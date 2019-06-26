Происшествия

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела ГолуноваРБК вчера в 11:54

Начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, который курировал задержание Голунова, отстранен от должности, но не уволен из МВД, говорят источники РБК.
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Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет. Об этом сообщили РБК источник в ГУ МВД по Москве и собеседник, близкий к главку.
РБКвчера в 11:54

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Замначальника УВД Западного округа Москвы подал рапорт о выходе на пенсию

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Полковник полиции подал в отставку из-за дела Голунова

Lenta.ruвчера в 12:24

Замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы Игорь Петухов подал в отставку

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РБК: замглавы УВД по ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Дождьвчера в 12:04

РБК: замглавы полиции по ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

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Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

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РБК: полковник полиции подал в отставку после дела Голунова

Газета.Ruвчера в 12:58
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