Армия и оружие
Врио главы Пентагона обсудит с министром обороны Турции поставки С-400RT на русском 11:55
Исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер заявил, что обсудит по телефону с турецким министром национальной обороны Хулуси Акаром доставку в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
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с чего всё началось
«В рамках контракта доставка первой партии компонентов ЗРС С-400 была осуществлена на авиабазу Мюртед в провинции Анкара»,— говорится в заявлении Минобороны Турции, опубликованном в пятницу.Коммерсантъ04:55
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:18, Вашингтон
Происшествия
Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный
В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.
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Политика
На Украине пообещали вновь провести корабли через Керченский пролив
Украина может в очередной раз попытаться провести свои военные корабли через Керченский пролив на глазах у российской стороны.
Обновлено в 06:35
Общество
ФСБ ведет обыски в Минлесхозе Новгорода из-за ущерба в 1,3 млрд рублей
Проверка выявила предполагаемый ущерб государству более чем в 1,3 млрд рублей в плане расходования средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
В докладе ОЗХО по химатаке в Думе нашлись несостыковки и пробелы
Российские и британские эксперты обнаружили в официальном докладе миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по установлению фактов применения химоружия в Сирии по инциденту в сирийской Думе множество нестыковок и пробелов.
Обновлено в 10:22
Экономика
Медведев потребовал наращивать строительство жилья в регионах России
Темпы строительства жилой недвижимости необходимо наращивать практически в каждом регионе нашей страны, резюмировал премьер-министр.
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Кино
Warner Bros. готовит перезапуск «Флинтстоунов» для взрослых
Обновлено вчера в 22:14
Энергетика
Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.
Обновлено в 10:35
Политика
Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»
В эфире телеканала «Россия 1» проходит телемост «Надо поговорить» между Украиной и Россией.
Обновлено в 11:04
Футбол
Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Обновлено в 09:46
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Авто
В Сети показали современный универсал ГАЗ-24 «Волга»
На портале «CarDesign» российский дизайнер Сергей Баринов представил своё видение того, как бы могла выглядеть современная модель ГАЗ-24 «Волга» в кузове «универсал».
Обновлено в 09:03
Политика
Трамп: Россия и Китай хотят победы Байдена на выборах президента
Президент Дональд Трамп 12 июля заявил, что Россия и Китай хотят победы на американских выборах в 2020 году бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
Обновлено в 11:06
Политика
В США не поддержали идею расширить формат переговоров по Украине
Ранее с инициативой фактически расширить «нормандский формат» выступил президент Украины Владимир Зеленский — российскому лидеру Владимиру Путину он предложил обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 11:36
Политика
Порошенко не захотел быть люстрированным
Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы.
Обновлено в 07:37
Здоровье
Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала
Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено в 11:12
Общество
Столичные власти предупредили об ответственности организаторов встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму
Информация о проведении встречи с избирателями в центре города стала распространяться группой кандидатов в депутаты в социальных сетях, однако, по словам властей, не была с ними согласована.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании
Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
Обновлено в 11:43
Наука
Ученые: Механизмы регуляции сна рыб и наземных позвоночных совпадают
Учёные из Стэнфордского университета (США), наблюдая активность мозга спящих рыб, устаовили деление их сна на фазы, аналогичные для млекопитающих.
Обновлено в 03:48
Общество
Росгвардии хотят передать под охрану маковые поля
Охрану посевов наркосодержащих растений в России планируют поручить Росгвардии, подведомственным ей организациям, а также ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти, соответствующий законопроект размещен в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Солистка группы «Непара» сбросила 20 кг и вернулась на сцену
Солистка группы «Непара» дала интервью программе «Наш потребнадзор».
Обновлено в 04:00
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Здоровье
Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром
Жительница американского штата Флорида пожаловалась на грубые комментарии в адрес ее ребенка с черным родимым пятном на лице.
Обновлено в 10:41
Политика
Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского
О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Финансы
Профицит ликвидности банков России в июне снизился до 2,3 трлн рублей
Структурный профицит ликвидности банков РФ, характеризующий избыток денег в банковской системе, в июне снизился на 0,3 трлн рублей по сравнению с маем и составил 2,3 трлн рублей, сообщается в материалах ЦБ РФ.
Обновлено в 09:55
Политика
Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину
Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39