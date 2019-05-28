Начальника Генштаба ВСУ уличили в «чудовищной ошибке» на ДонбассеГазета.Ru 12:03

с чего всё началось

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак неправильно надел бронежилет во время визита в Донбасс, который состоялся 27 мая. На это обратили внимание украинские СМИ. Вместе с Хомчаком на оборонительную линию прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Начальника Генштаба ВСУ уличили в «чудовищной ошибке» на Донбассе

Политика В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией Серверы с секретной информацией исчезли из ситуационный комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины после "смены власти", завил во вторник секретарь СНБО Александр Данилюк.

Шоу-бизнес Лобода в ультракоротких шортах устроила странные танцы — видео Светлана Лобода показала, как она репетирует танцы в перерывах между перелетами и выступлениями.

Хоккей Финские хоккеисты сломали чемпионский кубок Игроки сборной Финляндии сломали кубок, полученный за победу на чемпионате мира в Словакии.

Политика На Украине рассказали о срочной отмене операции по «деоккупации» Крыма Замана пояснил, что об отмене операции ему рассказывали должностные лица — официальных документов он не видел.

Происшествия Неизвестный с шилом напал на мужчину на юго-западе Москвы Неизвестный напал на мужчину в московском районе Солнцево, несколько раз ударив его шилом, сейчас пострадавший в больнице, сообщил ТАСС представитель пресс-службы главка столичной полиции.

Политика Сербская армия приведена в боеготовность из-за конфликта в Косово Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.

Авто Стали известны российские цены на новый Volvo S60 Дилеры Volvo в России начали прием заказов на седан Volvo S60 нового поколения.

Гаджеты Xiaomi представил «убийцу флагманов» Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за сравнительно низкой стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Phone Arena.

Происшествия В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Экономика ЕЦБ выпустил в обращение новые купюры в 100 и 200 евро Сегодня в странах еврозоны в обращение вводятся новые купюры в 100 и 200 евро, говорится в сообщении Европейского центрального банка.

Политика В США планируют признать нелегальными паспорта Донбассу Напомним, ранее нелегальными паспорта РФ, полученные украинцами в нашей стране, признали в Незалежной.

Политика Зеленский назвал МВФ надёжным партнёром Украины Международный валютный фонд (МВФ) является надёжным партнёром Украины.

Футбол Кононов остался на посту главного тренера «Спартака» "Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").

Экономика «Эксперт РА» подтвердило рейтинг группы «Дом.РФ» на уровне ruAAA Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности группы госкомпании "Дом.РФ" на уровне ruAAA со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Кино Режиссёры «Доктора Стрэнджа», «Логана» и «Варкрафта» назвали фильмы, которые пересматривали чаще всего Режиссёр Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж», «Синистер») запустил в Twitter флешмоб, в котором попросил своих подписчиков рассказать о пяти фильмах, которые они пересматривали чаще всего.

Происшествия В Ростове-на-Дону три женщины забили до смерти знакомого мужчину Правоохранители задержали трех жительниц Ростова-на-Дону, подозреваемых в том, что до смерти забили своего знакомого, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.

Политика Посла Испании вызвали в МИД России Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха вызван во вторник в министерство иностранных дел России в связи с антироссийскими высказываниями и.о главы МИД Испании Жозепа Борреля.

Транспорт ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.

Хоккей Лучшим тренером сезона КХЛ стал Игорь Никитин из ЦСКА Лучшим тренером 11-го сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал Игорь Никитин из московского ЦСКА, сообщает «РИА Новости».

Музыка Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".

Происшествия В Тамбове четырехлетний мальчик на машине сбил пенсионерку В Тамбове четырехлетний ребенок, оставшийся в автомобиле один, завел машину и сбил 80-летнюю женщину, передает пресс-служба УМВД по региону.