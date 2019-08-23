Происшествия
Суд арестовал главу налоговой инспекции в Москве по делу о взяткеРБК вчера в 13:12
Пресненский районный суд Москвы арестовал руководителя налоговой инспекции по Южному округу Москвы Марию Андреянову по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Читать в источнике
Оценить36
с чего всё началось
Пресненский суд Москвы в пятницу арестовал на два месяца начальника инспекции Федеральной налоговой службы №24 по Южному округу столицы Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.ТАССвчера в 11:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Главу налоговой инспекции по ЮАО арестовали по подозрению во взяточничестве
Вечерняя Москвавчера в 16:14
Суд арестовал главу налоговой инспекции по ЮАО М.Андреянову по подозрению во взяточничестве
Агентство Москвавчера в 12:20
В Москве арестовали главу налоговой инспекции по Южному административному округу
Говорит Москвавчера в 13:15
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:09, Ашберн
Футбол
«Ливерпуль» увеличит зарплату ван Дейка в два раза
По информации портала 90min, оклад защитника вырастет со 125 тысяч фунтов до 250 тысяч фунтов в неделю.
Обновлено в 04:20
Политика
Путин выступил с заявлением по выходу США из ДРСМД
Владимир Путин сделал заявление на совещании с членами Совета безопасности России, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние испытания США.
Обновлено вчера в 06:12
Хоккей
Фетисов: Кузнецов опозорил российский хоккей и страну
Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов опозорил свою страну, получив дисквалификацию за употребление кокаина.
Обновлено вчера в 11:23
Политика
В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»
Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Правительственные войска Сирии освободили от террористов север Хамы
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Трамп заявил о новом увеличении пошлин на китайские товары
Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году после того, как Дональд Трамп ввел и увеличил пошлины на ввоз ряда китайских товаров.
Обновлено вчера в 17:29
Космос
Повторную стыковку «Союза» с МКС решили перенести
24 августа "Союз МС-14" с роботом Федором на борту не смог выполнить стыковку в запланированное время с МКС.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Водитель Mercedes на зимней резине улетел в Ново-Адмиралтейский канал
По предварительной информации, в Адмиралтейском районе Петербурга у набережной Ново-Адмиралтейского канала 35-летний водитель автомобиля Mercedes A-класса не справился с управлением на мокрой дороге и на левом закруглении дороги наехал на ограждение и упал в канал.
Обновлено в 03:46
Экономика
ГАЗ намерен перейти на четырёхдневную рабочую неделю
Обновлено вчера в 04:00
Политика
Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком
Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Кино
Умер кинорежиссер Михаил Ведышев
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Госдеп подтвердил введение второго пакета санкций США против России
Госдепартамент США уведомил о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального реестра Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Ижевске
Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием автобуса в Ижевске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Удмуртии.
Обновлено в 04:46
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о необходимых для школьников прививках
Роспотребнадзор в субботу, 24 августа, опубликовал список прививок, которые защитят иммунитет школьников.
Обновлено в 02:38
Политика
Зеленский назвал украинский гимн главным хитом
Обновлено в 05:00
Политика
Зеленский сравнил присоединение Крыма с кражей ребенка
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил потерю Крыма с кражей ребенка у родителей.
Обновлено в 04:00
Здоровье
Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
Коллекторы открыли огонь по отцу с ребенком в Подмосковье
Полиция проверяет сообщение о коллекторах, обстрелявших из пневматического пистолета отца и его ребенка в подмосковном Красногорске.
Обновлено в 06:05
Экономика
В России цены на продукты выросли в полтора раза сильнее, чем в ЕС
За первые семь месяцев текущего года стоимость продуктов питания в России росла в полтора раза быстрее, чем в Евросоюзе.
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калуге
Обновлено в 05:03
Происшествия
На АК «Победа» возбудили дело из-за недопуска пассажира на рейс
Управлением Роспотребнадзора по Москве возбуждено дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании "Победа" по факту недопуска пассажира на рейс.
Обновлено в 03:59
Политика
Путин поручил проработать вопрос досрочной пенсии горнякам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.
Обновлено в 03:54
Баскетбол
Сборная США по баскетболу проиграла впервые за 13 лет
Обновлено в 05:43
Политика
В Киеве начался «Марш защитников Украины»
"Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:48
Экономика
Чистая прибыль ТГК-14 по МСФО в I полугодии выросла в 1,6 раза
Чистая прибыль ТГК-14 по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 176,641 миллиона рублей, что в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании.
Обновлено вчера в 04:30
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
WSJ: Болтон намерен помешать покупке украинской «Мотор Сич» Китаем
Помощник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать сделке по продаже украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation.
Обновлено в 01:31
Авто
Lada Vesta получила долгожданную доработку
Одну из долгожданных доработок «АвтоВАЗ» внедрил уже сейчас — фотодоказательство этого факта опубликовала «Российская газета».
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Подлодки Северного флота запустили ракеты «Синева» и «Булава»
В ночь на субботу стратегические ракетоносцы "Тула" и "Юрий Долгорукий" выстрелили ракетами "Синева" и "Булава".
Обновлено в 04:41