Переговоры президента России Владимира Путина и французского лидера Эмманюэля Макрона завершились, передает «РИА Новости». Они прошли в резиденции Макрона в Форте Бергансон на побережье Прованса. После переговоров начался рабочий ужин, в котором участвуют президенты двух стран.

Путин и Макрон завершили переговоры во Франции

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