Армия и оружие
Начались поставки С-400 в ТурциюRT на русском 03:48
Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля. Как сообщает NTV со ссылкой на заявление турецкого Минобороны, первые компоненты ЗРК были доставлены на военную базу в провинцию Анкара 12 июля.
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с чего всё началось
«В рамках контракта доставка первой партии компонентов ЗРС С-400 была осуществлена на авиабазу Мюртед в провинции Анкара»,— говорится в заявлении Минобороны Турции, опубликованном в пятницу.Коммерсантъ04:55
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