Пресненский суд Москвы в пятницу арестовал на два месяца начальника инспекции Федеральной налоговой службы №24 по Южному округу столицы Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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Пресненский районный суд Москвы арестовал руководителя налоговой инспекции по Южному округу Москвы Марию Андреянову по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Суд арестовал главу налоговой инспекции в Москве по делу о взятке

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