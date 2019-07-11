Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метроРоссийская газета 09:40
Начальник УМВД России по городу Омску полковник полиции Алексей Меркушов вляпался в некрасивую историю, которая может стоить ему карьеры. Будучи в командировке в Москве, он умудрился подраться в вестибюле метро с машинистом.
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с чего всё началось
Судя по фотографиям протокола, предоставленным администраторами группы, Алексей Меркушов, который был откомандирован в Москву, сегодня, 11 июля, ночью находился в метро (с признаками опьянения, но от медосвидетельствования отказался).НГС5507:01
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