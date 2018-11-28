Происшествия

Начальника саратовского главка МЧС задержали за коррупцию
РИА Новости
04:49

Начальника Главного управления МЧС по Саратовской области Игоря Качева задержали за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
РИА Новости04:49
с чего всё началось

Задержан начальник ГУ МЧС Саратовской области

Задержан начальник ГУ МЧС Саратовской области, сообщил "Интерфаксу" депутат областной думы Николай Бондаренко. "Сотрудники силовых структур в среду задержали начальника ГУ МЧС региона Игоря Качева", - сказал Бондаренко.
Интерфакс02:26

Подробнее о событии

После Качева УФСБ задержало в Саратове еще одного чиновника

Общественное мнение08:11

Дело генерала Качева. Поборы, аферы с госконтрактами, строительство особняка

Взгляд-инфо07:42

СМИ: вместе с главой регионального МЧС задержан его заместитель

Версия-Саратов07:40

Начальника саратовского главка МЧС задержали за коррупцию

РИА Новости04:49

Задержан начальник ГУ МЧС Саратовской области

Интерфакс02:26

Начальник ГУ МЧС Саратовской области подозревается в превышении должностных полномочий

РЕН ТВ03:07

Задержан глава Управления МЧС области Игорь Качев

Саратов 2401:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 10:52, Ашберн
Происшествия

Звонки о минировании ТЦ в Москве поступали с украинского номера

Звонки с угрозами взрывов в торговых центрах Москвы были сделаны с номера телефона, зарегистрированного на Украине.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Прокуратура начала проверку после жесткой посадки Ми-26 в НАО

Прокуратура начала проверку после жесткой посадки Ми-26 в Ненецком автономном округе, в результате которой погиб командир воздушного судна.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Предъявлено обвинение директору клиники, где лечился Марьянов

Обновлено в 10:44
Происшествия

Медведев призвал разобраться с пожаром на ледоколе в Петербурге

Обновлено в 09:20
Происшествия

Россиянина задержали в аэропорту Таиланда по запросу США

Полиция задержала гражданина России Антона Богданова по запросу США в международном аэропорту на острове Пхукет.
Обновлено в 10:45
Происшествия

После взрыва газа под Владимиром из-под завалов извлекли тело

После взрыва газа в доме под Владимиром из-под завалов было извлечено тело погибшей женщины.
Обновлено в 10:43
Происшествия

В Якутии произошло обрушение на шахте, под завалами остается человек

Обрушение горной породы произошло на шахте "Денисовская" в Якутии, под завалами находится один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Мосгорсуд утвердил приговор Шакро Молодому

Мосгорсуд на заседании признал законным приговор, вынесенный ранее по делу о вымогательстве против криминального авторитета Захария Калашова, более известного как Шакро Молодой.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Устроивший стрельбу в Ивантеевке школьник частично признал вину

Обновлено в 10:30
Происшествия

Стало известно о тайных похоронах керченского стрелка

Известно, что после бойни в колледже мать Рослякова на месяц попала в больницу, а после выписки вернулась на работу, но больше не живет в прежней квартире, поскольку адрес стал известен недоброжелателям.
Обновлено в 10:46
Происшествия

В Москве задержан обстрелявший автобус мужчина

Полиция задержала мужчину, который обстрелял автобус в Москве, он при себе имел пневматический пистолет, оружие изъяли, передает 28 ноября ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по столице Юрия Титова.
Обновлено в 09:46
Происшествия

Сбивший насмерть балерину Мариинки гонщик избежал наказания

Уголовное дело в отношении стритрейсера Ивана Ярочкина, сбившего насмерть заслуженную балерину Мариинского театра Ольгу Искандерову, прекращено в связи с примирением сторон.
Обновлено в 10:09
Происшествия

В Белоруссии сообщили о казни фигуранта дела черных риелторов

Правозащитники в Белоруссии сообщили в среду, что в стране приведен в исполнение смертный приговор в отношении Игоря Гершанкова, который был приговорен к исключительной мере наказания по делу так называемых черных риелторов.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Тренер, ударивший ребенка ногой в голову, задержан

Обновлено в 10:11
Происшествия

Два человека погибли в аварии в Подмосковье

Обновлено в 10:35
Главное