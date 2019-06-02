Общество

Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенныхРИА Новости 12:40

Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
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Начальника колонии накажут за пир криминального авторитета

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Начальника российской колонии уволят после банкета под лозунгом «Жизнь ворам!»

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Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных

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Начальник Ливенской колонии будет уволен после видео с празднованием Пасхи

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Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных

Газета.Ru15:01

Начальника орловской колонии уволят после скандала с пасхальным банкетом заключённых

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ФСИН проведет свою проверку видео празднования заключенными Пасхи в колонии под Орлом

ТАСС04:59
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