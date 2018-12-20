Президент России Владимир Путин начал в Москве ежегодную большую пресс-конференцию, она станет первой в его нынешнем президентском сроке и 14-й за все время руководства страной. Пресс-конференция проходит в Центре международной торговли, в этом году на мероприятие аккредитованы 1 702 журналиста.

Политика Политика Путин прокомментировал решение США вывести войска из Сирии Владимир Путин прокомментировал решение США вывести войска из Сирии.

Политика Политика Стоимость многократной визы в США для россиян вырастет почти вдвое Ранее сообщалось, что с сентября 2017 года по август 2018 года россияне получили 136,1 тыс. неиммиграционных (туристических, учебных, деловых и т.д.) виз в США.

Армия и оружие Армия и оружие Украина перебрасывает войска к Азовскому и Черному морям Киев перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во ходе посещения части Донецкой области, подконтрольной украинским властям.

Политика Политика США обвинили хакеров из Китая в атаках на лаборатории НАСА и ВМС Как сообщил на брифинге в связи с выдвижением обвинений прокурор южного округа Нью-Йорка Джеф Берман, где возбуждено дело против обвиняемых, целями их атак также стали компании и правительственные органы, в том числе "лаборатории НАСА, министерство энергетики и ВМС США".

Политика Политика Путин помиловал пятерых осужденных россиян Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании пятерых россиян и освобождении их от дальнейшего лишения свободы.

Политика Политика Британия и Польша договорились еще крепче дружить против России Британия и Польша на консультациях в Лондоне приняли решение летом 2019 года еще шире консультироваться по вопросам борьбы с «враждебными действиями» России, сообщает 20 декабря РИА Новости со ссылкой на заявление британского МИД по итогам встреч с польской стороной.

Политика Политика В Волынской области запретили русскоязычный культурный продукт «Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Волынской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — отмечается в постановлении.

Политика Политика Венесуэла и Колумбия взаимно высылают сотрудников посольств МИД Венесуэлы не уточняет должность высылаемого сотрудника посольства.

Политика Политика Небензя заявил, что момент для снятия западных санкций с Сирии настал Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал Запад отказаться от новых политизированных условий для снятия санкций с Сирии и помощи в восстановлении страны.

Политика Политика Путин поделился своими музыкальными предпочтениями Президент РФ Владимир Путин признался, что любит классические музыкальные произведения, а стиль heavy metal для него тяжеловат.

Политика Политика Трамп не подпишет временный закон о бюджете Президент США Дональд Трамп не подпишет временный закон о бюджете, который может предотвратить остановку работы части федерального правительства, заявил в четверг лидер республиканцев в сенате, его спикер Пол Райан.

Политика Политика Путин назвал пенсионную реформу неизбежной Президент России Владимир Путин заявил на своей традиционной пресс-конференции, что считает неизбежным повышение пенсионного возраста.

Политика Политика Путин назвал борьбу с терроризмом ключевой задачей спецслужб Ключевой и важной задачей спецслужб является борьба с терроризмом, внедрение новых техсредств, сказал президент РФ Владимир Путин.