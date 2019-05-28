Начальника Генштаба ВСУ уличили в «чудовищной ошибке» на ДонбассеГазета.Ru 12:03

Вместе с Хомчаком на оборонительную линию прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Отмечается, что глава ВСУ допустил "чудовищную ошибку", надев бронежилет задом-наперед. При этом генерал-лейтенанту никто не указал на нее.

Начальника Генштаба ВСУ уличили в «чудовищной ошибке» на Донбассе

Футбол Кононов остается главным тренером «Спартака» Олег Кононов не будет уволен с поста главного тренера московского "Спартака" после сезона-2018/19, сообщает "Спорт-Экспресс".

Музыка Егор Крид впервые раскрыл причины ухода из Black Star За свою работу певец намерен отвечать полностью, при этом, по мнению Крида, он не является главным активом Black Star.

Политика В СНБО не исключили, что Украина получит новый транш МВФ в конце лета Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что страна может получить новый транш Международного валютного фонда в конце лета.

Происшествия Из-за нападения на школьницу с топором СК возбудил дело В управлении Следственного комитета (СК) по Саратовской области проинформировали о возбуждении уголовного дела после того, как в городе Вольске ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.

Политика Сербия привела армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово Приказ отдал президент Сербии Александр Вучич после инцидента с задержанием в Косово 13 сербов, передает национальный телеканал РТС .

Политика В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.

Экономика Центробанк модернизирует сторублевые купюры Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

Армия и оружие ВВС Израиля нанесли удары в Сирии ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным объектам сирийской армии в провинции Кунейтра, в районе населенного пункта Тель Шаар.

Авто Завод Mercedes-Benz выпустил первые седаны Первой моделью, вставшей на конвейер предприятия Mercedes-Benz в России, стал седан Е-Class.

Шоу-бизнес Настя Каменских и Потап рассказали о своих отношениях до брака Украинские артисты Настя Каменских и Потап рассказали о том, какие ссоры и скандалы были между ними на протяжении многих лет общения, сообщает издание «Лента.ру».

Технологии «Яндекс» хочет «достать» Россию своими складами В нынешнем году «Яндекс.Маркет» намерен масштабировать услугу доставки интернет-заказов в течение 1-2 дней по России, заявил «Логирусу» операционный директор «Яндекс.Маркета» Антон Вальков.

Шоу-бизнес Любовь Аксенову обвинили в отказе предоставлять эскорт-услуги В СМИ появилась информация, что бизнесмен обратился к менеджеру агентства, занимающегося организацией досуга и предоставляющего особые услуги.

Происшествия Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО Центральный районный суд Калининграда отказал в условно-досрочном освобождении бывшему главе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александру Реймеру, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на помощницу судьи.

Происшествия В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Гаджеты Подросток дважды взломал серверы Apple в надежде получить работу Школьник из Аделаиды дважды взломал серверы Apple и скачал внутренние документы американской корпорации в надежде получить там работу.

Шоу-бизнес Собака укусила дочь Ирины Салтыковой за лицо Алиса Салтыкова рассказала фанатам в соцсети Instagram, как собака полгода назад укусила ее за лицо.

Политика Волкер заявил о готовности к переговорам с представителями России Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о желании провести переговоры с представителями России в ближайшем будущем.

Политика Зеленский нанесет первый зарубежный визит в Брюссель Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.

Экономика В Петербурге приостановят открытие новых магазинов X5 Retail Group По результатам 2018 года доля ретейлинговой компании X5 Retail Group (бренды «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») на продовольственном рынке Петербурга составила 27,03%.

Армия и оружие Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.

Музыка Литва требует пересмотра результатов голосования на Евровидении Литва требует от Европейского вещательного союза (ЕВС) пересмотра результатов голосования на Евровидении.