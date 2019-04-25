Происшествия
Начальник отдела ФСБ задержан по подозрению во взяткахLenta.ru 09:34
Полковник Кирилл Черкалин задержан в рамках уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах. Задержаны также два экс-сотрудника того же подразделения: Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Они подозреваются в особо крупном мошенничестве.
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Захарова ответила послу США, пригрозившему России авианосцами
Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга в четверг вспомнила заявление посла США в РФ Джона Хантсмана об авианосцах.
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Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
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Происшествия
Газета The Moscow Times опровергла убийство своего журналиста
Удостоверение сотрудника газеты The Moscow Times, найденное у одного из погибших в результате перестрелки у московской станции метро «Новые Черемушки», является фальшивым.
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Энергетика
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Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
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Путин упростил получение российского гражданства для жителей ДНР
Президент РФ подписал постановление об упрощенном порядке получения гражданства для жителей восточной Украины.
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Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
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Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
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Экономика
МЭР подготовило дорожную карту комплексного развития туристской отрасли
Министерство экономического развития подготовило дорожную карту, определяющую основные направления работы, в целях комплексного развития туристской отрасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
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Брат Александра Кокорина признал вину за драку с чиновником
Обновлено в 13:49
Хоккей
Воробьев высказал мнение о приезде в сборную Овечкина и Кузнецова
Главный тренер сборной России Илья Воробьев после поражения от команды Латвии в матче Еврочелленджа высказал мнение о возможном приезде в свою дружину хоккеистов «Вашингтона» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.
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Происшествия
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Пилоты греческой авиакомпании ради развлечения пригнали авиалайнер в Кишенев.
Обновлено в 14:52
Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте
Обновлено в 15:05
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Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, заказавшей в Польше упаковку антидепрессантов, девушка была задержана на почте.
Обновлено в 11:52
Энергетика
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«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено в 14:29
Гаджеты
Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 проверили на прочность
Традиционно известный блогер испытывал устройство огнем, канцелярским ножом, а также устроил ему тест на сгибание.
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Экс-кандидат в президенты Украины и замглавы парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул заявил, что заблокировал подписание закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
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Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы
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Политика
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Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
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Авто
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Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
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