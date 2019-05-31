Общество

Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенныхBFM.ru 13:48

Ранее ФСИН и прокуратура начали проверку по видео с «пиром» в колонии. Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятое в исправительной колонии №2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
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Начальника российской колонии уволят после банкета под лозунгом «Жизнь ворам!»

Lenta.ru11:57

Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных

РИА Новости12:40

В Орел выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН для проверки Ливенской колонии

Орловские новости06:26

Руководство орловской колонии уволят после скандала с пасхальным застольем

Телеканал 360°12:06

Начальника орловской колонии уволят после скандала с пасхальным банкетом заключённых

Говорит Москва11:39

Начальника колонии накажут за пир криминального авторитета

URA.Ru11:40

ФСИН проведет свою проверку видео празднования заключенными Пасхи в колонии под Орлом

ТАСС04:59
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Футбол

Определились все участники нового сезона РПЛ

Стали известны все команды, которые сыграют в следующем сезоне РПЛ.
Обновлено в 12:08
Происшествия

В Харькове при сносе бюста Жукова пострадали трое полицейских

Обновлено в 13:05
Футбол

Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия

Подмосковные следователи разберутся со стаями бездомных собак

Следователи начали проверку после сообщений о массовых скоплениях бродячих собак в трех подмосковных городах.
Обновлено в 12:15
Музыка

Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность

Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Единоборства

Нурмагомедов может провести бой-реванш с Макгрегором 7 сентября

Обновлено в 13:33
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Политика

Бурджанадзе меняет акценты и готовится к выборам в парламент Грузии

"Победа начинается сегодня" - под этим лозунгом партия экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе начинает активно и с новыми силами готовится к предстоящим парламентским выборам, которые должны пройти в стране в 2020 году.
Обновлено в 13:34
Космос

Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым

Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
Обновлено вчера в 11:08
Единоборства

Руис-младший сенсационно победил Джошуа

Энди Руис-младший сенсационно победил Энтони Джошуа и стал абсолютным чемпионом мира, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Политика

Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube

Возмутившее украинского главного военного прокурора видео было опубликовано на YouTube 26 мая пользователем с ником 30192.
Обновлено в 13:31
Происшествия

В Роспотребнадзоре рассказали о схеме обмана в автосалонах

Во время проверки специалисты вскрыли схему обмана, при которой сотрудники автосалона давали клиентам памятку с заведомо завышенной суммой кредита и ложными сведения о доходе, которые надо сообщить банку.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП с участием четырех машин в Москве

Два человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на юго-западе Москвы.
Обновлено в 12:09
Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Политика

Трамп посоветовал Британии не платить ЕС за Brexit

Президент США Дональд Трамп посоветовал властям Великобритании не выплачивать Европейскому союзу отступные в размере 39 млрд фунтов (около $50 млрд) за нарушение условий выхода страны из ЕС.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала лицо дочери

Российская телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в социальной сети поделилась снимком дочери. На фото показано лицо дочери ведущей.
Обновлено в 08:50
Здоровье

В региональном перинатальном центре откроют отделение ЭКО

В региональном перинатальном центре появится отделение экстракорпорального оплодотворения.
Обновлено в 10:31
Наука

В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено вчера в 04:51
Общество

La Libération (Франция): Иннополис — татарский технологический центр (Libération)

Добро пожаловать в Иннополис, совершенно новый город, который полностью посвящен информатике и инновационной экономике.
Обновлено в 10:13
Происшествия

На Урале при пожаре в девятиэтажке погибли четверо детей

В воскресенье днем при тушении пожара в девятиэтажке в городе Богдановиче Свердловской области обнаружены тела четверых детей.
Обновлено в 07:04
Теннис

Надаль и Федерер вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 13:43
Футбол

«Ливерпуль» проводит парад в честь победы в Лиге чемпионов

Обновлено в 12:31
Общество

Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи и заниматься физкультурой.
Обновлено в 13:38
Происшествия

Круизный лайнер врезался в прогулочный теплоход в Венеции

В венецианском канале Джудекка произошло столкновение круизного лайнера MSC Opera и туристического речного теплохода Michelangelo.
Обновлено в 10:54
Общество

В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Подозреваемый в убийстве глава Раменского района уволен

Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве, уволен с 29 мая.
Обновлено 31 мая в 17:15
Общество

Накрытый в Египте рамаданный стол внесли в Книгу рекордов Гиннесса

Предыдущий рекорд установили в Объединённых Арабских Эмиратах, там длина праздничного стола составила 2 километра 900 метров.
Обновлено в 11:10
Общество

В «китовой тюрьме» вместо реадаптации животных проводят экскурсии

Вместо реадаптации, подразумевающей минимальное количество контактов животных с людьми, в «китовой тюрьме» проводятся экскурсии.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено вчера в 23:05
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