Происшествия
Фигурирующий в деле журналиста Голунова силовик рассказал о давлении на правоохранителейКоммерсантъ 15:14
Напомним, 6 июня Ивана Голунова задержали в районе станции метро «Цветной бульвар» по подозрению в попытке сбыть наркотики. Журналист заявил, что наркотики ему подбросили, и связал происшедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня господину Голунову предъявили обвинение.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Происшествия
Генпрокуратура истребовала на проверку дело Ивана Голунова
Генеральная прокуратура истребовала дело для проверки специального корреспондента интернет-издания «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:47
Авто
В мае продажи автомобилей с пробегом рухнули в России
Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», по итогам мая этого года в России было продано 428 000 легковых автомобилей с пробегом, что на 12% меньше аналогичного показателя 2018 года.
Обновлено в 07:30
Гаджеты
Huawei нашел российскую замену Android
Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес
Селена Гомес избавилась от последних напоминаний о Бибере
Хотя роман Селены и Джастина внезапно оборвался больше года назад, и с тех пор Бибер уже успел жениться на другой, Гомес, похоже, до недавнего времени все еще лелеяла надежду на воссоединение с любимым.
Обновлено в 15:30
Экономика
Голикова: в России стало меньше бедных
Количество бедных в России сократилось за прошлый год на 400 тысяч человек. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 05:32
Общество
Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома
Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Футбол
Сборная Украины с минимальным счетом победила Люксембург на отборе Евро-2020
С минимальным счетом победу одержали хозяева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:51
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима
Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Баскетбол
Раздевалку «Химок» обворовали во время игры с ЦСКА
Пока игроки «Химок» пытались затянуть финальную серию Единой лиги ВТБ против ЦСКА, их раздевалку обворовали — неизвестный молодой человек вынес деньги, часы, украшения.
Обновлено в 16:15
Игры
PC-версия Shenmue 3 стала эксклюзивом Epic Games Store
Обновлено в 14:23
Футбол
Названа символическая сборная Лиги наций УЕФА
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал игроков символической сборной финала Лиги наций, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:30
Транспорт
Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города
Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Музыка
Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля
В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено вчера в 04:10
Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Общество
Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца
Обновлено в 16:17
Политика
Сатановский рассказал, как речь Путина на ПМЭФ «напрягла» США
Получасовая речь президента РФ Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвала «сильное напряжение» в США, рассказал политолог Евгений Сатановский.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 10-летием
Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Ксении Бородиной Маруся.
Обновлено в 09:50
Наука
Названы новые опасные для жизни продукты
Хотя специалисты считают, что PFAS в таких количествах с небольшой вероятностью станут проблемой для человека, в некоторых продуктах, например в коровьем молоке, содержание пер- и полифторалкильных веществ в несколько десятков раз превышало уровень, безопасный для здоровья людей.
Обновлено в 10:11
Здоровье
Вспышка менингококковой инфекции произошла в Новосибирске
Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, на территории региона было отмечено 25 случаев заболевания менингококковой инфекцией за короткий период времени – с 30 мая по 9 июня.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Политика
На Украине призвали отреагировать на визит Бойко и Медведчука в Россию
В администрации украинского лидера Владимира Зеленского призвали прокуратуру дать правовую оценку визитам членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву.
Обновлено в 12:20
Футбол
Испания разгромила Швецию, у Классона подозрение на «кресты»
Испания разгромила Швецию в матче отборочного турнира Евро-2020 - 3:0. Счет открыл с пенальти капитан команды Серхио Рамос, для которого игра стала 165-й за национальную команду.
Обновлено в 16:37
Экономика
Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Космос
10 июня Юпитер приблизится на кратчайшее расстояние к Земле
Обновлено 08 июня в 07:37
Авто
Первый серийный электрокар Mazda дебютирует в 2020 году
Первая серийная модель Mazda с полностью электрической силовой дебютирует в 2020 году.
Обновлено в 15:10