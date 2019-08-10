Общество
Начались задержания отправившихся толпой в центр Москвы оппозиционеровМосковский Комсомолец 11:03
В Москве в районе «Чистых прудов» начались задержания активистов оппозиции, которые не согласовано с властями пошли «прогулкой» к центру столицы, сообщает корреспондент «МК».
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В Москве начались задержания отправившихся толпой в центр города оппозиционеров – кадры
Российский Диалог12:10
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Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
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Новый биоразлагаемый имплант может послужить эффективной заменой катетерам в рамках местной анестезии.
Обновлено 08 августа в 05:06
Происшествия
Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
Подозреваемый в причастности к "массовым беспорядкам" в Москве на несогласованной акции 27 июля режиссер телеканала о медицине "Доктор" Дмитрий Васильев экстренно госпитализирован, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:35
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Общество
Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова
По данным организации «Белый счетчик», на митинг пришли более 22 тысяч человек.
Обновлено в 08:07
Театры
Путин посмотрел спектакль «Грифон» в Севастополе
Президент РФ Владимир Путин стал одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический".
Обновлено в 15:33
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
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Происшествия
В ООН осудили приведший к гибели сотрудников организации взрыв в Ливии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил подрыв машины в Ливии, в результате которого погибли трое сотрудников организации.
Обновлено в 16:37
Космос
На Луну высадили сверхвыносливых тихоходок
На Луну высажены сверхвыносливые земные существа – тихоходки. Ученые предполагают, что их жизнедеятельность не прекратилась.
Обновлено 07 августа в 13:21
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Единоборства
Дмитрий Бивол: «Следующий бой запланирован на октябрь»
Чемпион WBA Дмитрий Бивол планирует провести следующий бой в октябре.
Обновлено в 11:50
Авто
Hyundai показал обновленный кроссовер Tucson
В обновленном Hyundai Tucson 2020 модельного года базовым остается 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель на 161 л.с. Как и прежде, моторная гамма состоит из базовых 2,0-литровых комплектаций Value и SE, а 2,4-литровый вариант доступен в модификации SEL, Sport, Limited и Ultimate.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Политика
Украинцы требуют сократить зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз
Жители Украины потребовали от президента Владимира Зеленского сократить заработную плату главе "Нафтогаза Украины" Андрею Коболеву в 70 раз.
Обновлено в 08:17
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу
Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Под Ачинском продолжается пожар на военном полигоне
Пожар на военном полигоне под Ачинском в Красноярском крае продолжается, сообщил в субботу журналистам начальник краевого главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 01:41
Политика
Мадуро направит в ООН письмо «миллионов» граждан против санкций США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что направит Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу обращение, подписанное «миллионами» венесуэльцев, выступающих против санкций США.
Обновлено 08 августа в 21:29
Политика
Купающуюся в море в платье Савченко высмеяли в Сети
Обновлено в 13:13
Наука
В Эфиопии обнаружено высокогорное поселение людей эпохи палеолита
Немецкие ученые нашли поселение первобытных людей в горах Эфиопии. Место располагается на высоте около 3500 м над уровнем моря в Бале.
Обновлено в 02:01
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено в 12:55
Футбол
Борис Ротенберг: «Была мысль пригласить Мхитаряна в „Сочи“»
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, что планировал пригласить в клуб полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна.
Обновлено в 16:27
Технологии
Как российский программист разрабатывает синтезаторы речи
Иван Бакаидов — программист, который с детства лишён возможности говорить понятно для окружающих, — разрабатывает интерфейсы для синтезаторов речи.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске
Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.
Обновлено вчера в 17:19
Армия и оружие
Киев разрешил снайперам ВСУ стрелять по мирным жителям на Донбассе
В субботу начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой народной Республики Даниил Безсонов заявил о том, что командование украинской операции объединенных сил направило к линии соприкосновения снайперов для ведения огня не только по военнослужащим Народной милиции ДНР, но и по мирным жителям.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Германии от удара молнии пострадали 15 футболистов
На юге Германии в г. Розенфельд от удара молнии пострадали 15 футболистов. Как стало известно, это случилось вечером 9 августа.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Шесть человек пострадали от смерча в Люксембурге
Шесть человек пострадали в результате смерча в Люксембурге.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Аксенов заявил о провале изоляции Крыма
Обновлено в 14:12
Футбол
«Шахтер» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли киевское "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 12:17
Наука
Физики разрешили 2000-летнюю оптическую проблему
Физики из Национального автономного университета Мексики разрешили 2000-летнюю оптическую загадку - проблему Вассермана-Вольфа.
Обновлено в 10:55