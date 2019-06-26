Происшествия

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела ГолуноваРБК 11:54

Начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, который курировал задержание Голунова, отстранен от должности, но не уволен из МВД, говорят источники РБК.
Читать в источнике
с чего всё началось

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет. Об этом сообщили РБК источник в ГУ МВД по Москве и собеседник, близкий к главку.
РБК11:54

Подробнее о событии

РБК: замглавы УВД по ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Дождь12:04

РБК: полковник полиции подал в отставку после дела Голунова

Газета.Ru12:58

Замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы Игорь Петухов подал в отставку

Эхо Москвы12:31

Замначальника УВД Западного округа Москвы подал рапорт о выходе на пенсию

Коммерсантъ17:35

РБК: замглавы полиции по ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Медиазона12:02

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

РБК11:54

Полковник полиции подал в отставку из-за дела Голунова

Lenta.ru12:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 19:14, Ашберн
Армия и оружие

Китай производит большой объем закупок авиационных двигателей у России

Обновлено вчера в 07:36
Музыка

Умер лидер группы «Високосный год» Илья Калинников

Солист музыкальной группы "Високосный год" Илья Калинников умер в возрасте 46 лет.
Обновлено в 18:44
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено в 16:34
Гаджеты

В Intel придумали, как противостоять успехам AMD

В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".
Обновлено в 07:21
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 17:50
Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

Обновлено в 17:42
Здоровье

Мужчина принял опухоль за прыщ и попытался выдавить ее

52-летний Джеймс Мюррей (James Murray) заметил у себя на лице прыщик и попытался его выдавить и продезинфицировать соленой водой.
Обновлено в 13:45
Футбол

Полузащитник «Краснодара» Фомин перешел в «Уфу»

Полузащитник «Краснодара-2» Даниил Фомин заключил полноценный контракт с футбольным клубом «Уфа», выступающим в Российской Премьер-Лиге, сообщила пресс-служба краснодарской команды.
Обновлено в 14:47
Космос

Робот «Роскосмоса» вызвал замечания у космонавтов

Обновлено в 05:30
Политика

КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров

Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» (есть у РБК) зафиксировали три основные тенденции: градоначальники часто подвергаются уголовным преследованиям, уровень их образования из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на эти позиции допускаются крайне редко.
Обновлено в 16:25
Космос

Астрономы раскрыли главный секрет рождения Земли и других планет

Наблюдения за окраинами Солнечной системы помогли астрономам понять, как мелкая космическая "галька" слепливается и превращается в относительно крупные зародыши планет.
Обновлено в 06:01
Общество

Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах

Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено в 08:21
Политика

В Венесуэле заявили о предотвращении госпереворота

Власти Венесуэлы предотвратили попытку госпереворота, который планировался при участии США, Колумбии и Чили.
Обновлено в 15:25
Общество

United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября

Авиакомпания United Airlines продлила остановку своего парка Boeing 737 MAX до 3 сентября, в результате будут отменены 1,3 тысячи рейсов в июле, 1,9 тысячи рейсов в августе, говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 18:16
Экономика

В Счетной палате заинтересовались, зачем таможне штатные художники

Уточняется, что студия художников (в штате 5 человек) входит в состав службы социального развития и обеспечения ЦБТ ФТС.
Обновлено в 18:07
Политика

Россия назвала сроки завершения поставок С-400 в Турцию

Обновлено в 15:31
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес

Алсу исполнила просьбу смертельно больной девочки

Алсу, которая часто помогает всяческим благотворительным фондам, однажды исполнила личную просьбу смертельно больной девочки из Казани.
Обновлено в 17:49
Футбол

Паредес: остаюсь в «ПСЖ» и никуда не ухожу

Сообщалось, что 24-летний футболист может вернуться в Россию. Паредес перешёл в «ПСЖ» из «Зенита» в январе текущего года за € 40 млн.
Обновлено в 16:31
Общество

Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено в 09:33
Общество

Алибасов показал доказательства отравления «Кротом»

Обновлено в 06:50
Игры

Памятник геймерам открыли в Дарвиновском музее в Москве

Обновлено в 16:17
Политика

МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 13:04
Происшествия

В Иркутской области в результате паводка подтоплены сотни домов

В Иркутской области в результате паводка оказались подтоплены почти 600 жилых домов, сообщает RT.
Обновлено в 17:55
Экономика

В России за год стоимость обучения в вузах выросла на 19%

По данным Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в России за последний год выросла стоимость обучения на платных отделениях вузов.
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес

Петренко и его молодая жена показали пятимесячную дочку

Измену Петренко простить не смог и развелся с супругой. Последние три года он состоит в браке с девушкой по имени Кристина Бродская.
Обновлено в 13:26
Авто

В России снизились продажи LCV с пробегом

За первые пять месяцев 2019 года в России было реализовано 161,5 тысяч единиц легкой коммерческой техники с пробегом, что на 0,3% меньше, чем в аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 07:41
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Бритни Спирс показала фигуру в купальнике

Папарацци удалось сделать несколько снимков. В тот день знаменитость вышла в розовом купальнике с леопардовой отделкой.
Обновлено в 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
Главное