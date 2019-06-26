Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела ГолуноваРБК вчера в 11:54
Начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, который курировал задержание Голунова, отстранен от должности, но не уволен из МВД, говорят источники РБК.
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с чего всё началось
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет. Об этом сообщили РБК источник в ГУ МВД по Москве и собеседник, близкий к главку.РБКвчера в 11:54
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Замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы Игорь Петухов подал в отставку
Эхо Москвывчера в 12:31
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Обновлено вчера в 09:52
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Особняк стоит 15 миллионов и находится неподалеку от ТРЦ «Мега». Дизайн дома «царский», для отделки стен использована лепнина.
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