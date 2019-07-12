с чего всё началось

Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля. Как сообщает NTV со ссылкой на заявление турецкого Минобороны, первые компоненты ЗРК были доставлены на военную базу в провинцию Анкара 12 июля.

Шоу-бизнес Юрию Шатунову будет проведена ещё одна операция К сожалению, ситуация ухудшилась, из-за чего артиста срочно госпитализировали. Ему провели операцию в одной из столичных клиник.

Происшествия Замглавы Пенсионного фонда задержан по делу о взятке В даче взятки подозревают сотрудника IT-интегратора «Техносерв», он также задержан, заявил собеседник агентства.

Происшествия В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.

Политика Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.

Политика Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Происшествия В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину Купавшаяся в озере Шантрапай в Челябинской области женщина погибла от удара молнии во время грозы, сообщил ТАСС в пятницу следователь Коркинского следственного отдела СУ СК России Роман Смирнов.

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Баскетбол Идеальный момент, чтобы расстаться. Серхио Родригес покинул ЦСКА Разыгрывающий московского баскетбольного ЦСКА Серхио Родригес покинул столичную команду по обоюдному согласию сторон, 33-летний испанец защищал красно-синие цвета армейцев с 2017 года.

Театры В Петербурге умер актер Олег Дмитриев В Петербурге на 50-м году жизни скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев, сообщается на сайте театра.

Политика Трамп «убил» Терминатора: президент США заявил о смерти Шварценеггера Трамп «похоронил» Шварценеггера. На выступлении в Белом доме президент США заявил, что лично видел смерть голливудского актера.

Происшествия Против спасавшего свой дом от наводнения мэра возбудили дело Уголовное дело возбудили против главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова, который использовал коммунальную технику на своем участке с целью ликвидации последствий наводнения.

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Авто В Чечне ЗИЛ-130 превратили в стильный хот-род с V8 от Mercedes Как сообщает портал «drom.ru», в чеченском селе Бачи-Юрт энтузиасты сделали стильный хот-род с кабиной от ЗИЛ-130 и мотором, элементами ходовой части от модели Mercedes-Benz S-Class W220.

Политика Кремль объяснил необходимость уничтожения санкционки Вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий сельское хозяйство, ранее предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению.

Общество В Иркутской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров На всей территории Иркутской области с 11 июля введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, соответствующий указ подписал глава региона Сергей Левченко, сообщает пресс-служба губернатора.

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Происшествия Алжирские футбольные болельщики устроили погром в центре Парижа Алжирские болельщики, празднуя выход сборной в полуфинал турнира, устроили беспорядки в центре Парижа.

Спорт Женская сборная России по футболу сохранила 25-е место в рейтинге ФИФА Женская сборная России по футболу осталась на 25-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Происшествия Полковника МВД по прозвищу «Киборг» избили в московском СИЗО Полковника МВД Ивана Кибальниченко, предположительно, избили до полусмерти в московском следственном изоляторе №4 в Медведково.

Политика Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев» Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.

Интернет Россиянам доступен сервис Google распознавания лиц по фото В «Альбомах» фотографии сгруппированы по лицам, и пользователь может присвоить им имена.

Финансы Товарооборот США и Китая в I полугодии сократился на 14,2% Товарооборот США и Китая по итогам первого полугодия 2019 года составил 258,32 миллиарда долларов, что на 14,2% ниже показателя аналогичного периода 2018 года, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР.