Происшествия
Начальник ГИБДД Москвы подал в отставкуРИА Новости 05:08
Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 06:12, Ашберн
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Здоровье
Жительнице Красноярска запретили снимать потрепанные стены больницы
Женщине с ребенком в одной из красноярских больниц поставили условие: подписать бумаги о запрете фотографировать палату или отказ от госпитализации малыша.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
В МИД России оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном
В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Кому достанется наследство режиссера Георгия Данелии
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
В США мужчине мечом отрубили руку из-за кепки с лозунгом Трампа
3 апреля, вечером, в Сан-Франциско (США) мужчине мечом отрубили руку за сбитую с головы оппонента кепку с лозунгом президента Дональда Трампа, в котором предлагается вернуть Америке былое величие.
Обновлено в 00:38
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Подмосковье погибли женщина и двое детей
Двое детей и женщина погибли при пожаре в двухэтажном жилом доме в городском округе Щелково Московской области, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
В Сирии наладили выпуск автомобилей
Обновлено в 02:08
Общество
СНИЛС переведут в электронный формат в течение трех месяцев
Все свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) будут переведены в электронный формат постепенно, в течение трех месяцев, сообщили в пятницу в пресс-службе Пенсионного фонда России.
Обновлено в 01:59
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» прошёл испытания в реальных боевых условиях.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Из-за жестокого обращения с псом Серегой возбудили уголовное дело
По факту жестокого обращения с псом Серегой, который едва не погиб под колесами электрички в Ленобласти, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Двое детей и четверо взрослых погибли от отравления газом в Кузбассе
Обновлено вчера в 23:20
Музыка
Мик Джаггер перенес операцию на сердце
Обновлено в 04:40
Происшествия
Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля
Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Авто
АвтоВАЗ отмечает день рождения «Нивы»
За 42 года АвтоВАЗ выпустил свыше 2,5 млн автомобилей данной модели, причем пятая часть от этого объема ушла на экспорт.
Обновлено в 05:55
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Общество
Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок
Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Политика
Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО
Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала позицию российских властей в транзитном споре "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам", пишет "Украинская правда".
Обновлено в 04:59
Гаджеты
В смартфонах Xiaomi найдена опасная уязвимость
Было установлено, что благодаря уязвимости можно установить на смартфон различные приложения для вымогательства и слежки.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН
Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.
Обновлено вчера в 20:05
Общество
Названы самые популярные имена для новорождённых в России
Обновлено в 00:32
Баскетбол
«Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс»
"Лейкерс" в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграл "Голден Стэйт" (90:108). "Уорриорз" одержал третью победу кряду.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Появилось видео стрельбы рядом с Казанским кремлем
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Депутат бундестага призвал распустить НАТО
НАТО представляет собой угрозу для мировой безопасности, в этой связи альянс следует распустить.
Обновлено в 02:37
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50