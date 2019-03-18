Началась церемония прощания с Юлией НачаловойРБК 05:58

Похороны Юлии Началовой прошли 21 марта 2019 года на Троекуровском кладбище в Москве. Прощание с певицей началось в полдень и продлилось до 14 часов. Юля Началова скончалась в 38 лет 16 марта.

с чего всё началось

Может быть, это для всех такой шок, потому что она никогда не давала никакого маячка, что ей где-то некомфортно, неуютно, неудобно. Чтобы она где-то по скандалила, как вы говорите, в нашем шоу-бизнесе — это вообще не про нее! Светлый, добрый, чистый, красивый человек, которого в одночасье не стало.

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК. Прощание проходит в траурном зале на Троекуровском кладбище. На церемонии присутствуют народные артисты России Аскольд и Эдгард Запашные, шоумен Тимур Родригез и другие.

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