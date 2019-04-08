Экономика
Начальная цена лота на крабовых аукционах составит 300-400 млн рублейТАСС вчера в 10:23
Ранее Шестаков сообщал о том, что Росрыболовство оценивает в 50 млрд рублей объем инвестиций, которые поступят в бюджет России в рамках исполнения победителями аукционов по добыче крабов обязательств по строительству судов-краболовов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Почему проект закона о крабовых аукционах идёт вразрез с поручениями руководства страны?
Наша версиявчера в 00:55
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 00:01, Ашберн
Происшествия
Жительница Приамурья покормила медведя с рук и попала в больницу
На одной из баз отдыха Благовещенска женщина 1991 года рождения попыталась покормить медведя с рук через прутья металлической клетки, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по Амурской области.
Обновлено вчера в 23:31
Здоровье
Кабмин утвердил план борьбы с устойчивостью микробов к антибиотикам
Антимикробная резистентность становится причиной более 700 тысяч смертей в мире ежегодно Правительство РФ одобрило план мероприятий по выполнению Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности, рассчитанный на 2019-2024 годы.
Обновлено вчера в 12:10
Общество
Эксперты заявили о риске роста бедности среди предпенсионеров
Есть риск, что уровень бедности в этой категории вырастет с нынешних 4,2% до 7,3% к 2028 году.
Обновлено вчера в 20:28
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поразила поклонников новой прической
Поклонники певицы оставили много приятных комментариев. Правда, нашлись и те, кто подверг внешний вид Пугачевой критике.
Обновлено вчера в 05:20
Армия и оружие
Появилось видео воздушной атаки на аэропорт Триполи
Обновлено вчера в 15:36
Авто
Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России
Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Названа главная причина авиакатастроф в России
В адресованном Совфеду докладе генпрокурора Юрия Чайки говорится, что основной причиной крушения самолетов в России в прошлом году стал неудовлетворительный уровень подготовки пилотов.
Обновлено вчера в 23:50
Шоу-бизнес
Кикабидзе не придет на похороны Данелии
Обновлено вчера в 15:05
Авто
Кроссовер-купе Haval F7x за 1 млн рублей выйдет на рынок 12 апреля
На рынок Haval F7x выйдет с двумя бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 литра, выдающими 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено вчера в 15:10
Общество
Мощный снегопад нарушил работу аэропортов в Канаде
Мощный снегопад обрушился на восток Канады. Удар стихии пришелся на провинции Нью-Брансуик и Новая Шотландия.
Обновлено вчера в 22:13
Футбол
Футболиста Пеле выписали из парижской больницы
Футболиста Пеле выписали из больницы. Парижа, куда его госпитализировали несколько дней назад.
Обновлено вчера в 20:07
Шоу-бизнес
Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене
В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено вчера в 04:02
Общество
Уральцу доплатили 370 тысяч рублей после перерасчета пенсии
Кроме единоразовой выплаты в 370 тысяч рублей пенсионер получил ежемесячную надбавку к пенсии в четыре тысячи рублей.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Финансы
Биржевой курс доллара ушел ниже 65 рублей
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 12:06
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 11:00
Кино
В США скончался актер Сеймур Кэссел
По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Следовавший из Москвы в Новосибирск самолёт вынужденно сел в Уфе
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Росгвардия ответила на обращение отставных сотрудников ОМОНа к Путину
Ранее в социальных сетях и СМИ распространилось видео, на котором вышедшие в отставку сотрудники ОМОН обращаются к руководству страны с просьбой решить проблему с их выселением из служебного жилья и просят предоставить им жилое помещение до момента получения ими единовременной социальной выплаты.
Обновлено вчера в 15:52
Хоккей
Это за них тащит Метсола. Семья лучшего вратаря КХЛ
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Климкин высказался о возможном возвращении России права голоса в СЕ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено вчера в 22:08
Армия и оружие
Четверо военных США погибли после взрыва в Афганистане
По меньшей мере четверо американских военных погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства неподалеку от базы ВВС в афганском городе Баграм.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
Один человек погиб при обрушении кровли на заводе в Дзержинске
В результате происшествия под завалами погиб один человек, сообщил "РГ" начальник пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области Михаил Чирков.
Обновлено вчера в 11:48
Общество
Из-за загрязнения Тургояка почистят ряды чиновников
В минувшие выходные на Тургояк с инспекцией приезжал Сергей Лихачёв Загрязнение озера Тургояк может стать причиной увольнений чиновников, отвечающих за особо охраняемую территорию.
Обновлено вчера в 23:10
Путешествия
Татарстанцев сняли с самолета на Канарах из-за ветрянки
Семью из Татарстана сняли с самолета, отправлявшегося с острова Тенерифе, из-за заболевания детей.
Обновлено вчера в 03:06
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что он является русскоязычным человеком, который может свободно пользоваться этим языком.
Обновлено вчера в 17:55
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 04:44
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи впервые снялась в рекламе
14-летняя Дева Кассель впервые снялась в рекламном ролике. Съемки проходили в Италии в коммуне Равелло.
Обновлено вчера в 18:57
Финансы
Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд
Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Актриса Эллисон Мэк признала, что вербовала женщин в секс-культ
Мэк за деньги заманивала в секту женщин, которых потом эксплуатировали в качестве секс-рабынь.
Обновлено вчера в 18:25