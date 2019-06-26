Происшествия

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела ГолуноваРБК 11:54

Начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, который курировал задержание Голунова, отстранен от должности, но не уволен из МВД, говорят источники РБК.
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Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет. Об этом сообщили РБК источник в ГУ МВД по Москве и собеседник, близкий к главку.
РБК11:54

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РБК: полковник полиции подал в отставку после дела Голунова

Газета.Ru12:58

Замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы Игорь Петухов подал в отставку

Эхо Москвы12:31

Полковник полиции подал в отставку из-за дела Голунова

Lenta.ru12:24

РБК: замглавы УВД по ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Дождь12:04

РБК: замглавы полиции по ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Медиазона12:02

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

РБК11:54

РБК: начальник УВД по ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Коммерсантъ12:20
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Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Политика

ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».
Обновлено в 14:23
Политика

Сессию ПАСЕ покинули делегации пяти стран

В знак протеста против возвращения России в ПАСЕ июньскую сессию Ассамблеи покидают делегации пяти стран, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.
Обновлено в 12:49
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Гаджеты

Honor запустил интернет-магазин в России

В честь открытия интернет-магазина бренд запустил специальную акцию для первых покупателей: в течение всего июля 2019 г. каждый вторник с 11:00 пользователи смогут приобрести девайсы по выгодным ценам.
Обновлено в 08:14
Футбол

«Чертаново» разгромило «Шеффилд» в товарищеском матче — 7:0

Встреча состоялась на стадионе «Арена Чертаново» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 7:0. В составе «Чертаново» голами отметились Дмитрий Заварухин, Дмитрий Цыпченков, Леонид Герчиков, а также Владислав Сарвели и Александр Конев, которые записали на свой счёт по два забитых мяча.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие

В Донецке задержали готовивших теракт агентов украинских спецслужб

Сотрудники силовых ведомств самопровозглашенной ДНР задержали в Донецке агентов Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили теракт.
Обновлено в 06:06
Театры

Стало известно, почему Пласидо Доминго не вышел на сцену Мариинки

Обновлено в 13:16
Армия и оружие

В ДНР назвали цели отхода украинских военных от линии соприкосновения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляют позиции на юго-востоке Украины для шантажа командиров подразделений, не выплачивающих надбавки военнослужащим за участие в боевых действиях.
Обновлено в 12:31
Общество

Бренд нижнего белья от Ким Кардашьян «Kimono» разозлил жителей Японии

Новая линейка корректирующего белья от американской модели Ким Кардашьян разозлила жителей Японии.
Обновлено в 10:51
Политика

В США сотрудница бара плюнула в сына Трампа

Обновлено в 14:13
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Общество

Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что замдиректора департамента здравоохранения региона Юлия Арсенина выразила свое мнение как врач.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие

Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России

Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Дело «московского отравителя» передали из полиции в СК

Следственный комитет принял к производству уголовное дело в отношении Мурата Сабанова, обвиняемого в отравлении москвичей и похищении их имущества, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
Обновлено в 14:01
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Выпускникам красноярской школы № 143 подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 05:28
Политика

Трамп рассчитывает на «хороший разговор» с Путиным в Осаке

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает «очень хорошего разговора» с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 14:21
Экономика

Bloomberg оценил состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд

В основе состояния 53-летнего Мордашова, которое Bloomberg оценивает в $19,8 млрд, акции ПАО «Северсталь».
Обновлено в 05:07
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Технологии

Школьникам на ЕГЭ могут разрешить пользоваться интернетом

Российские школьники смогут пользоваться интернетом во время сдачи ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено в 02:46
Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Крыму после прыжка с парашютом утонули двое десантников

В Крыму после прыжка с парашютом утонули двое десантников. Трагедия произошла 26 июня на полигоне "Старый Крым", пишет "Интерфакс".
Обновлено в 06:00
Происшествия

В Энгельсе горит рынок на площади более 1 тыс. кв. м

Площадь пожара превысила тогда пять тыс. кв. м. Была задержана поджигательница - одна из торговок.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие

В Донецке из-за обстрелов ВСУ была ранена мирная жительница

Обновлено в 04:32
Общество

Первая жена Задорнова отсудила у Первого канала миллионы рублей

Обновлено в 12:27
Гаджеты

Новый складной смартфон Samsung Galaxy Fold показали на рендерах

Обновлено в 05:06
Здоровье

В Курской области обсудили возможности «Электронного здравоохранения»

Сегодня в Курске в рамках Среднерусского экономического форума обсудили возможности цифрового здравоохранения.
Обновлено в 10:44
Гаджеты

Oppo MeshTalk позволяет звонить и общаться без Wi-Fi и сотовых сетей

Oppo анонсировала новую запатентованную коммуникационную технологию, позволяющую людям звонить или общаться на средних расстояниях без использования сотовых сетей, Wi-Fi или Bluetooth.
Обновлено в 07:21
Футбол

РФС утвердил новый формат лимита на легионеров

Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате России с сезона 2020/2021, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Политика

Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии

Советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 19:16
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