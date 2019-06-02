Общество
Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенныхРИА Новости 12:40
Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
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Происшествия
Раскрыты подробности отношений экс-главы Раменского района с убитой любовницей
Задержанный по подозрению в убийстве любовницы экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков опасался, что его роман может привести к окончательному расставанию с супругой.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Американские кадеты покатались на Т-64: видео
Будучи гостями Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища, американцы смогли даже сесть за рычаги управления танком советской разработки Т-64, – соответствующая видеозапись недавно появилась в YouTube.
Обновлено в 15:42
Шоу-бизнес
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено в 06:17
Музыка
Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность
Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове
В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено в 11:24
Единоборства
Уайлдер высказался о поражении Джошуа
Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер поделился мнением о поражении Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:11
Происшествия
В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа
Никита Беляникин прогуливался со своей девушкой, когда заметил, как толпа молодых людей избивает случайного прохожего.
Обновлено в 16:12
Происшествия
Столкновение круизного лайнера с теплоходом в Венеции попало на видео
Очевидцы столкновения круизного лайнера с туристическим теплоходом в Венеции поделились в соцсетях видео ЧП.
Обновлено в 10:30
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Происшествия
У следствия появилась главная версия гибели футболиста Рейеса
Стала известна возможная причина гибели бывшего футболиста сборной страны Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:24
Политика
У желающих получить визу в США начали требовать страницы в соцсетях
1 июня вступили в силу изменения в формах заявлений на получение почти всех типов американских виз Госдеп США начал собирать данные о соцсетях, электронные адреса и номера телефонов почти по всем видам въездных виз, пишет Associated Press.
Обновлено вчера в 16:33
Футбол
Гризманн и Неймар хотят в «Барселону»
Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн и бразильский форвард французского «Пари Сен Жермен» Неймар хотят перейти в «Барселону».
Обновлено в 13:57
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о вспышке лихорадки денге в Таиланде
Специалисты Роспотребнадзора рассказали об опасности лихорадки денге, а также попросили туристов, планирующих отдых в Таиланде, учитывать эту информацию.
Обновлено в 01:50
Экономика
В Пулково заложили новый топливо-заправочный комплекс
На территории аэропорта Пулково началось строительство нового топливо-заправочного комплекса.
Обновлено в 10:17
Футбол
Вратарь «Реала» Навас может перейти в «Бенфику»
Вратарь «Реала» Кейлор Навас может сменить клуб в межсезонье. По информации Mundo Deportivo, в услугах Наваса заинтересована «Бенфика».
Обновлено в 16:16
Политика
Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Спорт
Сборная России на тай-брейке обыграла сербов в Лиге наций
Четвертая партия осталась за сербами — 22:25. На тай-брейке сильнее оказались российские волейболисты, выигравшие сет со счетом 15:10.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Отец сбежавшей с 23 млн кассирши заявил о пропаже семьи
Отец кассира, которую подозревают в краже более 20 миллионов рублей из банка в Салавате, сообщил в полицию, что не может найти всю семью своей дочери.
Обновлено в 15:41
Кино
Киану Ривз может сыграть в экранизации комиксов Marvel «Вечные»
Новый фильм "Вечные" от Marvel основан на серии комиксов Джека Кирби, впервые увидевших свет в 1976 году.
Обновлено в 06:49
Авто
Опубликованы «живые» фото интерьера новой Hyundai Sonata
Судя по фотографиям, интерьер новой Hyundai Sonata серьезно преобразился: появились новый четырехспицевый мультифункциональный руль, большой «парящий» тачскрин мультимедийного комплекса, блок управления климатом с сенсорным управлением и кнопки переключения передач, пришедшие на смену традиционному селектору автоматической трансмиссии.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось
По информации пресс-службы региона, число пострадавших от взрыва в нижегородском Дзержинске, где произошло несколько взрывов в цеху по производству тратила, увеличилось до 89 человек.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Чите полиция разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине
Полицейские Читы разыскивают уличного художника, который нарисовал в центре города оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:31
Общество
Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года
По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Авто
Дилеры получили роскошный аналог Chevrolet Captiva
Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения еще не появился в продаже, но уже сейчас до дилеров добралась его роскошная копия под брендом MG.
Обновлено вчера в 23:37
Футбол
«Зенит» снова попытается приобрести Акунью
"Зенит" был готов заплатить за 27-летнего аргентинца 16 миллионов евро и еще 4 миллиона бонусами. Но "Спортинг" требовал 20 миллионов сразу.
Обновлено в 16:28
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Экономика
Костин предложил ограничить ЦБ в сроках владения санированными банками
На съезде Ассоциации банков России президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.
Обновлено 31 мая в 05:11
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении Неймара за публикацию интимных фото девушки
Полиция Рио-де-Жанейро начала расследование по факту публикации нападающим французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и сборной Бразилии Неймаром интимных фотографий женщины, обвинившей его ранее в изнасиловании.
Обновлено в 15:19
Политика
Ультиматум Европе: США требуют участия в разработках вооружения
Соединенные Штаты считают, что нормы ЕС в плане защиты интеллектуальной собственности и передачи технологий препятствуют американским компаниям участвовать в разработке вооружений в Европе.
Обновлено в 11:29