Кино
Начались съемки приквела «Игры престолов»Коммерсантъ 19:22
В Северной Ирландии начались съемки пилота приквела «Игры престолов». Неизвестно, будет ли он сниматься в других странах. Ответственным за шоу выступает Джейн Голдман при содействии писателя Джорджа Р.Р. Мартина.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 20:51, Вашингтон
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Происшествия
СМИ сообщили об обысках в администрации Пушкинского района Подмосковья
Сотрудники полиции пришли с обысками в администрацию Пушкинского района Подмосковья.
Обновлено в 15:19
Политика
В ССГ объяснили использование данных из соцсетей в рамках дела MH17
19 июня представитель ССГ заявил в ходе пресс-конференции о четырёх подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе.
Обновлено в 17:48
Общество
Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину
«В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в Донбассе
Обновлено в 19:05
Армия и оружие
Экстремисты убили 17 человек на севере Буркина-Фасо
Вооруженные боевики напали на один из населенных пунктов на севере Буркина-Фасо, в результате атаки погибли 17 мирных жителей, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено в 20:21
Общество
В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
Обновлено 17 июня в 12:03
Происшествия
Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери
Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.
Обновлено в 06:40
Авто
Ford выпустит 9 новых внедорожников
Еще в сентябре 2017 года Ford и Mahindra объявили о начале партнерства, а годом позже, в октябре 2018 года, автомобильные компании подписали два соглашения, касающихся совместного использования силовых установок и гибридных решений.
Обновлено в 04:07
Наука
Ученые из НИТУ «МИСиС» установили гибридный протез коту-инвалиду
Ученые из столичного института МИСиС установили гибридный протез коту-инвалиду.
Обновлено в 16:43
Кино
В Москве устроят спецпоказ фильма Балагова «Дылда»
В Москве 20 июня, в день выхода в прокат фильма режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова «Дылда», состоится спецпоказ картины, в рамках которого будет организована встреча с ее автором.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Власти Канады эвакуировали более 9 тысяч человек из-за лесных пожаров
Более девяти тысяч человек на западе Канады покинули свои дома из-за лесных пожаров.
Обновлено в 17:23
Экономика
Россияне стали брать меньше микрозаймов
По его данным, суммы, которые россияне берут в кредит, выросли в среднем на 7%, но услугами МФО воспользовались на 110 тысяч человек меньше.
Обновлено в 20:40
Политика
Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Наука
Два йогурта в неделю снижают риск рака кишечника
Обновлено в 05:58
Наука
По построенному физиками атомному радио впервые передали музыку
По первому в мире атомному радио, созданному учеными-физиками из США, выдали в эфир стереофоническую композицию, которую удалось передать с помощью амплитудной модуляции.
Обновлено в 18:24
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными
Российское правительство собирается сделать индивидуальными варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ.
Обновлено в 03:55
Игры
Alpha Protocol больше не продаётся в Steam
Обновлено в 13:32
Общество
Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО
На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.
Обновлено в 09:38
Политика
Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:25
Общество
Жители Норвегии создадут первую в мире «зону без времени»
Проживающие на острове 300 человек подписали петицию о создании "свободной от времени зоны" на период продолжительности полярного дня с 18 мая по 26 июля, чтобы в полной мере насладиться светлыми летними днями.
Обновлено в 19:47
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Наука
На Филиппинах обнаружили поедающего камень корабельного червя
Ученые-биологи нашли на территории Филиппин (остров Бохоль) поедающего камень корабельного червя.
Обновлено в 14:49
Общество
Картография и хронология жадин
Коротко для нетерпеливых "Огурец" победил, даже, скорее, "соленый огурец" победил, причем с подавляющим перевесом, и не только в России, но в основном и за границей.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету анонсировали в США
В США военно-промышленная компания США Raytheon рассказала о гиперзвуковой ракете на прямоточном воздушно-реактивном двигателе.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Губернатор Пензенской области рассказал о ситуации в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что ситуация в Чемодановке после массовой драки, в результате которой погиб человек, нормализована, в селе дежурит патруль сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 17:33
Наука
Запущенные учеными в космос мухи стали активно размножаться
Обновлено в 04:13
Гаджеты
Смартфон Lenovo Z6 «засветился» в Geekbench с 8 Гбайт ОЗУ
В тесте Geekbench смартфон Lenovo Z6 фигурирует под кодовым обозначением L78121. Устройство несёт на борту 8 Гбайт оперативной памяти.
Обновлено в 06:30