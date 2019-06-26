Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела ГолуноваРБК вчера в 11:54

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет. Об этом сообщили РБК источник в ГУ МВД по Москве и собеседник, близкий к главку.

с чего всё началось

Начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, который курировал задержание Голунова, отстранен от должности, но не уволен из МВД, говорят источники РБК.

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

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