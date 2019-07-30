По версии следствия, Миляев … информировал своего знакомого частного предпринимателя, осуществляющего деятельность по вырубке леса на территории Приморского края, о запланированных правоохранительными органами проверках.

Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.

Политика В США санкции против госдолга России могут включить в оборонный бюджет Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении суверенного долга РФ и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами.

Происшествия Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете В подмосковном Сергиевом Посаде женщина оставила своего двухлетнего ребенка в ячейке камеры хранения супермаркета, сообщает "Подмосковье сегодня".

Общество В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России изменятся правила сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Футбол Ларссон и Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке» 30 июля Во вторник, 30 июля, нападающие швед Джордан Ларссон и немец Андре Шюррле пройдут медобследование в «Спартаке».

Общество Росконтроль назвал токсичную зубную пасту Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.

Политика Аваков обвинил Порошенко во лжи Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".

Футбол «Зенит» может приобрести Малкома «Зенит» предлагает Малкому зарплату 6,5 млн. евро в год (сейчас футболист зарабатывает 4 млн. евро).

Политика Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.

Технологии Онлайн-кинотеатр ivi разместил электронную почту в облаке LanCloud LanCloud объявила о том, что онлайн-кинотеатр ivi разместил электронную почту в ее облаке. ivi.ru – российский онлайн-кинотеатр с аудиторией более 48 млн пользователей и выручкой 3,8 млрд руб.

Происшествия Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку 11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.

Игры Релиз Phoenix Point от создателей X-COM перенесен в четвертый раз Изначально планировалось, что Phoenix Point выйдет в конце 2018 года, но позже релиз был перенесен сначала на лето 2019 года, потом – на сентябрь, а теперь – на декабрь.

Путешествия Россияне разочаровались в отелях Антальи Генконсул РФ в Анталье Олег Рогоза рассказал о массовых обращениях российских туристов, недовольных обслуживанием в гостиницах курортного турецкого города.

Общество Самая холодная ночь июля зафиксирована в Москве "Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что предыдущий минимум отмечался 1 июля (10,4 градуса).

Происшествия В Китае казнили маньяка, за преступления которого ответил невиновный В Китае был казнен серийный убийца, за преступления которого ранее казнили невиновного.

Происшествия На фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за падения человека Утром во вторник из-за падения человека на пути были увеличены интервалы движения поездов Таганско-Краснопресненской линии Московского метро, передает ТАСС.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности в России Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России 75% жителей страны не хватает денег до получки — им требуется от нескольких тысяч до 10 тыс. рублей дополнительно, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете и не залезать в долги.

Экономика Эксперты назвали неизбежным переход «Яндекса» государству По мнению экспертов, глава Сбербанка Герман Греф не поможет «Яндексу», и переход компании к государственному акционеру является неизбежным.

Шоу-бизнес Инна Чурикова остается в больнице в тяжелом состоянии Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, сообщили ТАСС во вторник в справочной службе больницы.

Политика В Киеве определили срок «исчезновения Украины» Глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что через три года Украина может исчезнуть "к чертям собачьим" из-за политических экспериментов, которые проводят в стране, чтобы "обмануть и ограбить" население.

Экономика ВЦИОМ выяснил, что 68% россиян ориентированы на сбережения Две трети россиян (68%) ориентированы на сберегательное поведение - они говорят о необходимости тратить по минимуму, стараясь сохранить максимальную сумму на будущее.

Транспорт Собянин рассказал об увеличении числа электричек Москва-Одинцово На участке Москва - Одинцово откроется четвертый главный путь, и составы будут ходить каждые 3 с половиной минуты - практически как в метро.