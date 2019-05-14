Политика

Начались переговоры Лаврова и ПомпеоГазета.Ru 08:07

В Сочи стартовали переговоры главы МИЛ России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, передает РИА "Новости".
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Помпео прибыл на переговоры с Путиным и Лавровым в Сочи. Видео

Телеканал 360°08:05

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Сочи

Эхо Москвы07:31

Начались переговоры Лаврова и Помпео

Газета.Ru08:07

Помпео прилетел в Сочи на переговоры с Лавровым

ТАСС08:20

В Сочи начались переговоры Лаврова и Помпео

RT на русском08:10

Лавров заявил о готовности к выстраиванию конструктивных отношений с США

РИА Новости08:11

Песков подтвердил встречу Путина и Помпео в Сочи 14 мая

Вечерняя Москвавчера в 15:27
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 08:22, Ашберн
Наука

На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря

Обновлено в 08:03
Происшествия

Россиянин потребовал у Минфина два миллиона рублей за похищенный клад

Из заявления следует, что истец просит взыскать «положенную ему сумму» в размере половины стоимости клада, а именно — 2,15 миллиона рублей.
Обновлено в 08:12
Политика

В команде Зеленского заявили о 99-процентной отставке Климкина

После прихода к власти на Украине команды избранного президента Владимира Зеленского министр иностранных дел страны Павел Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту.
Обновлено вчера в 20:25
Общество

Bayer оштрафовали на $2 млрд за вызывающий рак гербицид Roundup

Окружной суд Калифорнии (США) оштрафовал немецкий концерн Bayer более чем на $2 млрд.
Обновлено в 05:21
Экономика

Биткоин за неделю подорожал на треть

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 18:10
Экономика

В РФ предложили запретить государству покупать доли частных банков

Поправки предполагают, что государство не сможет приобретать пакеты акций финансовых компаний и частных банков, работающих в условиях конкуренции.
Обновлено вчера в 21:58
Общество

Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу дурой

Обновлено в 06:35
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия

Госдума одобрила ужесточение наказания за «пьяные» ДТП

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 08:02
Гаджеты

Lenovo показала прототип первого ноутбука с гибким экраном

Lenovo представила на конференции Accelerate прототип первого в мире ноутбука с гибким экраном, сообщает компания.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес

Наташа Королева разделась до бикини и подтвердила титул «ягодки»

В конце мая певица отпразднует 46-летие, но, похоже, оставит за собой титул «ягодки».
Обновлено в 01:00
Происшествия

Представитель Прилучного объяснил ночевку актера в чужом автомобиле

Ранее 14 мая источник «Ленты.ру» поделился видеозаписью того, как женщина обнаруживает Прилучного в своем автомобиле и пытается его прогнать, однако актер, обещая покинуть машину, не делает этого.
Обновлено в 08:17
Культура

Российский актер отказался ехать в Крым из-за Украины

Обновлено в 07:20
Политика

Госдума расширила полномочия Счетной палаты

Закон о новых полномочиях Счётной палаты Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 мая.
Обновлено в 06:12
Политика

Парубий подписал закон о «госязыке»

Спикер парламента Украины Андрей Парубий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 07:48
Религия

Почему в Екатеринбурге протестуют против строительства храма

В Екатеринбурге произошли беспорядки. Они стали результатом конфликта между верующими и протестующими против строительства храма горожанами.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

Бритни Спирс насильно удерживали в психиатрической больнице

Американская поп-певица Бритни Спирс заявила, что ее насильно удерживали в психиатрической больнице.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес

Победа дочки Алсу в «Голосе» оказалась честной

Ранее продюсер Яна Рудковская сделала заявление о финале "Голоса", где победила дочь Алсу.
Обновлено в 06:54
Экономика

Россияне начали получать доплаты к пенсиям

Если речь идет о страховых пенсиях по старости, то люди получают в мае перерасчет сразу за пять месяцев, начиная с января.
Обновлено вчера в 22:00
Хоккей

Василевский установил новый рекорд сборной России по шатаутам на ЧМ

Голкипер Андрей Василевский провел 5-й сухой матч в 13-ти играх в составе национальной команды на мировых первенствах и обошел Сергея Бобровского, в активе которого 4 шатаута в 26 матчах.
Обновлено в 07:18
Здоровье

В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирением

Обновлено в 03:47
Интернет

WhatsApp сообщил об уязвимости приложения

В мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость, используя которую злоумышленники с помощью голосовых звонков могли устанавливать на телефон шпионское программное обеспечение.
Обновлено в 03:23
Политика

США предупредили об угрозе терактов в Израиле во время «Евровидения»

Соединенные Штаты предупредили своих граждан об угрозе терактов в Израиле во время проведения песенного конкурса «Евровидение-2019», сообщает 14 мая издание Yedioth Ahronoth.
Обновлено в 05:20
Кино

Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».
Обновлено в 02:26
Автоспорт

Валттери Боттас лидирует на тестах в Барселоне, Даниил Квят – 6-й

Гонщик Mercedes Валттери Боттас стал быстрейшим в начале первого дня сезонных тестов в Барселоне.
Обновлено в 07:41
Политика

В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией

При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:45
Авто

Renault объявила цены на «каблучок» Dokker Stepway

Компания Renault начала прием заказов в России на новый «внедорожный» фургон Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 05:50
Футбол

Объявлен расширенный состав сборной России на Евро-2020

Обновлено в 07:51
Происшествия

Три человека погибли при чистке выгребной ямы в Ростовской области

Обновлено в 07:43
Происшествия

Рейс «Аэрофлота» подал сигнал бедствия по просьбе диспетчеров

Обновлено в 06:39
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