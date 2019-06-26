Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела ГолуноваРБК 11:54
Начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, который курировал задержание Голунова, отстранен от должности, но не уволен из МВД, говорят источники РБК.
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с чего всё началось
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет. Об этом сообщили РБК источник в ГУ МВД по Москве и собеседник, близкий к главку.РБК11:54
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Политика
Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО
Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был участником провокации Киева в Керченском проливе, сыграл свадьбу, находясь в российском СИЗО «Лефортово».
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Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери
Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери Певица сама придумала и нарисовала эскиз для мастера.
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Политика
Москва потребовала от Киева признать ответственность задержанных моряков по российским законам
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Москва потребовала от Киева признать продолжение судебного преследования моряков, задержанных у берегов Крыма.
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Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
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Экономика
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Власти Казахстана погасят таким заёмщикам потребительские кредиты на сумму до 300 тысяч тенге (около $800).
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Происшествия
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Толстой заявил в ПАСЕ, что никто не имеет права «давать уроки» России
Присутствие российской делегации на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) говорит о готовности к диалогу, однако этот диалог должен быть на равных - никто не имеет права "давать уроки" России.
Обновлено в 10:41
Кино
Скончался режиссер и актер Валерий Харченко
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Музыка
Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 03:33
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Кино
Посмертный проект Стэна Ли выйдет в свет в виде книги
Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли – роман «Уловка света» (A Trick of the Light) – будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.
Обновлено в 07:07
Футбол
Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних стран
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд, а также рассказал о потенциальном приглашении в лигу клубов из соседних стран.
Обновлено в 07:37
Общество
Россельхознадзор отрицал возможный рост цен на молочную продукцию
«Относительно перебоев с поставками продукции и росте цен, о которых в течение нескольких лет заявляют некоторые крупные игроки молочного рынка, сообщаем, что оснований для беспокойства в этом отношении нет», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:44
Политика
В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков
МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено в 09:33
Здоровье
В Пензе на станции «скорой помощи» планируется поэтапное увеличение зарплаты
Обращение сотрудников "скорой помощи" еще в прошлом месяце рассмотрела и взяла под свой контроль врио министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.
Обновлено в 10:20
Политика
Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции
Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Суд арестовал московского отравителя
МВД переквалифицировало действия московского отравителя со статьи «Кража» на «Разбой».
Обновлено в 12:22
Авто
Представлен кроссовер Kia Xceed
Новый Kia Xceed несколько больше хэтчбека Ceed. Паркетник 85 мм длиннее (4935 мм), на 43 мм выше (1490 мм) и на 26 мм шире (1826 мм).
Обновлено в 09:23
Политика
Журналист Los Angeles Times посоветовал американцам посетить Крым
Обновлено вчера в 14:50
Общество
В Госдуме оценили сообщения о токсичной воде в Байкале
Обновлено в 10:54
Наука
У французского короля Людовика Святого нашли цингу
Обновлено в 03:18
Политика
Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил условия, поставленные российской делегации для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), со сценой с детьми-попрошайками из "12 стульев".
Обновлено в 11:25
Общество
«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов
С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
Обновлено в 10:00
Политика
Депутат Рады рассказал о планах Зеленского перенести столицу из Киева
Нардеп Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что сотрудники Администрации президента Владимира Зеленского предложили перенести украинскую столицу из Киева в другой город.
Обновлено в 11:46
Политика
Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»
Власти США продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 8 ноября 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании.
Обновлено в 11:38