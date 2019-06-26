Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела ГолуноваРБК 11:54
Начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, который курировал задержание Голунова, отстранен от должности, но не уволен из МВД, говорят источники РБК.
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с чего всё началось
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет. Об этом сообщили РБК источник в ГУ МВД по Москве и собеседник, близкий к главку.РБК11:54
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Политика
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РФС утвердил новый формат лимита на легионеров в премьер-лиге
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Политика
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Обновлено в 13:39
Кино
Скончался актер и режиссер Валерий Харченко
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Футбол
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Обновлено в 15:58
Транспорт
За грязные номера начнут лишать водительских прав
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Обновлено вчера в 22:24
Общество
Мантуров прокомментировал публикацию о расходах на командировки
Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал статью о командировочных расходах чиновников.
Обновлено в 10:08
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции из-за вывешенных флагов
Обновлено в 16:34
Общество
Суд Брянска признал танец неуважением к обществу
Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города А. Червякову за танец, исполненный на площадке памятника «Курган Бессмертия» в местном ЦПКиО.
Обновлено в 16:30
Армия и оружие
Украинские военные отступают, сообщили в ЛНР
Обновлено в 03:26
Кино
Мэрил Стрип и Николь Кидман споют в фильме Райана Мерфи
Напомним, что в 2002 году Николь Кидман получила "Золотой глобус" за участие в мюзикле "Мулен Руж", а Мэрил Стрип номинировалась на "Золотой глобус" за роли в фильмах "Мамма MIA !" и "Примадонна".
Обновлено вчера в 15:37
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии с помощью дронов, нападение отразили средства ПВО.
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Минобороны заявило о готовящихся вбросах против военного руководства
«Хочу отметить: мы понимаем, что по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС и на военное руководство будут только усиливаться»,— заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия.
Обновлено в 12:00
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними
Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.
Обновлено в 14:28
Гаджеты
Vivo представила свои первые очки дополненной реальности — Vivo AR
Известный китайский бренд Vivo презентовал общественности первые для компании очки дополненной реальности, получившие название Vivo AR.
Обновлено в 11:56
Экономика
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Игры
Создатель Dead Space займется сюжетной игрой по PUBG в новой студии
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Театры
Зрители Мариинского театра пожаловались на замену Пласидо Доминго
Зрители Мариинского театра в Санкт-Петербурге, посетившие 25 июня оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», пожаловались в соцсетях на замену артиста, которая прошла без предупреждения.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Лидеру тамбовской ОПГ Барсукову сократили срок на полгода
Городской суд Санкт-Петербурга принял решение сократить тюремного заключения лидеру тамбовской организованной преступной группы (ОПГ) Владимиру Барсукову (Кумарину) на полгода, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 17:19
Политика
Зариф назвал незаконными заявления Трампа о готовности уничтожить Иран
Вашингтон не обладает возможностями уничтожить Иран без применения запрещенных вооружений, заявления президента США Дональда Трампа на этот счет являются нарушением норм международного права.
Обновлено в 14:13
Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено в 09:33
Энергетика
Россияне едут за дешевым бензином в Казахстан
В среду, 26 июня, в телеграм-канале «Усы Пескова» появился ролик, автор которого показывает, как россияне ездят на АЗС в Казахстан, потому что за границей топливо стоит в два раза дешевле.
Обновлено в 12:44