Происшествия
Начальник полиции Омска устроил драку в московском метроГазета.Ru 14:22
Управление МВД России по Омской области собирается провести проверку после появившейся информации о том, что начальник омской полиции Алексей Меркушов устроил драку в метро Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
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с чего всё началось
Судя по фотографиям протокола, предоставленным администраторами группы, Алексей Меркушов, который был откомандирован в Москву, сегодня, 11 июля, ночью находился в метро (с признаками опьянения, но от медосвидетельствования отказался).НГС5507:01
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