09
Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Читать в источнике
Оценить71
По версии следствия, Миляев … информировал своего знакомого частного предпринимателя, осуществляющего деятельность по вырубке леса на территории Приморского края, о запланированных правоохранительными органами проверках.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 04:35, Вашингтон
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика
В США санкции против госдолга России могут включить в оборонный бюджет
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении суверенного долга РФ и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете
В подмосковном Сергиевом Посаде женщина оставила своего двухлетнего ребенка в ячейке камеры хранения супермаркета, сообщает "Подмосковье сегодня".
Обновлено в 03:26
Общество
В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России изменятся правила сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 02:53
Футбол
Ларссон и Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке» 30 июля
Во вторник, 30 июля, нападающие швед Джордан Ларссон и немец Андре Шюррле пройдут медобследование в «Спартаке».
Обновлено вчера в 15:31
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Политика
Аваков обвинил Порошенко во лжи
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".
Обновлено в 03:59
Футбол
«Зенит» может приобрести Малкома
«Зенит» предлагает Малкому зарплату 6,5 млн. евро в год (сейчас футболист зарабатывает 4 млн. евро).
Обновлено в 03:10
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 08:23
Кино
Владимир Машков назвал условие своего возвращения в кино
Обновлено в 04:24
Авто
Renault с 1 августа поднимает цены на свои модели в России
Обновлено в 03:03
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Технологии
Онлайн-кинотеатр ivi разместил электронную почту в облаке LanCloud
LanCloud объявила о том, что онлайн-кинотеатр ivi разместил электронную почту в ее облаке. ivi.ru – российский онлайн-кинотеатр с аудиторией более 48 млн пользователей и выручкой 3,8 млрд руб.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Игры
Релиз Phoenix Point от создателей X-COM перенесен в четвертый раз
Изначально планировалось, что Phoenix Point выйдет в конце 2018 года, но позже релиз был перенесен сначала на лето 2019 года, потом – на сентябрь, а теперь – на декабрь.
Обновлено в 02:53
Путешествия
Россияне разочаровались в отелях Антальи
Генконсул РФ в Анталье Олег Рогоза рассказал о массовых обращениях российских туристов, недовольных обслуживанием в гостиницах курортного турецкого города.
Обновлено в 03:56
Общество
Самая холодная ночь июля зафиксирована в Москве
"Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что предыдущий минимум отмечался 1 июля (10,4 градуса).
Обновлено в 00:24
Происшествия
В Китае казнили маньяка, за преступления которого ответил невиновный
В Китае был казнен серийный убийца, за преступления которого ранее казнили невиновного.
Обновлено в 01:58
Происшествия
На фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за падения человека
Утром во вторник из-за падения человека на пути были увеличены интервалы движения поездов Таганско-Краснопресненской линии Московского метро, передает ТАСС.
Обновлено в 03:47
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся
Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.
Обновлено 28 июля в 19:33
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России 75% жителей страны не хватает денег до получки — им требуется от нескольких тысяч до 10 тыс. рублей дополнительно, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете и не залезать в долги.
Обновлено в 01:39
Экономика
Эксперты назвали неизбежным переход «Яндекса» государству
По мнению экспертов, глава Сбербанка Герман Греф не поможет «Яндексу», и переход компании к государственному акционеру является неизбежным.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Инна Чурикова остается в больнице в тяжелом состоянии
Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, сообщили ТАСС во вторник в справочной службе больницы.
Обновлено в 03:36
Политика
В Киеве определили срок «исчезновения Украины»
Глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что через три года Украина может исчезнуть "к чертям собачьим" из-за политических экспериментов, которые проводят в стране, чтобы "обмануть и ограбить" население.
Обновлено в 02:59
Экономика
ВЦИОМ выяснил, что 68% россиян ориентированы на сбережения
Две трети россиян (68%) ориентированы на сберегательное поведение - они говорят о необходимости тратить по минимуму, стараясь сохранить максимальную сумму на будущее.
Обновлено в 04:19
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Транспорт
Собянин рассказал об увеличении числа электричек Москва-Одинцово
На участке Москва - Одинцово откроется четвертый главный путь, и составы будут ходить каждые 3 с половиной минуты - практически как в метро.
Обновлено вчера в 15:16
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Обновлено в 02:27
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57