Политика

Начальника Генштаба ВСУ уличили в «чудовищной ошибке» на ДонбассеГазета.Ru 12:03

Вместе с Хомчаком на оборонительную линию прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Отмечается, что глава ВСУ допустил "чудовищную ошибку", надев бронежилет задом-наперед. При этом генерал-лейтенанту никто не указал на нее.
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Глава ВСУ опозорился на передовой в Донбассе

Московский Комсомолец07:35

Начальник Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе

ФАН09:58

С главой Генштаба ВСУ произошел конфуз на передовой

Рамблер07:21

Глава Генштаба Хомчак оконфузился на передовой – у Зеленского удаляют доказательства

Российский Диалог06:45

Начальника Генштаба ВСУ уличили в «чудовищной ошибке» на Донбассе

Газета.Ru12:03

Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой

Rusvesna.su07:33

Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе

ИА Новороссия06:41
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Шоу-бизнес

Кирилл Плетнев переживает кризис после развода с Нино Нинидзе

Обновлено в 08:57
Футбол

Кононов остается главным тренером «Спартака»

Олег Кононов не будет уволен с поста главного тренера московского "Спартака" после сезона-2018/19, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:38
Музыка

Егор Крид впервые раскрыл причины ухода из Black Star

За свою работу певец намерен отвечать полностью, при этом, по мнению Крида, он не является главным активом Black Star.
Обновлено в 13:03
Политика

В СНБО не исключили, что Украина получит новый транш МВФ в конце лета

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что страна может получить новый транш Международного валютного фонда в конце лета.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Из-за нападения на школьницу с топором СК возбудил дело

В управлении Следственного комитета (СК) по Саратовской области проинформировали о возбуждении уголовного дела после того, как в городе Вольске ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 10:36
Политика

Сербия привела армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово

Приказ отдал президент Сербии Александр Вучич после инцидента с задержанием в Косово 13 сербов, передает национальный телеканал РТС .
Обновлено в 05:07
Происшествия

Экс-мэр Тегерана сознался в убийстве жены

Обновлено в 12:28
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:30
Хоккей

«Бостон» выиграл у «Сент-Луиса» первый матч финала Кубка Стэнли

Обновлено в 05:25
Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удары в Сирии

ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным объектам сирийской армии в провинции Кунейтра, в районе населенного пункта Тель Шаар.
Обновлено вчера в 15:08
Кино

Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала

Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала, снявшегося во многих ключевых битвах.
Обновлено в 12:55
Авто

Завод Mercedes-Benz выпустил первые седаны

Первой моделью, вставшей на конвейер предприятия Mercedes-Benz в России, стал седан Е-Class.
Обновлено в 03:58
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап рассказали о своих отношениях до брака

Украинские артисты Настя Каменских и Потап рассказали о том, какие ссоры и скандалы были между ними на протяжении многих лет общения, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 07:20
Технологии

«Яндекс» хочет «достать» Россию своими складами

В нынешнем году «Яндекс.Маркет» намерен масштабировать услугу доставки интернет-заказов в течение 1-2 дней по России, заявил «Логирусу» операционный директор «Яндекс.Маркета» Антон Вальков.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

Любовь Аксенову обвинили в отказе предоставлять эскорт-услуги

В СМИ появилась информация, что бизнесмен обратился к менеджеру агентства, занимающегося организацией досуга и предоставляющего особые услуги.
Обновлено в 13:08
Происшествия

Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО

Центральный районный суд Калининграда отказал в условно-досрочном освобождении бывшему главе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александру Реймеру, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на помощницу судьи.
Обновлено в 08:09
Происшествия

В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК

В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Обновлено в 07:08
Культура

Режиссер Павел Лунгин госпитализирован

Обновлено в 11:52
Гаджеты

Подросток дважды взломал серверы Apple в надежде получить работу

Школьник из Аделаиды дважды взломал серверы Apple и скачал внутренние документы американской корпорации в надежде получить там работу.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес

Собака укусила дочь Ирины Салтыковой за лицо

Алиса Салтыкова рассказала фанатам в соцсети Instagram, как собака полгода назад укусила ее за лицо.
Обновлено в 08:58
Политика

Волкер заявил о готовности к переговорам с представителями России

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о желании провести переговоры с представителями России в ближайшем будущем.
Обновлено в 09:39
Политика

Зеленский нанесет первый зарубежный визит в Брюссель

Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.
Обновлено в 11:23
Экономика

В Петербурге приостановят открытие новых магазинов X5 Retail Group

По результатам 2018 года доля ретейлинговой компании X5 Retail Group (бренды «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») на продовольственном рынке Петербурга составила 27,03%.
Обновлено в 11:21
Политика

Саакашвили объявил о возвращении на Украину

Обновлено в 10:52
Хоккей

«Йокерит» возглавил рейтинг клубов КХЛ по итогам прошедшего сезона

Финский "Йокерит" возглавил рейтинг клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие

Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео

В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено вчера в 09:20
Музыка

Литва требует пересмотра результатов голосования на Евровидении

Литва требует от Европейского вещательного союза (ЕВС) пересмотра результатов голосования на Евровидении.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 21:28
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