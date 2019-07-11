Судя по фотографиям протокола, предоставленным администраторами группы, Алексей Меркушов, который был откомандирован в Москву, сегодня, 11 июля, ночью находился в метро (с признаками опьянения, но от медосвидетельствования отказался).

с чего всё началось

Начальник УМВД России по городу Омску полковник полиции Алексей Меркушов вляпался в некрасивую историю, которая может стоить ему карьеры. Будучи в командировке в Москве, он умудрился подраться в вестибюле метро с машинистом.

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

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