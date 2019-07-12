Армия и оружие
Начались поставки С-400 в ТурциюRT на русском 03:48
Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля. Как сообщает NTV со ссылкой на заявление турецкого Минобороны, первые компоненты ЗРК были доставлены на военную базу в провинцию Анкара 12 июля.
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с чего всё началось
«В рамках контракта 12 июля 2019 года началась передача материалов первой группы региональной системы противовоздушной и противоракетной обороны дальнего радиуса действия C-400 в аэропорт Мюртед», — говорится в сообщении на сайте военного ведомства.Известия03:51
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