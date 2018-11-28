Происшествия

Начальника саратовского главка МЧС задержали за коррупцию
РИА Новости
05:07

Начальника Главного управления МЧС по Саратовской области генерал-майора Игоря Качева задержали за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
РИА Новости05:07
с чего всё началось

Задержан начальник ГУ МЧС Саратовской области

Задержан начальник ГУ МЧС Саратовской области, сообщил "Интерфаксу" депутат областной думы Николай Бондаренко. "Сотрудники силовых структур в среду задержали начальника ГУ МЧС региона Игоря Качева", - сказал Бондаренко.
Интерфакс02:26

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Начальника саратовского главка МЧС задержали за коррупцию

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Главу саратовского управления МЧС задержали за злоупотребление полномочиями

ТАСС04:58

Задержан начальник ГУ МЧС Саратовской области

Интерфакс02:26

Источник: задержан глава ГУ МЧС по Саратовской области Игорь Качев

Общественное мнение01:39

Задержан глава Управления МЧС области Игорь Качев

Саратов 2401:28
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