Экономика

Начал действовать запрет на уличные табло с курсами валютТАСС 04:01

Указание разработано в соответствии с принятыми ранее поправками в федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле", которые позволяют Банку России устанавливать требования к размещению информации о курсах иностранных валют.
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Байкалкредобанк сообщил, что в связи с указаниями ЦБ информация о курсах валют теперь размещается внутри помещения банка

SIA.ru22 мая в 22:32

В России запретили табло с курсами валют

Газета.Ru05:09

Начал действовать запрет на уличные табло с курсами валют

ТАСС04:01

В России запретили уличные табло с курсами обмена валют

РБК03:24

Уличные табло с курсами валют запретили в России

Вести.Ru05:17

С 24 мая уличные табло с курсами обмена валют окажутся под запретом

Реальное время22 мая в 12:10

Валютная операция

Российская газета22 мая в 11:36
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Происшествия

«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом

Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено в 11:48
Политика

Путин посоветовал патриарху Кириллу отдохнуть

Президент Владимир Путин в пятницу поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с именинами, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 11:45
Общество

Сколько в среднем обойдется родителям платье для выпускного

Как передает РИА «Новости», ссылаясь на сервис, в среднем за выпускное платье придется отдать почти четыре тысячи рублей.
Обновлено в 06:24
Общество

Племянница Скрипаля рассказала, откуда звонил ее дядя

По данным издания, Скрипаль позвонил племяннице 9 мая, чтобы поздравить ее с праздником, однако она не ответила — сообщение записал автоответчик.
Обновлено в 10:46
Политика

Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов

Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Футбол

«Манчестер Юнайтед» нацелен на Гризманна

Чемпион мира в составе национальной сборной Франции Антуан Гризманн, защищающий на клубном уровне цвета испанского "Атлетико", может перебраться в стан "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 11:44
Авто

Стала известна цветовая гамма новой Lada Granta Cross

Кроме стандартных автомобильных красок Lada (белой 240 «Белое облако» и черной 672 «Пантера»), новые cross-версии универсала Granta будут предлагаться в цветах: «Аурум» (код 134), «Сердолик» (код 195), «Голубая планета» (код 418), Рислинг (код 610), Техно (код 618), Борнео (код 633) и Кориандр (код 790).
Обновлено в 03:48
Политика

Виталий Милонов нарек ведущего НТВ «средневековым мракобесом»

Обновлено в 13:45
Происшествия

Во французском Лионе произошёл взрыв

На пешеходной улице французского Лиона произошёл взрыв. По данным властей, пострадали восемь человек.
Обновлено в 13:39
Политика

Минторг США решил наказывать страны со слабой валютой

Минторг США предложил ввести пошлины на товары из стран, недооценивающие свою валюту по отношению к доллару.
Обновлено в 04:53
Хоккей

Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия

Обновлено вчера в 16:36
Общество

БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке

Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Экономика

АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга

Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.
Обновлено в 04:44
Кино

Появился первый трейлер нового «Терминатора»

Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».
Обновлено вчера в 09:29
Гаджеты

OnePlus возвращает смартфоны OnePlus 7 Pro из-за рубежа в Китай

Ажиотажные продажи и дефицит OnePlus 7 Pro заставили компанию возвращать отправленные за пределы Китая смартфоны, чтобы удовлетворить спрос.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие

В США начали строить первую атомную подлодку нового поколения

На верфях в США заложена первая стратегическая атомная подводная лодка нового поколения проекта «Колумбия», сообщает 24 мая портал Naval Today.
Обновлено в 11:50
Авто

Названы самые устойчивые и чувствительные к коррозии автомобили

Обновлено в 12:32
Футбол

Леонид Федун – о расширении РПЛ и лимите на легионеров

Владелец "Спартака" и член исполкома РФС Леонид Федун в интервью "СЭ" высказал свою позицию о возможных реформах в российском футболе.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес

Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах

Виктория Боня на открытии Каннского кинофестиваля На открытие фестиваля светская львица пришла в вечернем красном платье с экстремальным декольте.
Обновлено в 05:58
Здоровье

В России наследственные заболевания имеют 500 тысяч человек

В России около 500 тысяч человек имеют врожденные или наследственные заболевания.
Обновлено в 06:47
Происшествия

В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС

Следователи просят суд арестовать более 300 объектов недвижимости на сумму 20 миллиардов рублей, которые принадлежат фигурантам дела о создании преступного сообщества (ОПС), занимавшегося махинациями с землей в Дагестане, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес

Меган Маркл планирует отвезти принца Арчи в США

Маркл уже запланировала поездку в США вместе с сыном. Она хочет познакомить малыша не только с британскими, но и американскими традициями.
Обновлено в 10:30
Космос

В Северном полушарии Земли открыт сезон наблюдения серебристых облаков

Серебристые облака появляются в глубоких сумерках и располагаются на высоте 70-100 км. Эта высота слабо исследована — ни самолёты, ни стратостаты туда не поднимаются, а спутники летают намного выше.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу

Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено в 12:47
Авто

Названы модели LADA, которые появятся в следующем году

Специалисты сообщают, что в первом квартале 2020-го года LADA хочет выпустить сразу 2 автомобиля - LADA XRAY CVT и LADA Vesta CVT.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Общество

Госдума одобрила новые правила техосмотра

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Политика

«Баба с воза — кобыле легче»: Ляшко одобрил выход Мосийчука из «Радикальной партии»

Украинский нацист, теперь экс-депутат «Радикальной партии» Украины Мосийчук вышел из партии Ляшко.
Обновлено в 12:59
Авто

Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon

Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».
Обновлено в 10:32
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