Футбол
Началась продажа билетов на Евро-2020Sport24.ru 08:19
Пресс-служба УЕФА объявила о старте продаж билетов на Евро-2020. Прием заявок продлится с 12 июня до 12 июля 2019 года. Жеребьевка определит, какие заявки будут удовлетворены.
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Армия и оружие
Северный флот вооружат арктическими «Торами»
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Москве задержаны сотни участников несанкционированного марша
В Москве задержаны сотни участников несанкционированного марша В среду, 12 июня, в Москве прошел «Марш за свободу Ивана Голунова».
Обновлено в 16:42
Политика
Трамп предупредил Германию о санкциях против «Северного потока-2»
США рассматривают возможность ввести санкции для блокировки строительства газопровода «Северный поток-2», заявил президент Дональд Трамп по итогам встречи с главой Польши Анджеем Дудой.
Обновлено в 15:58
Происшествия
Из дома на Выборгской улице эвакуируют жильцов
Вечером в среду, 12 июня, из дома 4 по Выборгской улице началась эвакуация жильцов.
Обновлено в 16:00
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Футбол
У Сарри сложности с уходом из «Челси». Маурицио настроен пессимистично
Ранее британский таблоид The Sun опубликовал информацию, согласно которой руководство лондонского "Челси" намерено провести ещё один разговор с Маурицио.
Обновлено в 16:59
Кино
Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл»
«Чип и Дейл спешат на помощь» — американский приключенческий анимационный сериал, созданный студией Walt Disney Television Animation и впервые показанный в эфире 4 марта 1989 года.
Обновлено в 04:34
Общество
В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса
С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 14:36
Происшествия
В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей
Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому
Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.
Обновлено в 15:50
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено в 16:06
Культура
Певица Приходько выиграла суд у команды Порошенко
Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что выиграла суд у команды экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 14:24
Экономика
Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей
Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Космос
Американские ученые попрощались с российским телескопом «Спектр-Р»
Ученые Национальной радиоастрономической обсерватории США попрощались с российским космическим телескопом "Спектр-Р" (проект "Радиоастрон"), эксплуатация которого была прекращена в конце мая, в своем сообщении они использовали написанное латиницей слово "Dosvedanya".
Обновлено в 03:10
Кино
Валерия Гай Германика привезла на «Кинотавр» свой новый фильм
Режиссер Валерия Гай Германика представила во вторник свой фильм "Мысленный волк" в основном конкурсе российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Обновлено вчера в 14:59
Футбол
Мадридский «Реал» объявил о переходе Менди из «Лиона»
Левый защитник "Лиона" Ферлан Менди продолжит карьеру в чемпионате Испании, 24-летний француз подписал контракт с мадридским "Реалом", рассчитанный на шесть лет – до 30 июня 2025 года.
Обновлено в 16:10
Шоу-бизнес
Кети Топурия поздравляют с помолвкой после признания Гуфа
Кети уже начали поздравлять с помолвкой, хотя она пока не дала ни одного комментария по этому поводу.
Обновлено в 16:00
Политика
Певица Вика Цыганова может стать депутатом Госдумы
Цыганова намерена получить мандат депутата Госдумы по одномандатному округу в Хабаровске на выборах в сентябре.
Обновлено вчера в 11:51
Здоровье
Специалисты назвали «невредные» привычки, вызывающие рак
Эксперты Американского онкологического сообщества назвали четыре "невредные" привычки, которые могут способствовать возникновению онкологических заболеваний наравне с "вредными" - курением и злоупотреблением алкоголя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Российскую газету".
Обновлено в 13:16
Технологии
Сбои Telegram вызвала DDoS-атака
Пользователи со всего мира сообщают о сбоях в работе Telegram, сотрудники мессенджера объяснили причину в Twitter 12 июня.
Обновлено в 08:42
Кино
В сеть попали снимки с Трисс и Вильгефорцем из сериала «Ведьмак» от Netflix
Произошла утечка фотографий со съемочной площадки сериала «Ведьмак» от Netflix.
Обновлено в 14:37
Общество
Ушел из жизни петербургский журналист Андрей Петров
Петербургский журналист, бывший шеф-редактор газеты «Невское время» Андрей Петров скончался в возрасте 62 лет, об этом сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленобласти.
Обновлено в 14:06
Спорт
Ефимова победила на втором этапе серии «Маре Нострум»
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие
В ДНР опровергли продвижение ВСУ к Донецку
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о своей жизни и детях
Ребенок не до конца понимает, почему родители не могут быть вместе, но Седокова надеется, что дочь сможет понять со временем и отца и мать и не осуждать ни одного из них.
Обновлено в 09:55
Общество
На прием в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»
На торжественную церемонию вручения государственных премий в Кремль пришла девушка в футболке в поддержку журналиста Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, следует из трансляции телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:50
Политика
Глава Дагестана пообещал не отдавать ни пяди территории Дагестана
Обновлено вчера в 13:40