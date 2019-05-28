Политика
Начальника Генштаба ВСУ уличили в «чудовищной ошибке» на ДонбассеГазета.Ru 12:03
Вместе с Хомчаком на оборонительную линию прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Отмечается, что глава ВСУ допустил "чудовищную ошибку", надев бронежилет задом-наперед. При этом генерал-лейтенанту никто не указал на нее.
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Глава Генштаба Хомчак оконфузился на передовой – у Зеленского удаляют доказательства
Российский Диалог06:45
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