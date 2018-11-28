Задержан начальник ГУ МЧС Саратовской области, сообщил "Интерфаксу" депутат областной думы Николай Бондаренко. "Сотрудники силовых структур в среду задержали начальника ГУ МЧС региона Игоря Качева", - сказал Бондаренко.

с чего всё началось

Начальника Главного управления МЧС по Саратовской области генерал-майора Игоря Качева задержали за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Происшествия Происшествия Медведев призвал разобраться с пожаром на ледоколе в Петербурге

Происшествия Происшествия Защита объяснила, почему Шакро Молодой в суде разгадывал кроссворды Захарий Калашов, известный как криминальный авторитет Шакро Молодой, ожидал, что Мосгорсуд оставит ему приговор без изменения, потому и разгадывал в суде кроссворды, заявил РИА Новости его адвокат Тенгиз Папаскуа.

Происшествия Происшествия В Нижнем Тагиле ищут подростка, закидавшего снегом Вечный огонь Ранее городской портал "Все новости" сообщил, что мальчик закидал снегом Вечный огонь.

Происшествия Происшествия В Москве задержан обстрелявший автобус мужчина Полиция задержала мужчину, который обстрелял автобус в Москве, он при себе имел пневматический пистолет, оружие изъяли, передает 28 ноября ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по столице Юрия Титова.

Происшествия Происшествия Сбивший насмерть балерину Мариинки гонщик избежал наказания Уголовное дело в отношении стритрейсера Ивана Ярочкина, сбившего насмерть заслуженную балерину Мариинского театра Ольгу Искандерову, прекращено в связи с примирением сторон.

Происшествия Происшествия Михаил Елизаров опроверг информацию о своей госпитализации Писатель и лауреат литературной премии "Русский Букер" Михаил Елизаров опроверг информацию о своей госпитализации, предположив, что в больницу попал его однофамилец.

Происшествия Происшествия СК возбудил дело после избиения ребенка тренером по кудо в Подмосковье

Происшествия Происшествия Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Оренбургской области В Оренбургской области при столкновении грузовика с автомобилем погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

Происшествия Происшествия Разбившийся индонезийский Boeing летал с неисправным датчиком Самолет авиакомпании Lion Air, разбившийся в конце октября, "не был готов к полету".

Происшествия Происшествия В Белоруссии казнили двух «черных риелторов» В Белоруссии был исполнен смертный приговор в отношении фигурантов дела о черных риелторах.

Происшествия Происшествия В Москве четырех школьников заподозрили в изготовлении бомбы Столичный главк Следственного комитета России (СКР) проверяет четырех подростков на причастность к делу 14-летнего школьника, арестованного ранее за изготовление самодельного взрывного устройства.

Происшествия Происшествия Прикурившая от Вечного огня школьница предстанет перед судом на Урале

Происшествия Происшествия Женщина с ребенком погибли после нападения медведя на севере Канады