Армия и оружие

Врио главы Пентагона обсудит с министром обороны Турции поставки С-400RT на русском 11:55

Исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер заявил, что обсудит по телефону с турецким министром национальной обороны Хулуси Акаром доставку в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
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с чего всё началось
«В рамках контракта доставка первой партии компонентов ЗРС С-400 была осуществлена на авиабазу Мюртед в провинции Анкара»,— говорится в заявлении
 Минобороны Турции, опубликованном в пятницу.
Коммерсантъ04:55

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