Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенныхРИА Новости вчера в 12:40

с чего всё началось

Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".

Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных

Армия и оружие «Она ж казённая»: украинский снайпер разорвал американскую винтовку В социальных сетях появилась фотография снайперской винтовки Barrett M82, которую бравый солдат привёл в полную негодность.

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Космос Найдена старейшая видеозапись солнечного затмения Представители Британской астрономической ассоциации во время экспедиции в Северную Каролину (США) обнаружили первую в истории видеозапись солнечного затмения.

Политика Кучма назначен представителем Киева в контактной группе по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего украинского лидера Леонида Кучму представителем страны в контактной группе по урегулированию в Донбассе.

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Экономика «Газпром» стал лидером по капитализации на российском рынке "Газпром" стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, обогнав "Сбербанк России", который занимал первую строчку рейтинга большую часть времени в течение последних двух лет.

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Футбол Фанат «Ливерпуля» пропал в Мадриде после финала Лиги чемпионов Болельщик «Ливерпуля» Макоули Нигас пропал после финального матча Лиги чемпионов, в котором его команда победила «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. Как сообщает Plymouth Live, 23-летний фанат отправился в столицу Испании вместе со своим отцом.

Политика Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией Мэр Харькова Геннадий Кернес считает, что Украине нужно начать прямые переговоры с Россией.

Здоровье Счетная палата выявила низкий уровень исполнения расходов в Минздраве Счетная палата отмечает низкий уровень исполнения расходов по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) в Минздраве – 68,9%, Роспотребнадзоре – 39,9% и Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) – 32,4%, следует из сообщения пресс-службы Счетной палаты.

Политика Вакарчук рассказал, как завершить войну в Донбассе Украинский рок-певец и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук назвал два условия для скорейшего установления мира в Донбассе.

Авто Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.

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Технологии 100-килограммовый молот Тор испытали на бриллианте В ролике показывается тест 100-килограммового молота Тора, которым пытаются разрушить бриллиант.

Общество Юлию-Френсис Савиновских признали мужчиной в Испании Мать троих детей Юлию Савиновских, которая стала известна по всей стране после того, как удалила грудь, признали мужчиной в Испании.

Кино В сериале «Чернобыль» нашли киноляп Мини-сериал «Чернобыль», премьера которого состоялась на канале HBO 6 мая 2019 года, за последние несколько недель стал одним из самых обсуждаемых в Сети.

Политика Опубликованы предварительные прогнозы на выборы в Раду Центр «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований имени Яременко опубликовали свежие рейтинги партий на выборах в Верховную Раду.

Экономика Ленобласть решит проблемы обманутых дольщиков совместно с федерацией Обсуждалась следующая схема: не «Дом.рф» дает нашему региону средства, а мы передаем нашу часть в федерацию, и «Дом.рф» уже приходит в Ленинградскую область и достраивает проблемные дома.

Происшествия В Петербурге мужчина разбил трубой машину после конфликта на дороге Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в повреждении автомобиля водителя Renault, с которым у него произошел конфликт на дороге в Пушкинском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.