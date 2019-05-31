Общество
Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенныхBFM.ru 13:48
Ранее ФСИН и прокуратура начали проверку по видео с «пиром» в колонии. Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятое в исправительной колонии №2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
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В Орел выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН для проверки Ливенской колонии
Орловские новости06:26
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