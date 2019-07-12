с чего всё началось

Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля. Как сообщает NTV со ссылкой на заявление турецкого Минобороны, первые компоненты ЗРК были доставлены на военную базу в провинцию Анкара 12 июля.

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