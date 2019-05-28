Политика
Начальника Генштаба ВСУ уличили в «чудовищной ошибке» на ДонбассеГазета.Ru 12:03
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак неправильно надел бронежилет во время визита в Донбасс, который состоялся 27 мая. На это обратили внимание украинские СМИ. Вместе с Хомчаком на оборонительную линию прибыл президент Украины Владимир Зеленский.
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с чего всё началось
«Как генерал-лейтенант смог допустить столь чудовищную ошибку, и почему никто из подчиненных не подсказал ему, как носить СИБЗ, остается загадкой», - отмечает издание.ТК Звезда13:47
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Глава Генштаба Хомчак оконфузился на передовой – у Зеленского удаляют доказательства
Российский Диалог06:45
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