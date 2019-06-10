Начальник задержавших Голунова полицейских не увидел нестыковок в его делеДождь вчера в 13:28

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по западному округу Москвы, полковник Андрей Щиров, который руководил задержанием Ивана Голунова, заявил, что в деле журналиста нет никаких нестыковок. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Настоящее время».

Начальник задержавших Голунова полицейских не увидел нестыковок в его деле

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