Происшествия
Начальник ГИБДД Москвы подал в отставкуРИА Новости 05:08
Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 10:42, Ашберн
Политика
Зеленский показал результаты анализа на наркотики
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook результаты сданного им анализа крови на наркотики.
Обновлено в 10:17
Политика
В Венесуэле снова ждут российских военных
Заместитель главы МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил «Интерфаксу», что прибывшие в страну российские «военные специалисты» будут находиться в ней «столько, сколько потребуется», «наверняка прибудут новые миссии, но всё это в рамках тех соглашений, которые уже существуют в сфере безопасности».
Обновлено в 03:50
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите
Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Политика
Трамп пригрозил Мексике «экономическим штрафом» за наркотрафик
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что раздумывает над экономическим штрафом для Мексики на 500 миллиардов долларов за наркотрафик в США.
Обновлено в 10:34
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Обновлено вчера в 08:59
Гаджеты
Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi
Причиной разрыва с белорусскими сетями салонов связи стал недавний скандал.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Суд изъял у полковника Захарченко активы еще на 460 млн рублей
Никулинский суд Москвы 5 апреля изъял в доход государства имущество на 460 млн рублей близких бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко.
Обновлено в 09:55
Наука
В Австрии успешно прошли испытания воздушного такси
Австрийский министр транспорта Норберт Хофер заявил, что перспективы того, что к 2025 году воздушные такси начнут летать в стране, выглядят вполне реалистично.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В ПО Boeing 737 MAX найдена еще одна ошибка
Корпорация Boeing признала наличие еще одной ошибки в программном обеспечении самолетов модели 737 MAX.
Обновлено в 05:56
Авто
Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками
Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено вчера в 10:52
Шоу-бизнес
Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой
Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
В Сети опубликован фрагмент съемок последнего клипа Юлии Началовой
Пиар-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала на своей странице в Instagram фрагмент видеозаписи последнего клипа певицы.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В московском суде произошла массовая драка
В Тверском суде Москвы 4 апреля во время слушания гражданского дела произошла массовая драка.
Обновлено в 08:40
Политика
Нил Ушаков опротестует в суде решение об отстранении с поста мэра Риги
Лидер латвийской партии «Согласие» Нил Ушаков, которого отстранили с поста мэра Риги, обратится в суд, чтобы опротестовать это решение.
Обновлено в 05:16
Недвижимость
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с двумя и более детьми могут получить льготную ипотеку под 6 процентов на весь срок действия кредита.
Обновлено в 09:13
Политика
Эрдоган: Штаты не смогли предложить ничего лучше российских С-400
Турецкий лидер уточнил, что его страна хотела купить американские ЗРК Patriot, однако США не смогли предложить ничего подходящего, пишет агентство ТАСС.
Обновлено в 09:35
Технологии
«Яндекс.Маркет» обновит сервис курьерской доставки
Онлайн-площадка «Яндекс.Маркет» обновит сервис курьерской доставки, сообщает «Ъ». В компании рассказали о планах обновить сервис «Яндекс.Доставка», в частности увеличить с 9 до 15 число подключённых курьерских служб и поменять технологический стек платформы.
Обновлено в 06:02
Экономика
Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах
Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости".
Обновлено в 01:23
Политика
В Совфеде назвали «режиссурой» иски родственников жертв MH17 к России
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал иски родственников жертв MH17 к России, пересланных из ЕСПЧ правительству РФ.
Обновлено в 06:14
Единоборства
Кокляев принял вызов Емельяненко провести бой по правилам бокса
10 мая Емельяненко-младший проведет бой по правилам MMA против бразильца Луиса Энрике.
Обновлено в 07:52
Общество
Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени
Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Энергетика
Власти Белоруссии хотят поднять тариф на транзит российской нефти
Власти Белоруссии предложили российской естественной монополии «Транснефть» повысить тариф на транзит нефти.
Обновлено в 09:46
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Музыка
Maruv показала клип на песню для «Евровидения»
Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, выпустила клип на песню Siren Song.
Обновлено в 10:21
Хоккей
В Западной конференции НХЛ определились все участники плей-офф
Колорадо одержал победу над Виннипегом (3:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ и обеспечил себе выход в плей-офф.
Обновлено в 01:16
Авто
В двух столицах рынок автомобилей с пробегом снизился на 8%
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Петербурге украли пушку 1940 года
По данным полиции, неизвестный выкрал пушку 1940 года выпуска из арендуемого ангара.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено вчера в 09:30