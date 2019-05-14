Политика
Начались переговоры Лаврова и ПомпеоГазета.Ru 08:07
В Сочи стартовали переговоры главы МИЛ России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, передает РИА "Новости".
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Наука
На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря
Обновлено в 08:03
Происшествия
Россиянин потребовал у Минфина два миллиона рублей за похищенный клад
Из заявления следует, что истец просит взыскать «положенную ему сумму» в размере половины стоимости клада, а именно — 2,15 миллиона рублей.
Обновлено в 08:12
Политика
В команде Зеленского заявили о 99-процентной отставке Климкина
После прихода к власти на Украине команды избранного президента Владимира Зеленского министр иностранных дел страны Павел Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту.
Обновлено вчера в 20:25
Общество
Bayer оштрафовали на $2 млрд за вызывающий рак гербицид Roundup
Окружной суд Калифорнии (США) оштрафовал немецкий концерн Bayer более чем на $2 млрд.
Обновлено в 05:21
Экономика
Биткоин за неделю подорожал на треть
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 18:10
Экономика
В РФ предложили запретить государству покупать доли частных банков
Поправки предполагают, что государство не сможет приобретать пакеты акций финансовых компаний и частных банков, работающих в условиях конкуренции.
Обновлено вчера в 21:58
Общество
Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу дурой
Обновлено в 06:35
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 08:02
Гаджеты
Lenovo показала прототип первого ноутбука с гибким экраном
Lenovo представила на конференции Accelerate прототип первого в мире ноутбука с гибким экраном, сообщает компания.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Наташа Королева разделась до бикини и подтвердила титул «ягодки»
В конце мая певица отпразднует 46-летие, но, похоже, оставит за собой титул «ягодки».
Обновлено в 01:00
Происшествия
Представитель Прилучного объяснил ночевку актера в чужом автомобиле
Ранее 14 мая источник «Ленты.ру» поделился видеозаписью того, как женщина обнаруживает Прилучного в своем автомобиле и пытается его прогнать, однако актер, обещая покинуть машину, не делает этого.
Обновлено в 08:17
Культура
Российский актер отказался ехать в Крым из-за Украины
Обновлено в 07:20
Политика
Госдума расширила полномочия Счетной палаты
Закон о новых полномочиях Счётной палаты Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 мая.
Обновлено в 06:12
Политика
Парубий подписал закон о «госязыке»
Спикер парламента Украины Андрей Парубий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 07:48
Религия
Почему в Екатеринбурге протестуют против строительства храма
В Екатеринбурге произошли беспорядки. Они стали результатом конфликта между верующими и протестующими против строительства храма горожанами.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Бритни Спирс насильно удерживали в психиатрической больнице
Американская поп-певица Бритни Спирс заявила, что ее насильно удерживали в психиатрической больнице.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес
Победа дочки Алсу в «Голосе» оказалась честной
Ранее продюсер Яна Рудковская сделала заявление о финале "Голоса", где победила дочь Алсу.
Обновлено в 06:54
Экономика
Россияне начали получать доплаты к пенсиям
Если речь идет о страховых пенсиях по старости, то люди получают в мае перерасчет сразу за пять месяцев, начиная с января.
Обновлено вчера в 22:00
Хоккей
Василевский установил новый рекорд сборной России по шатаутам на ЧМ
Голкипер Андрей Василевский провел 5-й сухой матч в 13-ти играх в составе национальной команды на мировых первенствах и обошел Сергея Бобровского, в активе которого 4 шатаута в 26 матчах.
Обновлено в 07:18
Интернет
WhatsApp сообщил об уязвимости приложения
В мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость, используя которую злоумышленники с помощью голосовых звонков могли устанавливать на телефон шпионское программное обеспечение.
Обновлено в 03:23
Политика
США предупредили об угрозе терактов в Израиле во время «Евровидения»
Соединенные Штаты предупредили своих граждан об угрозе терактов в Израиле во время проведения песенного конкурса «Евровидение-2019», сообщает 14 мая издание Yedioth Ahronoth.
Обновлено в 05:20
Кино
Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».
Обновлено в 02:26
Автоспорт
Валттери Боттас лидирует на тестах в Барселоне, Даниил Квят – 6-й
Гонщик Mercedes Валттери Боттас стал быстрейшим в начале первого дня сезонных тестов в Барселоне.
Обновлено в 07:41
Политика
В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией
При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:45
Авто
Renault объявила цены на «каблучок» Dokker Stepway
Компания Renault начала прием заказов в России на новый «внедорожный» фургон Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 05:50
Футбол
Объявлен расширенный состав сборной России на Евро-2020
Обновлено в 07:51