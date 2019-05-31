Общество

Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенныхРИА Новости вчера в 12:40

Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
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с чего всё началось
Как сообщает ТАСС, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России начала проверку после публикации видеозаписи
 из орловской колонии номер 2 (ИК-2) в городе Ливны, где десятки заключенных отмечают Пасху.
Инфорос04:59

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Из ФСИН уволят «крыс» и «предателей» после банкета в орловской колонии

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ФСИН проведет свою проверку видео празднования заключенными Пасхи в колонии под Орлом

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Во ФСИН назвали «крысами» сотрудников колонии, где заключённые устроили банкет

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Начальник Ливенской колонии будет уволен после видео с празднованием Пасхи

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Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных

РИА Новостивчера в 12:40

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URA.Ruвчера в 11:40

В орловской колонии уволят всех причастных к воровскому пиру

Российская газета04:51
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Политика

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Кино

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"1 июня 2019 года на 74-м году ушел из жизни артист театра и кино, заслуженный артист РФ Геннадий Васильевич Матвеев", - сообщили в организации.
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В Израиле скончался Семен Розенфельд – последний выживший участник восстания в концлагере "Собибор" в 1943 году, передает ТАСС.
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Авто

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Центр «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований имени Яременко опубликовали свежие рейтинги партий на выборах в Верховную Раду.
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Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в повреждении автомобиля водителя Renault, с которым у него произошел конфликт на дороге в Пушкинском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 05:20
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Главный раввин Москвы объяснил большое число евреев среди богачей

«Есть социологический ответ: евреи из-за антисемитизма должны были работать в два раза или три раза больше для того, чтобы получить то же самое, что другие», — пояснил Гольдшмидт.
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