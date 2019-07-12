Армия и оружие

Начались поставки С-400 в ТурциюRT на русском 03:48

Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля. Как сообщает NTV со ссылкой на заявление турецкого Минобороны, первые компоненты ЗРК были доставлены на военную базу в провинцию Анкара 12 июля.
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с чего всё началось
«В рамках контракта доставка первой партии компонентов ЗРС С-400 была осуществлена на авиабазу Мюртед в провинции Анкара»,— говорится в заявлении
 Минобороны Турции, опубликованном в пятницу.
Коммерсантъ04:55

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Опубликовано видео отправки первой партии С-400 в Турцию

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Минобороны Турции: Поставки С-400 начались

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