Происшествия

Фигурирующий в деле журналиста Голунова силовик рассказал о давлении на правоохранителейКоммерсантъ 15:14

Напомним, 6 июня Ивана Голунова задержали в районе станции метро «Цветной бульвар» по подозрению в попытке сбыть наркотики. Журналист заявил, что наркотики ему подбросили, и связал происшедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня господину Голунову предъявили обвинение.
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Фигурирующий в деле журналиста Голунова силовик рассказал о давлении на правоохранителей

Коммерсантъ15:14

Начальник задержавших Голунова полицейских не увидел нестыковок в его деле

Дождь13:28

«Это несостыковки на уровне осмысления процесса людьми гражданскими». Журналисты пообщались с начальником полицейских, задерживавших Голунова

Фонтанка.Ру12:12

Начальник отдела, сотрудники которого задержали Голунова: «никаких несостыковок» в деле журналиста нет

Медиазона12:42
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Происшествия

Генпрокуратура истребовала на проверку дело Ивана Голунова

Генеральная прокуратура истребовала дело для проверки специального корреспондента интернет-издания «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:47
Авто

В мае продажи автомобилей с пробегом рухнули в России

Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», по итогам мая этого года в России было продано 428 000 легковых автомобилей с пробегом, что на 12% меньше аналогичного показателя 2018 года.
Обновлено в 07:30
Гаджеты

Huawei нашел российскую замену Android

Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес

Селена Гомес избавилась от последних напоминаний о Бибере

Хотя роман Селены и Джастина внезапно оборвался больше года назад, и с тех пор Бибер уже успел жениться на другой, Гомес, похоже, до недавнего времени все еще лелеяла надежду на воссоединение с любимым.
Обновлено в 15:30
Экономика

Голикова: в России стало меньше бедных

Количество бедных в России сократилось за прошлый год на 400 тысяч человек. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Опубликованы фото подозреваемых в убийстве борца в Южном Бутове

Обновлено в 15:15
Общество

Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома

Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Футбол

Сборная Украины с минимальным счетом победила Люксембург на отборе Евро-2020

С минимальным счетом победу одержали хозяева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:51
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Баскетбол

Раздевалку «Химок» обворовали во время игры с ЦСКА

Пока игроки «Химок» пытались затянуть финальную серию Единой лиги ВТБ против ЦСКА, их раздевалку обворовали — неизвестный молодой человек вынес деньги, часы, украшения.
Обновлено в 16:15
Игры

PC-версия Shenmue 3 стала эксклюзивом Epic Games Store

Обновлено в 14:23
Футбол

Названа символическая сборная Лиги наций УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал игроков символической сборной финала Лиги наций, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:30
Транспорт

Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города

Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Музыка

Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля

В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено вчера в 04:10
Общество

У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке

У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Общество

Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца

Обновлено в 16:17
Политика

Сатановский рассказал, как речь Путина на ПМЭФ «напрягла» США

Получасовая речь президента РФ Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвала «сильное напряжение» в США, рассказал политолог Евгений Сатановский.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 10-летием

Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Ксении Бородиной Маруся.
Обновлено в 09:50
Наука

Названы новые опасные для жизни продукты

Хотя специалисты считают, что PFAS в таких количествах с небольшой вероятностью станут проблемой для человека, в некоторых продуктах, например в коровьем молоке, содержание пер- и полифторалкильных веществ в несколько десятков раз превышало уровень, безопасный для здоровья людей.
Обновлено в 10:11
Здоровье

Вспышка менингококковой инфекции произошла в Новосибирске

Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, на территории региона было отмечено 25 случаев заболевания менингококковой инфекцией за короткий период времени – с 30 мая по 9 июня.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес

Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Политика

На Украине призвали отреагировать на визит Бойко и Медведчука в Россию

В администрации украинского лидера Владимира Зеленского призвали прокуратуру дать правовую оценку визитам членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву.
Обновлено в 12:20
Футбол

Испания разгромила Швецию, у Классона подозрение на «кресты»

Испания разгромила Швецию в матче отборочного турнира Евро-2020 - 3:0. Счет открыл с пенальти капитан команды Серхио Рамос, для которого игра стала 165-й за национальную команду.
Обновлено в 16:37
Экономика

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

В Москве самолет экстренно прервал взлет из-за неисправности

Обновлено в 15:27
Космос

10 июня Юпитер приблизится на кратчайшее расстояние к Земле

Обновлено 08 июня в 07:37
Авто

Первый серийный электрокар Mazda дебютирует в 2020 году

Первая серийная модель Mazda с полностью электрической силовой дебютирует в 2020 году.
Обновлено в 15:10
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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