Политика

Начались дебаты между Зеленским и ПорошенкоLenta.ru 11:59

На киевском стадионе «Олимпийский» начались дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Их трансляцию ведет на YouTube канал «112 Украина». Жеребьевка определила, что первым будет выступать Зеленский.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Клоунада продолжается»: В Сети вынесли вердикт дебатам Порошенко и Зеленского

Телеканал 360°16:10

Порошенко и Зеленский прибыли на дебаты в «Олимпийский»

Газета.Ru11:56

Упражнения в остроумии: Зеленский и Порошенко потягались друг с другом на стадионе

Вести.Ru14:55

В Киеве прошли дебаты Порошенко и Зеленского

RT на русском14:48

Завершились дебаты Порошенко и Зеленского

Московский Комсомолец13:19

Как прошли дебаты Порошенко и Зеленского. Полное видео

РБК13:32

На стадионе "Олимпийский " в Киеве состоялась жеребьевка. Дебаты начинает Зеленский

ТАСС12:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 19:45, Ашберн

На стадионе «Олимпийский» в Киеве проходят дебаты Порошенко и Зеленского

КП - Беларусь12:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
Космос

НПО Лавочкина не участвует в проекте Lunar Orbital Gateway

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС заявил, что госкорпорация готова участвовать в проекте окололунной станции Lunar Orbital Gateway только на равных правах с NASA.
Обновлено в 19:06
Кино

Фильм-лауреат Берлинского кинофестиваля «Пираньи Неаполя» покажут на ММКФ

Фильм итальянца Клаудио Джованнези "Пираньи Неаполя", который получил "серебряного медведя" за лучший сценарий на 69-м Берлинском кинофестивале (2019), покажут в субботу на площадке 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), сообщатся на официальном сайте ММКФ.
Обновлено в 17:04
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 15:45
Политика

Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен».
Обновлено в 12:33
Политика

Запрет Россией экспорта нефти на Украину стал серьезным ударом

В ответ на объявленные Киевом новые ограничения по импорту товаров из России Москва пошла на кардинальные меры и запретила экспорт на Украину нефти и продуктов ее переработки.
Обновлено вчера в 10:59
Музыка

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес

Игрок «Локомотива» Тарасов нарушил правила дорожного движения

Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес

Названа причина внезапной смерти вдовы Евстигнеева

Близкая подруга актрисы Ирины Цывиной Юлия Лешковцева рассказала о причинах смерти артистки, похороны которой она сейчас организует, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 08:46
Авто

УАЗ выпустил новую версию «Хантера» за миллион рублей

Обновлено в 10:59
Общество

Конституционный суд отклонил жалобу на закон о «праве на забвение»

С 1 января 2016 года россияне могут требовать от поисковиков удалить из выдачи ссылки на «незаконную, недостоверную или неактуальную информацию» по так называемому закону о «праве на забвение».
Обновлено в 09:58
Происшествия

Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено в 15:50
Политика

Какая страна, такие и дебаты: первые отклики на полит-шоу кандидатов в президенты Украины

19 апреля 2019 года, ровно в 19 часов (магия цифр) в Киеве состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:00
Авто

ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД

ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Общество

Роман Полански подал в суд на Американскую киноакадемию

Польско-французский режиссер Роман Полански обратился в суд для того, чтобы его снова включили в состав Американской академии киноискусств.
Обновлено в 18:37
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой

Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Путешествия

Sohu (Китай): что китайский турист может купить в российском супермаркете на 100 рублей? Ответ удивит вас до глубины души (Sohu)

Все больше государств вводят безвизовый режим для китайских туристов, так как это способствует развитию сферы туризма и экономики.
Обновлено в 18:30
Происшествия

В Забайкалье в результате пожаров пострадали 17 человек

В результате пожаров в населенных пунктах Забайкальского края пострадали 17 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 15:32
Политика

Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко

Обновлено в 17:24
Космос

Как Северная Америка сгорела в каменном веке

Сходные мифы есть у очень многих индейцев Северной Америки и даже у некоторых южноамериканских: араваки, тоба, пилаго.
Обновлено вчера в 10:58
Общество

В астраханскую колонию ввели спецназ

УФСИН ввела спецназ в ИК—6 в Астраханской области, сообщили во ФСИН.
Обновлено в 13:31
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина

Обновлено в 15:49
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»

Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова

Обновлено в 13:49
Спорт

Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:10
Футбол

«Алавес» упустил победу над «Вальядолидом»

Алавес занимает восьмое место в турнирной таблице испанской примеры, имея в активе 46 очков. Вальядолид идет на 17-й позиции с 32 баллами.
Обновлено в 17:00
Политика

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Рыбак поймал рыбу-меч весом в несколько сотен килограммов во Флориде

Капитан рыбацкой лодки Ник Станчик поймал рыбу-меч весом около 340 килограммов во Флориде (США), о чем поделился в опубликованном в Сети видео.
Обновлено в 19:38
Наука

Время суток определяет эффективность занятий спортом

Обновлено в 10:20
Политика

Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго

Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес

Мария Машкова в честь дня рождения поделилась редким семейным снимком

Сегодня Марии Машковой, дочери Владимира Машкова и Елены Шевченко, исполнилось 34 года.
Обновлено в 18:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное