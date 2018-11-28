Задержан руководитель Управления МСЧ Саратовской области, генерал Игорь Качев. Об этом информационной службе "Саратов 24" сообщил источник в правоохранительных органах. Эта же информация появилась и в нескольких телеграм-каналах.

с чего всё началось

Начальника Главного управления МЧС по Саратовской области Игоря Качева задержали за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

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