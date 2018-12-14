Происшествия

Начальника Свердловской железной дороги задержали по делу о взятке
РБК
00:31

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника Свердловской железной дороги, филиала ОАО «РЖД», Алексея Миронова по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России в мессенджере «ТамТам».
РБК00:31

Подробнее о событии

Начальника Свердловской железной дороги задержали по подозрению во взяточничестве

КП - Екатеринбург00:45

В Екатеринбурге задержали начальника Свердловской железной дороги

ТАСС00:45

Начальника Свердловской железной дороги задержали за взятку

РИА Новости00:17

Начальника СвЖД готовятся арестовать за взятку. Судья уже назначен

URA.Ru00:08

Главу Свердловской железной дороги задержали по подозрению в получении взятки

Екатеринбург Онлайнвчера в 23:31

СК: главу СвЖД подозревают в получении взятки. На него вышли через дело Захарченко

Znak.com00:21

СКР подтвердил задержание главы СвЖД по делу о взяточничестве

ФедералПресс00:18
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Происшествия

Французская полиция ликвидировала страсбургского стрелка

Обновлено вчера в 15:45
Происшествия

В Уфе самолет «Уральских авиалиний» при взлете ударился хвостом о ВПП

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" рейса Уфа-Нижневартовск в пятницу утром при взлете ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу и продолжил путь, пострадавших в инциденте нет, сообщил РИА Новости представитель приволжской транспортной прокуратуры.
Обновлено в 00:31
Происшествия

На антарктической станции Мак-Мердо погибли два человека

В Антарктике на исследовательской станции Мак-Мердо погибли два человека.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия

Пожар в здании на Варшавском шоссе в Москве полностью потушен

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве ТАСС сообщили, что здание, в котором произошел пожар, является неэксплуатируемым.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Виктор Зинчук госпитализирован после ДТП

Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

В Ростовской области мужчина напал на пристава в здании суда

«По версии следствия, 13 декабря подозреваемый зашёл в здание Батайского городского суда Ростовской области, где нанёс удар ножом в область груди судебному приставу», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 14:20
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Прокуратура нашла серьезные нарушения в деле Кокорина и Мамаева

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов обратил внимание сотрудников прокуратуры на то, что следователи не установили все обстоятельства дела, требующих доказательства, а экспертиза не выявила у одного из пострадавших – Сергея Гайсина никаких травм, сообщает Росбалт.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

В США инкассаторы рассыпали деньги на шоссе и спровоцировали ряд ДТП

В штате Нью-Джерси инкассаторская машина рассыпала на шоссе сотни денежных купюр.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

В аквапарке Петербурга случился пожар

В банном комплексе аквапарка, расположенного в торгово-развлекательном центре «Питерлэнд» на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге, произошло возгорание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной столицы.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

В Подмосковье изъяли более 70 тысяч бутылок поддельного алкоголя

«При осмотре производственных помещений оперативники обнаружили две автоматические линии, более 77 тыс. бутылок готовой продукции, около 4 тыс. литров спирта, а также поддельные федеральные специальные марки», — сообщили в МВД.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

В Хабаровске в течение часа с рейсов сняли двоих пьяных дебоширов

В аэропорту Хабаровска сотрудники полиции в течение часа сняли с рейсов двоих пьяных мужчин, которые устроили дебош на борту самолетов, готовящихся к вылету.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия

Мужчина ранил ножом женщину в московском магазине

Женщина ранена неизвестным в одном из столичных магазинов. Неизвестный нанес ей удар ножом в шею и скрылся с места происшествия.
Обновлено вчера в 15:31
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Житель ЕАО отобрал у китайца шишки на 3,4 миллиона рублей

Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

В ДТП под Курском погибли четыре человека

Два легковых автомобиля столкнулись в Курской области днем в четверг, 13 декабря, в результате аварии погибли четыре человека и трое пострадали.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

В Москве трое неизвестных украли у мужчины 13 миллионов рублей

В пресс-службе ГУ МВД Москвы рассказали, что 13 декабря неизвестные преступники, скрывшие свои лица под масками, сначала спровоцировали ДТП, а затем разбили топором стекло автомобиля своей жертвы и вытащили оттуда 13 миллионов рублей.
Обновлено в 00:30
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Свердловская железная дорога
Один из 16 филиалов-дорог ОАО «Российские железные дороги», включающий часть железнодорожной сети страны, пролегающей по территории Урала и Западной Сибири. Дорога бесперебойно обеспечивает пропуск поездов из центральных и северо-западных районов европейской части России в Сибирь, в Казахстан, на Дальний Восток. Управление дороги находится в Екатеринбурге.
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