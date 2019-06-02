Общество
Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенныхРИА Новости 12:40
Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
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Шоу-бизнес
Мария Максакова: «Боюсь, что дочь Вороненкова могут залечить до гроба»
Ранее Мария Максакова утверждала, что заказчиком убийства Вороненкова является ее первый супруг, Владимир Тюрин.
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Татьяна Навка показала подписчикам фото 8-килограммовой рыбы
На странице в соцсети фигуристка показала подписчикам фото 8-килограммовой рыбы, которую выловила сама.
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Футбол
«Милан» проводит ревизию состава
"Милан", занявший пятое место в итальянской Серии А и не попавший в Лигу чемпионов, намерен избавиться от многих футболистов.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Раскрыты подробности отношений экс-главы Раменского района с убитой любовницей
Задержанный по подозрению в убийстве любовницы экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков опасался, что его роман может привести к окончательному расставанию с супругой.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции
Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.
Обновлено в 08:55
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
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Армия и оружие
В Минобороны показали полёт МиГ-31 и Ту-95МС над Тихим океаном
Ведомство опубликовало видео Российское оборонное ведомство показало полет истребителей-перехватчиков Миг-31 над Тихим океаном.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Один человек погиб в результате ДТП в Башкирии
Один человек погиб, шестеро попали в больницу в результате столкновения двух легковых машин в Башкирии.
Обновлено в 14:36
Общество
Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде
Обновлено в 13:38
Политика
Ультиматум Европе: США требуют участия в разработках вооружения
Соединенные Штаты считают, что нормы ЕС в плане защиты интеллектуальной собственности и передачи технологий препятствуют американским компаниям участвовать в разработке вооружений в Европе.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП с участием четырех машин в Москве
Два человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на юго-западе Москвы.
Обновлено в 12:09
Футбол
Беленов за одну минуту получил две карточки
На четвёртой добавленной к основному времени минуте матча главный арбитр встречи Виталий Мешков показал Беленову жёлтую карточку, а затем и красную.
Обновлено в 09:21
Авто
Опубликованы «живые» фото интерьера новой Hyundai Sonata
Судя по фотографиям, интерьер новой Hyundai Sonata серьезно преобразился: появились новый четырехспицевый мультифункциональный руль, большой «парящий» тачскрин мультимедийного комплекса, блок управления климатом с сенсорным управлением и кнопки переключения передач, пришедшие на смену традиционному селектору автоматической трансмиссии.
Обновлено в 01:58
Политика
Президент Казахстана поделился впечатлением от знакомства с Путиным
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о знакомстве с российским лидером Владимиром Путиным.
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Транспорт
РЖД в августе запустит поезд с детским купе
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
National Interest назвал российского конкурента F-35
Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 в скором времени может составить достойную конкуренцию американскому F-35, пишет The National Interest.
Обновлено в 12:09
Политика
Глава МИД Британии заявил, что обсудит с Трампом и Помпео «российское вмешательство»
Глава британского МИД Джереми Хант заявил в воскресенье, что обсудит приписываемое России вмешательство в выборы стран по всему миру с президентом США Дональдом Трампом и с госсекретарем Майклом Помпео, которые посетят королевство с официальным визитом на следующей неделе.
Обновлено в 13:12
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
Обновлено вчера в 23:24
Музыка
Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность
Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Игры
Minecraft: Story Mode полностью уберут из цифровых магазинов — лучше загрузить эпизоды
Создатели Minecraft из Mojang в блоге компании сообщили, что 25 июня оба сезона Minecraft: Story Mode изымут из цифровых магазинов.
Обновлено вчера в 19:08
Политика
Шарий создаст партию для участия в парламентских выборах на Украине
Известный видеоблогер Анатолий Шарий заявил, что собирается создать свою политическую партию и принять участие в выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы
Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 11:33