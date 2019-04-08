Экономика

Начальная цена лота на крабовых аукционах составит 300-400 млн рублейТАСС вчера в 10:23

Ранее Шестаков сообщал о том, что Росрыболовство оценивает в 50 млрд рублей объем инвестиций, которые поступят в бюджет России в рамках исполнения победителями аукционов по добыче крабов обязательств по строительству судов-краболовов.
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Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект о крабовых аукционах

Эхо Москвывчера в 23:18

Начальная цена лота на крабовых аукционах составит 300-400 млн рублей

ТАССвчера в 10:23

Почему проект закона о крабовых аукционах идёт вразрез с поручениями руководства страны?

Наша версиявчера в 00:55

С краба на рыбу: Госдума готовит ловушки для регионов

REGNUMвчера в 13:19

В Госдуме обсудят «крабовый гамбит»

SM Newsвчера в 01:53

Степахно слил мурманских рыбаков в Москве

Вечерний Мурмансквчера в 13:28

В парламенте обсудят проект об аукционах на вылов крабов

Право.рувчера в 02:10
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Происшествия

Жительница Приамурья покормила медведя с рук и попала в больницу

На одной из баз отдыха Благовещенска женщина 1991 года рождения попыталась покормить медведя с рук через прутья металлической клетки, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по Амурской области.
Обновлено вчера в 23:31
Здоровье

Кабмин утвердил план борьбы с устойчивостью микробов к антибиотикам

Антимикробная резистентность становится причиной более 700 тысяч смертей в мире ежегодно Правительство РФ одобрило план мероприятий по выполнению Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности, рассчитанный на 2019-2024 годы.
Обновлено вчера в 12:10
Общество

Эксперты заявили о риске роста бедности среди предпенсионеров

Есть риск, что уровень бедности в этой категории вырастет с нынешних 4,2% до 7,3% к 2028 году.
Обновлено вчера в 20:28
Шоу-бизнес

Алла Пугачева поразила поклонников новой прической

Поклонники певицы оставили много приятных комментариев. Правда, нашлись и те, кто подверг внешний вид Пугачевой критике.
Обновлено вчера в 05:20
Армия и оружие

Появилось видео воздушной атаки на аэропорт Триполи

Обновлено вчера в 15:36
Авто

Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России

Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

Названа главная причина авиакатастроф в России

В адресованном Совфеду докладе генпрокурора Юрия Чайки говорится, что основной причиной крушения самолетов в России в прошлом году стал неудовлетворительный уровень подготовки пилотов.
Обновлено вчера в 23:50
Шоу-бизнес

Кикабидзе не придет на похороны Данелии

Обновлено вчера в 15:05
Авто

Кроссовер-купе Haval F7x за 1 млн рублей выйдет на рынок 12 апреля

На рынок Haval F7x выйдет с двумя бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 литра, выдающими 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено вчера в 15:10
Общество

Мощный снегопад нарушил работу аэропортов в Канаде

Мощный снегопад обрушился на восток Канады. Удар стихии пришелся на провинции Нью-Брансуик и Новая Шотландия.
Обновлено вчера в 22:13
Футбол

Футболиста Пеле выписали из парижской больницы

Футболиста Пеле выписали из больницы. Парижа, куда его госпитализировали несколько дней назад.
Обновлено вчера в 20:07
Шоу-бизнес

Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене

В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено вчера в 04:02
Общество

Уральцу доплатили 370 тысяч рублей после перерасчета пенсии

Кроме единоразовой выплаты в 370 тысяч рублей пенсионер получил ежемесячную надбавку к пенсии в четыре тысячи рублей.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено вчера в 15:14
Финансы

Биржевой курс доллара ушел ниже 65 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 12:06
Политика

Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 11:00
Кино

В США скончался актер Сеймур Кэссел

По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

Следовавший из Москвы в Новосибирск самолёт вынужденно сел в Уфе

Обновлено вчера в 23:46
Общество

Росгвардия ответила на обращение отставных сотрудников ОМОНа к Путину

Ранее в социальных сетях и СМИ распространилось видео, на котором вышедшие в отставку сотрудники ОМОН обращаются к руководству страны с просьбой решить проблему с их выселением из служебного жилья и просят предоставить им жилое помещение до момента получения ими единовременной социальной выплаты.
Обновлено вчера в 15:52
Хоккей

Это за них тащит Метсола. Семья лучшего вратаря КХЛ

Обновлено вчера в 20:21
Политика

Климкин высказался о возможном возвращении России права голоса в СЕ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено вчера в 22:08
Армия и оружие

Четверо военных США погибли после взрыва в Афганистане

По меньшей мере четверо американских военных погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства неподалеку от базы ВВС в афганском городе Баграм.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

Один человек погиб при обрушении кровли на заводе в Дзержинске

В результате происшествия под завалами погиб один человек, сообщил "РГ" начальник пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области Михаил Чирков.
Обновлено вчера в 11:48
Общество

Из-за загрязнения Тургояка почистят ряды чиновников

В минувшие выходные на Тургояк с инспекцией приезжал Сергей Лихачёв Загрязнение озера Тургояк может стать причиной увольнений чиновников, отвечающих за особо охраняемую территорию.
Обновлено вчера в 23:10
Путешествия

Татарстанцев сняли с самолета на Канарах из-за ветрянки

Семью из Татарстана сняли с самолета, отправлявшегося с острова Тенерифе, из-за заболевания детей.
Обновлено вчера в 03:06
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что он является русскоязычным человеком, который может свободно пользоваться этим языком.
Обновлено вчера в 17:55
Общество

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 04:44
Шоу-бизнес

14-летняя дочь Моники Беллуччи впервые снялась в рекламе

14-летняя Дева Кассель впервые снялась в рекламном ролике. Съемки проходили в Италии в коммуне Равелло.
Обновлено вчера в 18:57
Финансы

Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд

Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных.
Обновлено вчера в 15:00
Общество

Актриса Эллисон Мэк признала, что вербовала женщин в секс-культ

Мэк за деньги заманивала в секту женщин, которых потом эксплуатировали в качестве секс-рабынь.
Обновлено вчера в 18:25
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