Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела ГолуноваРБК 11:54
Начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, который курировал задержание Голунова, отстранен от должности, но не уволен из МВД, говорят источники РБК.
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с чего всё началось
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет. Об этом сообщили РБК источник в ГУ МВД по Москве и собеседник, близкий к главку.РБК11:54
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:36, Вашингтон
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Политика
ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации
Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».
Обновлено в 14:23
Политика
Сессию ПАСЕ покинули делегации пяти стран
В знак протеста против возвращения России в ПАСЕ июньскую сессию Ассамблеи покидают делегации пяти стран, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.
Обновлено в 12:49
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Гаджеты
Honor запустил интернет-магазин в России
В честь открытия интернет-магазина бренд запустил специальную акцию для первых покупателей: в течение всего июля 2019 г. каждый вторник с 11:00 пользователи смогут приобрести девайсы по выгодным ценам.
Обновлено в 08:14
Футбол
«Чертаново» разгромило «Шеффилд» в товарищеском матче — 7:0
Встреча состоялась на стадионе «Арена Чертаново» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 7:0. В составе «Чертаново» голами отметились Дмитрий Заварухин, Дмитрий Цыпченков, Леонид Герчиков, а также Владислав Сарвели и Александр Конев, которые записали на свой счёт по два забитых мяча.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
В Донецке задержали готовивших теракт агентов украинских спецслужб
Сотрудники силовых ведомств самопровозглашенной ДНР задержали в Донецке агентов Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили теракт.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
В ДНР назвали цели отхода украинских военных от линии соприкосновения
Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляют позиции на юго-востоке Украины для шантажа командиров подразделений, не выплачивающих надбавки военнослужащим за участие в боевых действиях.
Обновлено в 12:31
Общество
Бренд нижнего белья от Ким Кардашьян «Kimono» разозлил жителей Японии
Новая линейка корректирующего белья от американской модели Ким Кардашьян разозлила жителей Японии.
Обновлено в 10:51
Политика
В США сотрудница бара плюнула в сына Трампа
Обновлено в 14:13
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Общество
Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что замдиректора департамента здравоохранения региона Юлия Арсенина выразила свое мнение как врач.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России
Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Дело «московского отравителя» передали из полиции в СК
Следственный комитет принял к производству уголовное дело в отношении Мурата Сабанова, обвиняемого в отравлении москвичей и похищении их имущества, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
Обновлено в 14:01
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Выпускникам красноярской школы № 143 подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 05:28
Политика
Трамп рассчитывает на «хороший разговор» с Путиным в Осаке
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает «очень хорошего разговора» с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 14:21
Экономика
Bloomberg оценил состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд
В основе состояния 53-летнего Мордашова, которое Bloomberg оценивает в $19,8 млрд, акции ПАО «Северсталь».
Обновлено в 05:07
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Технологии
Школьникам на ЕГЭ могут разрешить пользоваться интернетом
Российские школьники смогут пользоваться интернетом во время сдачи ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено в 02:46
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Крыму после прыжка с парашютом утонули двое десантников
В Крыму после прыжка с парашютом утонули двое десантников. Трагедия произошла 26 июня на полигоне "Старый Крым", пишет "Интерфакс".
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Энгельсе горит рынок на площади более 1 тыс. кв. м
Площадь пожара превысила тогда пять тыс. кв. м. Была задержана поджигательница - одна из торговок.
Обновлено в 12:45
Здоровье
В Курской области обсудили возможности «Электронного здравоохранения»
Сегодня в Курске в рамках Среднерусского экономического форума обсудили возможности цифрового здравоохранения.
Обновлено в 10:44
Гаджеты
Oppo MeshTalk позволяет звонить и общаться без Wi-Fi и сотовых сетей
Oppo анонсировала новую запатентованную коммуникационную технологию, позволяющую людям звонить или общаться на средних расстояниях без использования сотовых сетей, Wi-Fi или Bluetooth.
Обновлено в 07:21
Футбол
РФС утвердил новый формат лимита на легионеров
Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате России с сезона 2020/2021, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Политика
Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии
Советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 19:16