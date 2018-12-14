Происшествия
Начальника Свердловской железной дороги задержали по делу о взятке
Начальника Свердловской железной дороги задержали по делу о взяткеРБК00:31
Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника Свердловской железной дороги, филиала ОАО «РЖД», Алексея Миронова по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России в мессенджере «ТамТам».
РБК00:31
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Начальника Свердловской железной дороги задержали по подозрению во взяточничестве
КП - Екатеринбург00:45
Главу Свердловской железной дороги задержали по подозрению в получении взятки
Екатеринбург Онлайнвчера в 23:31
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Происшествия
Французская полиция ликвидировала страсбургского стрелка
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Происшествия
В Уфе самолет «Уральских авиалиний» при взлете ударился хвостом о ВПП
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" рейса Уфа-Нижневартовск в пятницу утром при взлете ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу и продолжил путь, пострадавших в инциденте нет, сообщил РИА Новости представитель приволжской транспортной прокуратуры.
Обновлено в 00:31
Происшествия
На антарктической станции Мак-Мердо погибли два человека
В Антарктике на исследовательской станции Мак-Мердо погибли два человека.
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Происшествия
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В пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве ТАСС сообщили, что здание, в котором произошел пожар, является неэксплуатируемым.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Виктор Зинчук госпитализирован после ДТП
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
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Происшествия
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Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
В США инкассаторы рассыпали деньги на шоссе и спровоцировали ряд ДТП
В штате Нью-Джерси инкассаторская машина рассыпала на шоссе сотни денежных купюр.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
В аквапарке Петербурга случился пожар
В банном комплексе аквапарка, расположенного в торгово-развлекательном центре «Питерлэнд» на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге, произошло возгорание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной столицы.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
В Подмосковье изъяли более 70 тысяч бутылок поддельного алкоголя
«При осмотре производственных помещений оперативники обнаружили две автоматические линии, более 77 тыс. бутылок готовой продукции, около 4 тыс. литров спирта, а также поддельные федеральные специальные марки», — сообщили в МВД.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
В Хабаровске в течение часа с рейсов сняли двоих пьяных дебоширов
В аэропорту Хабаровска сотрудники полиции в течение часа сняли с рейсов двоих пьяных мужчин, которые устроили дебош на борту самолетов, готовящихся к вылету.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия
Мужчина ранил ножом женщину в московском магазине
Женщина ранена неизвестным в одном из столичных магазинов. Неизвестный нанес ей удар ножом в шею и скрылся с места происшествия.
Обновлено вчера в 15:31
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Житель ЕАО отобрал у китайца шишки на 3,4 миллиона рублей
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
В ДТП под Курском погибли четыре человека
Два легковых автомобиля столкнулись в Курской области днем в четверг, 13 декабря, в результате аварии погибли четыре человека и трое пострадали.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
В Москве трое неизвестных украли у мужчины 13 миллионов рублей
В пресс-службе ГУ МВД Москвы рассказали, что 13 декабря неизвестные преступники, скрывшие свои лица под масками, сначала спровоцировали ДТП, а затем разбили топором стекло автомобиля своей жертвы и вытащили оттуда 13 миллионов рублей.
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