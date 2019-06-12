Футбол

Началась продажа билетов на Евро-2020Sport24.ru 08:19

Пресс-служба УЕФА объявила о старте продаж билетов на Евро-2020. Прием заявок продлится с 12 июня до 12 июля 2019 года. Жеребьевка определит, какие заявки будут удовлетворены.
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В УЕФА не отличают Будапешт от Бухареста. Обнаружился косяк при продаже билетов

Советский спорт12:43

Стартовала регистрация на первый этап жеребьевки билетов на Евро-2020

Спорт-Экспресс07:05

Началась продажа билетов на Евро-2020

Sport24.ru08:19

Стартовала продажа билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020

РИА Новости08:10

Стартовала регистрация на первый этап жеребьевки билетов на ЧЕ-2020

Матч ТВ07:21

Стартовала продажа билетов на Евро-2020

Газета.Ru09:10

Началась продажа билетов на матчи чемпионата Европы 2020 года по футболу

ТАСС08:02
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Армия и оружие

Северный флот вооружат арктическими «Торами»

Обновлено в 09:15
Происшествия

В Москве задержаны сотни участников несанкционированного марша

В Москве задержаны сотни участников несанкционированного марша В среду, 12 июня, в Москве прошел «Марш за свободу Ивана Голунова».
Обновлено в 16:42
Политика

Трамп предупредил Германию о санкциях против «Северного потока-2»

США рассматривают возможность ввести санкции для блокировки строительства газопровода «Северный поток-2», заявил президент Дональд Трамп по итогам встречи с главой Польши Анджеем Дудой.
Обновлено в 15:58
Происшествия

Из дома на Выборгской улице эвакуируют жильцов

Вечером в среду, 12 июня, из дома 4 по Выборгской улице началась эвакуация жильцов.
Обновлено в 16:00
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Футбол

У Сарри сложности с уходом из «Челси». Маурицио настроен пессимистично

Ранее британский таблоид The Sun опубликовал информацию, согласно которой руководство лондонского "Челси" намерено провести ещё один разговор с Маурицио.
Обновлено в 16:59
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Обновлено в 15:12
Кино

Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл»

«Чип и Дейл спешат на помощь» — американский приключенческий анимационный сериал, созданный студией Walt Disney Television Animation и впервые показанный в эфире 4 марта 1989 года.
Обновлено в 04:34
Общество

В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса

С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 14:36
Происшествия

В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей

Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому

Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.
Обновлено в 15:50
Политика

Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено в 16:06
Культура

Певица Приходько выиграла суд у команды Порошенко

Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что выиграла суд у команды экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 14:24
Экономика

Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей

Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности

Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Космос

Американские ученые попрощались с российским телескопом «Спектр-Р»

Ученые Национальной радиоастрономической обсерватории США попрощались с российским космическим телескопом "Спектр-Р" (проект "Радиоастрон"), эксплуатация которого была прекращена в конце мая, в своем сообщении они использовали написанное латиницей слово "Dosvedanya".
Обновлено в 03:10
Кино

Валерия Гай Германика привезла на «Кинотавр» свой новый фильм

Режиссер Валерия Гай Германика представила во вторник свой фильм "Мысленный волк" в основном конкурсе российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Обновлено вчера в 14:59
Футбол

Мадридский «Реал» объявил о переходе Менди из «Лиона»

Левый защитник "Лиона" Ферлан Менди продолжит карьеру в чемпионате Испании, 24-летний француз подписал контракт с мадридским "Реалом", рассчитанный на шесть лет – до 30 июня 2025 года.
Обновлено в 16:10
Шоу-бизнес

Кети Топурия поздравляют с помолвкой после признания Гуфа

Кети уже начали поздравлять с помолвкой, хотя она пока не дала ни одного комментария по этому поводу.
Обновлено в 16:00
Политика

Певица Вика Цыганова может стать депутатом Госдумы

Цыганова намерена получить мандат депутата Госдумы по одномандатному округу в Хабаровске на выборах в сентябре.
Обновлено вчера в 11:51
Здоровье

Специалисты назвали «невредные» привычки, вызывающие рак

Эксперты Американского онкологического сообщества назвали четыре "невредные" привычки, которые могут способствовать возникновению онкологических заболеваний наравне с "вредными" - курением и злоупотреблением алкоголя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Российскую газету".
Обновлено в 13:16
Технологии

Сбои Telegram вызвала DDoS-атака

Пользователи со всего мира сообщают о сбоях в работе Telegram, сотрудники мессенджера объяснили причину в Twitter 12 июня.
Обновлено в 08:42
Кино

В сеть попали снимки с Трисс и Вильгефорцем из сериала «Ведьмак» от Netflix

Произошла утечка фотографий со съемочной площадки сериала «Ведьмак» от Netflix.
Обновлено в 14:37
Общество

Ушел из жизни петербургский журналист Андрей Петров

Петербургский журналист, бывший шеф-редактор газеты «Невское время» Андрей Петров скончался в возрасте 62 лет, об этом сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленобласти.
Обновлено в 14:06
Происшествия

На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ

Обновлено в 06:02
Спорт

Ефимова победила на втором этапе серии «Маре Нострум»

Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие

В ДНР опровергли продвижение ВСУ к Донецку

Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала о своей жизни и детях

Ребенок не до конца понимает, почему родители не могут быть вместе, но Седокова надеется, что дочь сможет понять со временем и отца и мать и не осуждать ни одного из них.
Обновлено в 09:55
Общество

На прием в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»

На торжественную церемонию вручения государственных премий в Кремль пришла девушка в футболке в поддержку журналиста Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, следует из трансляции телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:50
Политика

Глава Дагестана пообещал не отдавать ни пяди территории Дагестана

Обновлено вчера в 13:40
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