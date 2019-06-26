Происшествия

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела ГолуноваРБК 11:54

Начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, который курировал задержание Голунова, отстранен от должности, но не уволен из МВД, говорят источники РБК.
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Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет. Об этом сообщили РБК источник в ГУ МВД по Москве и собеседник, близкий к главку.
РБК11:54

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Замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы Игорь Петухов подал в отставку

Эхо Москвы12:31

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

РБК11:54

РБК: начальник УВД по ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Коммерсантъ12:20

РБК: замглавы УВД по ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Дождь12:04

РБК: замглавы полиции по ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Медиазона12:02

Замглавы УВД по Западному административному округу Москвы подал в отставку

Говорит Москва12:29

Полковник полиции подал в отставку из-за дела Голунова

Lenta.ru12:24
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Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»

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