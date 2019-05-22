Экономика
Начал действовать запрет на уличные табло с курсами валютТАСС 04:01
Указание разработано в соответствии с принятыми ранее поправками в федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле", которые позволяют Банку России устанавливать требования к размещению информации о курсах иностранных валют.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом
Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено в 11:48
Политика
Путин посоветовал патриарху Кириллу отдохнуть
Президент Владимир Путин в пятницу поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с именинами, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 11:45
Общество
Сколько в среднем обойдется родителям платье для выпускного
Как передает РИА «Новости», ссылаясь на сервис, в среднем за выпускное платье придется отдать почти четыре тысячи рублей.
Обновлено в 06:24
Общество
Племянница Скрипаля рассказала, откуда звонил ее дядя
По данным издания, Скрипаль позвонил племяннице 9 мая, чтобы поздравить ее с праздником, однако она не ответила — сообщение записал автоответчик.
Обновлено в 10:46
Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Футбол
«Манчестер Юнайтед» нацелен на Гризманна
Чемпион мира в составе национальной сборной Франции Антуан Гризманн, защищающий на клубном уровне цвета испанского "Атлетико", может перебраться в стан "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 11:44
Авто
Стала известна цветовая гамма новой Lada Granta Cross
Кроме стандартных автомобильных красок Lada (белой 240 «Белое облако» и черной 672 «Пантера»), новые cross-версии универсала Granta будут предлагаться в цветах: «Аурум» (код 134), «Сердолик» (код 195), «Голубая планета» (код 418), Рислинг (код 610), Техно (код 618), Борнео (код 633) и Кориандр (код 790).
Обновлено в 03:48
Происшествия
Во французском Лионе произошёл взрыв
На пешеходной улице французского Лиона произошёл взрыв. По данным властей, пострадали восемь человек.
Обновлено в 13:39
Политика
Минторг США решил наказывать страны со слабой валютой
Минторг США предложил ввести пошлины на товары из стран, недооценивающие свою валюту по отношению к доллару.
Обновлено в 04:53
Хоккей
Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия
Обновлено вчера в 16:36
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Экономика
АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга
Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.
Обновлено в 04:44
Кино
Появился первый трейлер нового «Терминатора»
Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».
Обновлено вчера в 09:29
Гаджеты
OnePlus возвращает смартфоны OnePlus 7 Pro из-за рубежа в Китай
Ажиотажные продажи и дефицит OnePlus 7 Pro заставили компанию возвращать отправленные за пределы Китая смартфоны, чтобы удовлетворить спрос.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
В США начали строить первую атомную подлодку нового поколения
На верфях в США заложена первая стратегическая атомная подводная лодка нового поколения проекта «Колумбия», сообщает 24 мая портал Naval Today.
Обновлено в 11:50
Авто
Названы самые устойчивые и чувствительные к коррозии автомобили
Обновлено в 12:32
Футбол
Леонид Федун – о расширении РПЛ и лимите на легионеров
Владелец "Спартака" и член исполкома РФС Леонид Федун в интервью "СЭ" высказал свою позицию о возможных реформах в российском футболе.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес
Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах
Виктория Боня на открытии Каннского кинофестиваля На открытие фестиваля светская львица пришла в вечернем красном платье с экстремальным декольте.
Обновлено в 05:58
Здоровье
В России наследственные заболевания имеют 500 тысяч человек
В России около 500 тысяч человек имеют врожденные или наследственные заболевания.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС
Следователи просят суд арестовать более 300 объектов недвижимости на сумму 20 миллиардов рублей, которые принадлежат фигурантам дела о создании преступного сообщества (ОПС), занимавшегося махинациями с землей в Дагестане, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл планирует отвезти принца Арчи в США
Маркл уже запланировала поездку в США вместе с сыном. Она хочет познакомить малыша не только с британскими, но и американскими традициями.
Обновлено в 10:30
Космос
В Северном полушарии Земли открыт сезон наблюдения серебристых облаков
Серебристые облака появляются в глубоких сумерках и располагаются на высоте 70-100 км. Эта высота слабо исследована — ни самолёты, ни стратостаты туда не поднимаются, а спутники летают намного выше.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу
Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено в 12:47
Авто
Названы модели LADA, которые появятся в следующем году
Специалисты сообщают, что в первом квартале 2020-го года LADA хочет выпустить сразу 2 автомобиля - LADA XRAY CVT и LADA Vesta CVT.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Политика
«Баба с воза — кобыле легче»: Ляшко одобрил выход Мосийчука из «Радикальной партии»
Украинский нацист, теперь экс-депутат «Радикальной партии» Украины Мосийчук вышел из партии Ляшко.
Обновлено в 12:59
Авто
Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon
Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».
Обновлено в 10:32