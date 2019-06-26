Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела ГолуноваРБК 11:54

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет. Об этом сообщили РБК источник в ГУ МВД по Москве и собеседник, близкий к главку.

с чего всё началось

Начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, который курировал задержание Голунова, отстранен от должности, но не уволен из МВД, говорят источники РБК.

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Музыка Умер лидер группы «Високосный год» Илья Калинников Солист музыкальной группы "Високосный год" Илья Калинников умер в возрасте 46 лет.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Гаджеты В Intel придумали, как противостоять успехам AMD В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".

Политика Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Здоровье Мужчина принял опухоль за прыщ и попытался выдавить ее 52-летний Джеймс Мюррей (James Murray) заметил у себя на лице прыщик и попытался его выдавить и продезинфицировать соленой водой.

Футбол Полузащитник «Краснодара» Фомин перешел в «Уфу» Полузащитник «Краснодара-2» Даниил Фомин заключил полноценный контракт с футбольным клубом «Уфа», выступающим в Российской Премьер-Лиге, сообщила пресс-служба краснодарской команды.

Политика КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» (есть у РБК) зафиксировали три основные тенденции: градоначальники часто подвергаются уголовным преследованиям, уровень их образования из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на эти позиции допускаются крайне редко.

Космос Астрономы раскрыли главный секрет рождения Земли и других планет Наблюдения за окраинами Солнечной системы помогли астрономам понять, как мелкая космическая "галька" слепливается и превращается в относительно крупные зародыши планет.

Политика В Венесуэле заявили о предотвращении госпереворота Власти Венесуэлы предотвратили попытку госпереворота, который планировался при участии США, Колумбии и Чили.

Общество United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября Авиакомпания United Airlines продлила остановку своего парка Boeing 737 MAX до 3 сентября, в результате будут отменены 1,3 тысячи рейсов в июле, 1,9 тысячи рейсов в августе, говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Экономика В Счетной палате заинтересовались, зачем таможне штатные художники Уточняется, что студия художников (в штате 5 человек) входит в состав службы социального развития и обеспечения ЦБТ ФТС.

Экономика Правительство поддержит спрос на автомобили Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.

Шоу-бизнес Алсу исполнила просьбу смертельно больной девочки Алсу, которая часто помогает всяческим благотворительным фондам, однажды исполнила личную просьбу смертельно больной девочки из Казани.

Футбол Паредес: остаюсь в «ПСЖ» и никуда не ухожу Сообщалось, что 24-летний футболист может вернуться в Россию. Паредес перешёл в «ПСЖ» из «Зенита» в январе текущего года за € 40 млн.

Общество Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.

Политика МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.

Происшествия В Иркутской области в результате паводка подтоплены сотни домов В Иркутской области в результате паводка оказались подтоплены почти 600 жилых домов, сообщает RT.

Экономика В России за год стоимость обучения в вузах выросла на 19% По данным Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в России за последний год выросла стоимость обучения на платных отделениях вузов.

Шоу-бизнес Петренко и его молодая жена показали пятимесячную дочку Измену Петренко простить не смог и развелся с супругой. Последние три года он состоит в браке с девушкой по имени Кристина Бродская.

Авто В России снизились продажи LCV с пробегом За первые пять месяцев 2019 года в России было реализовано 161,5 тысяч единиц легкой коммерческой техники с пробегом, что на 0,3% меньше, чем в аналогичный период 2018 года.

Происшествия В Вене произошел взрыв в жилом доме Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.