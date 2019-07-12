Армия и оружие

Начались поставки С-400 в ТурциюRT на русском 03:48

Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля. Как сообщает NTV со ссылкой на заявление турецкого Минобороны, первые компоненты ЗРК были доставлены на военную базу в провинцию Анкара 12 июля.
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с чего всё началось
«В рамках контракта 12 июля 2019 года началась передача материалов первой группы региональной системы противовоздушной и противоракетной обороны дальнего радиуса действия C-400 в аэропорт Мюртед», — говорится в сообщении на сайте
 военного ведомства.
Известия03:51

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Минобороны Турции: Поставки С-400 начались

Московский Комсомолец Турция03:52

Минобороны Турции сообщило о начале поставок С-400 в страну

ТАСС04:04

Стартовали поставки С-400 в Турцию

Национальная служба новостей03:56

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РБК04:41

Начались поставки С-400 в Турцию

RT на русском03:48

Россия начала поставки С-400 в Турцию

РИА Новости03:45

РФ начала поставки С‐400 в Турцию

Телеканал 360°03:48
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