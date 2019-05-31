Общество
Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенныхРИА Новости вчера в 12:40
Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
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с чего всё началось
Как сообщает ТАСС, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России начала проверку после публикации видеозаписи из орловской колонии номер 2 (ИК-2) в городе Ливны, где десятки заключенных отмечают Пасху.Инфорос04:59
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Начальник Ливенской колонии будет уволен после видео с празднованием Пасхи
Орловские новостивчера в 14:52
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