Политика
Начались дебаты между Зеленским и ПорошенкоLenta.ru 11:59
На киевском стадионе «Олимпийский» начались дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Их трансляцию ведет на YouTube канал «112 Украина». Жеребьевка определила, что первым будет выступать Зеленский.
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
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Фильм итальянца Клаудио Джованнези "Пираньи Неаполя", который получил "серебряного медведя" за лучший сценарий на 69-м Берлинском кинофестивале (2019), покажут в субботу на площадке 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), сообщатся на официальном сайте ММКФ.
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Какая страна, такие и дебаты: первые отклики на полит-шоу кандидатов в президенты Украины
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