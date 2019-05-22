Экономика
Начал действовать запрет на уличные табло с курсами валютТАСС 04:01
Указание разработано в соответствии с принятыми ранее поправками в федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле", которые позволяют Банку России устанавливать требования к размещению информации о курсах иностранных валют.
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Культура
Дочь Алсу не принимает участие в спецвыпуске «Голос. Дети»
Обновлено в 15:46
Общество
Синоптики пообещали июльскую жару в конце мая в Москве
Специалисты отмечают, что, по статистике, раз в четыре-пять лет в мае хотя бы один день в столице бывает с температурой воздуха выше +27 градусов, пишет агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 08:22
Происшествия
«Перемен»: Захарченко в последнем слове в суде процитировал песню Цоя
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко во время последнего слова в суде процитировал строчку из песни советской рок-группы "Кино" на слова Виктора Цоя "Перемен!", передает РЕН ТВ.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей
Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
Политика
Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено в 03:18
Гаджеты
Стали известны цены разных версий Redmi K20 Pro: от $375
Согласно предыдущим сообщениям, будет выпущено два аппарата: Redmi K20 Pro на базе Snapdragon 855 и K20 на основе более простого чипа Snapdragon 730.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Здоровье
Эксперт рассказал, как избежать ранних морщин
Длительное пребывание на солнце без солнцезащитного крема может привести к ускоренному старению кожи, появлению морщин раньше срока и развитию онкологии.
Обновлено в 05:47
Политика
Гройсман создаст партию для выборов в Раду
Премьер Украины Владимир Гройсман, который заявил о намерении уйти в отставку, сказал, что намерен создать партию "Украинская стратегия".
Обновлено в 15:58
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Трое боевиков ликвидированы в Кизилюртовском районе Дагестана
Сотрудники силовых структур ликвидировали в Дагестане трех боевиков, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Обновлено в 03:39
Происшествия
В центре французского Лиона прогремел взрыв
Взрыв прогремел в 17.40 по местному времени (18.40 мск) напротив булочной популярной французской сети «La brioche doree».
Обновлено в 12:53
Авто
Уральский шоу-рум GM стал крупнейшим в России
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Минобороны сообщило о возможности инсценировки химатак в Сирии
В Сирии высока вероятность инсценировки применения отравляющих веществ боевиками с целью обвинения властей Сирии, сообщил генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено в 15:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня ради съемки перекрыла набережную Круазет
Светскую львицу окружали 30 охранников Виктория Боня устроила в Каннах настоящий переполох: ради съемки рекламной кампании светская львица перекрыла набережную Круазет — известный бульвар вдоль побережья французского курорта, который находится в самом центре города.
Обновлено в 11:45
Политика
Стала известна дата возвращения Саакашвили на Украину
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может вернуться на Украину 29 мая.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
Трамп отправит дополнительные войска на Ближний Восток
В начале мая в СМИ появилась информация, что США могут отправить на Ближний Восток 120 тыс. военнослужащих, если Иран ускорит разработку ядерного оружия.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Обновлено в 08:58
Политика
ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет
Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).
Обновлено в 12:52
Общество
Правила прохождения техосмотра ужесточили в России
Депутаты Госдумы на этой недели приняли новый закон, обязывающий во время прохождения техосмотра фиксировать на фото процедуру осмотра авто и оформление диагностических карт, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 20:45
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Политика
США исключили СССР из списка победителей во Второй мировой войне
К 75-летию завершения Второй мировой войны штатовская компания Bradford Exchange выпустила коллекционные монеты, на которых изобразила флаги стран-победительниц.
Обновлено в 14:05
Космос
НАСА официально запустило проект по постройке лунной станции
По словам Брайденстайна, постройкой первого и пока единственного модуля лунной станции LOP-G займется компания Maxar.
Обновлено в 09:21
Хоккей
Тренер сборной Финляндии: психологически россиянам будет тяжело в игре с нами
Главный тренер сборной Финляндии по хоккею с шайбой Юкка Ялонен накануне полуфинального матча чемпионата мира с командой России предположил, что российские хоккеисты, являющиеся фаворитами турнира, будут испытывать давление в игре с его подопечными.
Обновлено в 15:55