Общество
Начались задержания отправившихся толпой в центр Москвы оппозиционеровМосковский Комсомолец 11:03
В Москве в районе «Чистых прудов» начались задержания активистов оппозиции, которые не согласовано с властями пошли «прогулкой» к центру столицы, сообщает корреспондент «МК».
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В Москве начались задержания отправившихся толпой в центр города оппозиционеров – кадры
Российский Диалог12:10
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