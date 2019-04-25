Происшествия

Начальник отдела ФСБ задержан по подозрению во взяткахLenta.ru 09:34

Полковник Кирилл Черкалин задержан в рамках уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах. Задержаны также два экс-сотрудника того же подразделения: Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Они подозреваются в особо крупном мошенничестве.
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На ФСБ нашлось УСБ

Коммерсантъ16:04

Главу «банковского» отдела ФСБ задержали по подозрению в крупных взятках

РБК09:40

Глава отдела ФСБ Черкалин задержан по подозрению в получении крупных взяток

ТАСС09:16

Главу отдела ФСБ задержали по подозрению в получении крупных взяток

РИА Новости09:26

Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток

RT на русском09:08

Главу отдела ФСБ задержали по подозрению в получении крупных взяток

Новая газета09:06

Полковник ФСБ задержан по подозрению в крупных взятках

Интерфакс08:59
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Политика

Захарова ответила послу США, пригрозившему России авианосцами

Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга в четверг вспомнила заявление посла США в РФ Джона Хантсмана об авианосцах.
Обновлено в 12:05
Футбол

«Спартак» разгромно проиграл тульскому «Арсеналу»

Обновлено в 15:29
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Космическую обсерваторию «Спектр-РГ» привезли на Байконур

Обновлено в 14:57
Музыка

Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами

Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено в 15:05
Происшествия

Газета The Moscow Times опровергла убийство своего журналиста

Удостоверение сотрудника газеты The Moscow Times, найденное у одного из погибших в результате перестрелки у московской станции метро «Новые Черемушки», является фальшивым.
Обновлено в 15:52
Энергетика

Reuters узнал об остановке Чехией импорта нефти по «Дружбе»

Чехия приостановила импорт нефти по трубопроводу «Дружба», передает агентство Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено в 06:12
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Экономика

ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных накоплений на 57 млн рублей

Центральный банк РФ выявил схему вывода 57 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон" сотрудниками управляющей компании фонда.
Обновлено в 12:42
Музыка

Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star

24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.
Обновлено в 06:43
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для жителей ДНР

Президент РФ подписал постановление об упрощенном порядке получения гражданства для жителей восточной Украины.
Обновлено вчера в 08:04
Кино

Михаил Горбачев попал в больницу

Обновлено в 14:31
Общество

Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола

Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Спорт

Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов

Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Экономика

МЭР подготовило дорожную карту комплексного развития туристской отрасли

Министерство экономического развития подготовило дорожную карту, определяющую основные направления работы, в целях комплексного развития туристской отрасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Обновлено в 16:08
Футбол

Брат Александра Кокорина признал вину за драку с чиновником

Обновлено в 13:49
Хоккей

Воробьев высказал мнение о приезде в сборную Овечкина и Кузнецова

Главный тренер сборной России Илья Воробьев после поражения от команды Латвии в матче Еврочелленджа высказал мнение о возможном приезде в свою дружину хоккеистов «Вашингтона» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.
Обновлено в 14:34
Происшествия

Греческие пилоты без разрешения пригнали Boeing в Кишинев ради шутки

Пилоты греческой авиакомпании ради развлечения пригнали авиалайнер в Кишенев.
Обновлено в 14:52
Происшествия

МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте

Обновлено в 15:05
Происшествия

В США пассажиры самолета оказались в больнице из-за вони на борту

Напомним, в марте текущего года лайнер авиакомпании United Airlines также совершил экстренную посадку в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 16:02
Происшествия

Жительницу Урала задержали из-за заказа антидепрессантов из Польши

Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, заказавшей в Польше упаковку антидепрессантов, девушка была задержана на почте.
Обновлено в 11:52
Энергетика

«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту

«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено в 14:29
Гаджеты

Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 проверили на прочность

Традиционно известный блогер испытывал устройство огнем, канцелярским ножом, а также устроил ему тест на сгибание.
Обновлено в 13:56
Политика

Оппозиция «заблокировала» закон об украинском языке

Экс-кандидат в президенты Украины и замглавы парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул заявил, что заблокировал подписание закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

Почему Прохор Шаляпин скрыл смерть отца, выяснил Андрей Малахов

Обновлено в 11:04
Политика

Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено в 16:48
Политика

Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам

Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Здоровье

ВОЗ назвала Россию примером в лечении детской онкологии

Россия стала примером для других стран в лечении детской онкологии благодаря действующей системе стандартизации и централизации, сообщил журналистам в рамках конгресса Национального общества детских гематологов-онкологов в Сочи консультант по онкологии головного офиса Всемирной организации здравоохранения в Женеве доктор Дарио Трапани.
Обновлено в 13:35
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли написала завещание

Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Общество

Петербуржцам пообещали новый парк от Тучкова моста до Биржевого

Обновлено в 15:19
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