Происшествия

ФСИН анонсировала отставку начальника колонии, где находился ЦеповязРИА Новости 05:05

Начальник исправительной колонии строгого режима номер 3, где содержался Вячеслав Цеповяз, подполковник внутренней службы Александр Радьков после отпуска покинет должность, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Амурской области.
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Дмитрий Носов
Как Цеповяз попал на условия облегченного режима — непонятно, с этим сейчас разбираются органы прокуратуры. Безусловно, были нарушения и поблажки. Эти вопросы решает прокуратура и следствие, я думаю, виновные будут наказаны. Хочу отметить, что начальник колонии уже отстранен от своей должности.
— Дмитрий Носов, российский дзюдоистТелеканал 360° 00:36

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ФСИН анонсировала отставку начальника колонии, где находился Цеповяз

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