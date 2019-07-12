с чего всё началось

Исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер заявил, что обсудит по телефону с турецким министром национальной обороны Хулуси Акаром доставку в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Происшествия Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.

Политика На Украине пообещали вновь провести корабли через Керченский пролив Украина может в очередной раз попытаться провести свои военные корабли через Керченский пролив на глазах у российской стороны.

Общество ФСБ ведет обыски в Минлесхозе Новгорода из-за ущерба в 1,3 млрд рублей Проверка выявила предполагаемый ущерб государству более чем в 1,3 млрд рублей в плане расходования средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета.

Армия и оружие В докладе ОЗХО по химатаке в Думе нашлись несостыковки и пробелы Российские и британские эксперты обнаружили в официальном докладе миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по установлению фактов применения химоружия в Сирии по инциденту в сирийской Думе множество нестыковок и пробелов.

Экономика Медведев потребовал наращивать строительство жилья в регионах России Темпы строительства жилой недвижимости необходимо наращивать практически в каждом регионе нашей страны, резюмировал премьер-министр.

Энергетика Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.

Политика Трамп заявил о смерти Шварценеггера Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.

Авто В Сети показали современный универсал ГАЗ-24 «Волга» На портале «CarDesign» российский дизайнер Сергей Баринов представил своё видение того, как бы могла выглядеть современная модель ГАЗ-24 «Волга» в кузове «универсал».

Политика Трамп: Россия и Китай хотят победы Байдена на выборах президента Президент Дональд Трамп 12 июля заявил, что Россия и Китай хотят победы на американских выборах в 2020 году бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Политика В США не поддержали идею расширить формат переговоров по Украине Ранее с инициативой фактически расширить «нормандский формат» выступил президент Украины Владимир Зеленский — российскому лидеру Владимиру Путину он предложил обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.

Политика Порошенко не захотел быть люстрированным Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы.

Здоровье Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.

Общество Столичные власти предупредили об ответственности организаторов встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму Информация о проведении встречи с избирателями в центре города стала распространяться группой кандидатов в депутаты в социальных сетях, однако, по словам властей, не была с ними согласована.

Происшествия Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.

Происшествия Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".

Наука Ученые: Механизмы регуляции сна рыб и наземных позвоночных совпадают Учёные из Стэнфордского университета (США), наблюдая активность мозга спящих рыб, устаовили деление их сна на фазы, аналогичные для млекопитающих.

Общество Росгвардии хотят передать под охрану маковые поля Охрану посевов наркосодержащих растений в России планируют поручить Росгвардии, подведомственным ей организациям, а также ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти, соответствующий законопроект размещен в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.

Экономика «Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).

Здоровье Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром Жительница американского штата Флорида пожаловалась на грубые комментарии в адрес ее ребенка с черным родимым пятном на лице.

Политика Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Финансы Профицит ликвидности банков России в июне снизился до 2,3 трлн рублей Структурный профицит ликвидности банков РФ, характеризующий избыток денег в банковской системе, в июне снизился на 0,3 трлн рублей по сравнению с маем и составил 2,3 трлн рублей, сообщается в материалах ЦБ РФ.