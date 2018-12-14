Начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов был задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил Следственный комитет России на своей странице в Twitter. Отмечается, что было возбуждено уголовное дело.

Начальник Свердловской железной дороги задержан по делу о взятке

Происшествия Происшествия В Уфе лайнер при взлёте ударился хвостом о ВПП

Происшествия Происшествия Французская полиция ликвидировала страсбургского стрелка Трое сотрудников городского подразделения полиции Страсбурга ликвидировали страсбургского стрелка, открывшего огонь в районе рождественской ярмарки 11 декабря, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в ходе специальной пресс-конференции.

Происшествия Происшествия В Москве задержали подростка, стрелявшего по трамваям Несовершеннолетний, стрелявший из пневматического пистолета по стеклам трамваев на северо-востоке Москвы, задержан, сообщил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.

Происшествия Происшествия Суд арестовал одного из участников сети по сбору денег для террористов Суд в Москве арестовал одного из семи участников подпольной сети по сбору денег для боевиков "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры".

Происшествия Происшествия На Алтае автомобиль врезался в остановку Шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в алтайском городе Камень-на-Оби, подтвердили РИА Новости в ГИБДД города.

Происшествия Происшествия Подросток в Петербурге выстрелил сверстнице в лицо из пистолета Девочка-подросток в Петербурге получила касательное огнестрельное ранение лица от рук своего приятеля в ходе романтической встречи.

Происшествия Происшествия На антарктической станции Мак-Мердо погибли два человека В Антарктике на исследовательской станции Мак-Мердо погибли два человека.

Происшествия Происшествия Гитарист Зинчук попал в больницу после ДТП

Происшествия Происшествия Пожарные ликвидировали возгорание на юге Москвы

Происшествия Происшествия В подмосковном Егорьевске злоумышленник поджег дверь больницы Неизвестный в четверг вечером поджог входную дверь центральной районной больницы в подмосковном Егорьевске, пострадавших нет, полиция ищет злоумышленника.

Происшествия Происшествия В Петербурге произошёл пожар на территории аквапарка В Санкт-Петербурге произошёл пожар в банном комплексе аквапарка, расположенном в торговом центре «Питерлэнд».

Происшествия Происшествия В Ростовской области мужчина напал на пристава в здании суда «По версии следствия, 13 декабря подозреваемый зашёл в здание Батайского городского суда Ростовской области, где нанёс удар ножом в область груди судебному приставу», — говорится в сообщении.

Происшествия Происшествия Водитель насмерть сбил пенсионерку на переходе на западе Москвы Водитель автомобиля наехал на пожилую женщину, переходившую дорогу в зоне пешеходного перехода на улице Новопеределкинская, передает агентство городских новостей "Москва".

Происшествия Происшествия Житель ЕАО отобрал у китайца шишки на 3,4 миллиона рублей По данным следствия, обвиняемый с несколькими соучастниками насильно отобрал у китайца 100 тысяч рублей и кедровые шишки на сумму более 3,4 миллиона рублей.