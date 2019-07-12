с чего всё началось

Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля. Как сообщает NTV со ссылкой на заявление турецкого Минобороны, первые компоненты ЗРК были доставлены на военную базу в провинцию Анкара 12 июля.

Происшествия Рэпера R. Kelly арестовали за детскую порнографию В Чикаго арестован рэпер R. Kelly (настоящее имя — Роберт Сильвестр Келли), его обвиняют в сексуальных преступлениях.

Финансы Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже слегка подорожала к доллару США и евро.

Экономика «Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).

Политика Вице-премьер Гордеев предложил не уничтожать санкционные продукты Вице-премьер России Алексей Гордеев предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению, передает ТАСС.

Общество Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).

Общество 16-летняя девушка из Волгограда выиграла иномарку у Ксении Бородиной Девушка по имени Катя, жительница областной столицы, накануне стала победителем розыгрыша в соцсети от известной телеведущей Ксении Бородиной.

Происшествия В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.

Политика Глава Минздрава Украины ответила на слова Зеленского о люстрации Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун ответила на критику своей работы со стороны президента страны Владимира Зеленского.

Футбол 19-летний Медведь стал игроком «Ростова» "Ростов" заключил контракт с 19-летним полузащитником Владимиром Медведем, сообщается на официальном сайте российского клуба.

Политика Конгресс США одобрил санкции против госдолга России Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.

Происшествия Удар молнии убил женщину в Челябинской области Установлено, что женщина отдыхала на пляже. В это время началась гроза, в ходе которой в туристку ударила молния.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Политика Киев выразил Москве протест из-за «Всемирного конгресса украинцев» Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с решением российской Генпрокуратуры о признании нежелательной деятельности канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Происшествия Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.

Общество Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.

Происшествия Российская школьница попала в больницу после укусов матери Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.

Хоккей Илья Ежов подписал контракт с «Витязем» «Витязь» подписал контракт с голкипером Ильей Ежовым, информирует официальный сайт клуба. Минувший сезон хоккеист провел в «Нефтехимике».

Политика Путин ответил на предложение Зеленского о встрече в Минске Напомним, что президент Украины обратился через Facebook к президенту России с предложением провести переговоры в Минске, уточнив, что на встрече должны также присутствовать представители США, Великобритании, Германии и Франции.

Армия и оружие В Иране назвали угрозы Израиля открытым нарушением устава ООН "Последние угрозы премьер-министра режима, оккупировавшего Иерусалим, являются открытым нарушением пункта 4 второй статьи устава ООН, касающегося отказа от угроз или применения силы против других стран-членов ООН, в том числе стран региона и Ирана", - заявил Хатами.

Общество ЛДПР предложила увеличить срок скидки для штрафов за нарушения ПДД Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и другие депутаты ЛДПР внесли законопроект об увеличении до 30 дней срока, в течение которого штраф за нарушения ПДД можно оплатить с 50 процентной скидкой, сообщили "Интерфаксу" во фракции.

Происшествия Алжирские футбольные болельщики устроили погром в центре Парижа Алжирские болельщики, празднуя выход сборной в полуфинал турнира, устроили беспорядки в центре Парижа.

Авто Счетная палата раскритиковала налог на роскошь в России Счетная палата России, обнаружив несколько марок дорогих автомобилей, которые не вошли в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, предложила усовершенствовать действующий механизм взимания налога на роскошь.

Происшествия Россиянка попала в психбольницу на Бали На Бали туристка из России оказалась в психиатрической лечебнице.

Армия и оружие Израильский ПТРК Spike провалил прошлогодние испытания в Индии Официальная версия, озвученная Нью-Дели, утверждала, что причиной отмены сделки, предусматривавшей покупку израильских ПТРК Spike, стало стремление отдать предпочтение собственной оружейной системе, разработанной Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO).